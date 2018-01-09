Сент-Луис — Флорида прогноз профессионала на матч НХЛ 10.01.18

НХЛ – особенный чемпионат и не только потому, что здесь выступают лучшие хоккеисты современности. Здесь спортсмены сражаются на ледовой площадке с первых и до последних секунд матча. В этом чемпионате невозможно увидеть наплевательского отношения к игре, даже если команда безнадежно уступает своим соперникам в несколько шайб, это не означает, что хоккеисты смирились с поражением, и просто доигрывают игру, в любой момент игра может измениться, и уже аутсайдеры будут в роли фаворитов. События в хоккее меняют стремительно, а в чемпионате НХЛ преимущество может переходить из рук в руки в течении периода. Команда Сент-Луис и команда Флорида, которым предстоит сыграть между собой в рамках регулярного чемпионата НХЛ, известны своими противостояниями. Оба клуба имеют в своих составах известных хоккеистов, которые показывают слаженные командные действия, а также демонстрируют прекрасную индивидуальную технику. Это позволяет клубам претендовать на попадание в плей-офф. Вообще, все клубы НХЛ в более-менее равной степени имеют шансы участвовать в плей-офф, для этого необходимо всего лишь стабильно выступать в регулярном чемпионате. Однако очень тяжело демонстрировать стабильность при напряженном графике игр, с чередующимися домашними и выездными сериями матчей. Поэтому только действительно достойные клубы могут пройти эту дистанцию.

Для наших экспертов наибольшим приоритетом при прогнозировании матчей регулярного чемпионата НХЛ является текущая форма команд. Так как в регулярном чемпионате НХЛ клубы играют практически через день, то от текущей формы хоккеистов, их командной слаженности – зависит многое, если не все. Конечно, большое значение имеют и личные встречи между командами. К примеру, одному из соперников очень трудно играть в выездных матчах, а другому – наоборот, лучше удается игра на площадке соперника, чем на своей собственной. Вот при помощи таких многочисленных нюансов, наши эксперты и стараются найти наиболее правильные и интересные прогнозы. Сегодня мы постараемся более детально разобраться в противостоянии команды Сент-Луис и команды Флорида. Судя по текущим результатам регулярного чемпионата, оба клуба находятся в отличной форме, поэтому болельщики могут ждать интересной и зрелищной игры. Между собой эти хоккейные клубы всегда играют напряженно, стараясь максимально сдерживать атаки друг друга. Из этого получается, что сегодняшний матч, скорее всего, будет эмоциональным, так как в матчах этих соперников всегда много нарушений правил и грубых приемов. Несмотря на это, мы ждем, что команды покажут настоящий хоккей и позволят болельщикам получить удовольствие от просмотра этой игры. А о прогнозах на матч уже позаботились наши эксперты!

В матче, где команды Сент-Луис встретится с командой Флорида, эксперты нашего ресурса долго определяли фаворита. Сейчас хоккеисты обеих команд демонстрируют отличную форму и показывают хорошие результаты. Оба клуба занимают высокие места в турнирной таблице НХЛ и имеют отличные шансы попасть в плей-офф. В составе хозяев площадки сегодня не будет нескольких ведущих хоккеистов, возможно, что именно с этим связано движение коэффициентов в букмекерских конторах. Однако необходимо учитывать тот факт, что команда Сент-Луис имеет над своими соперниками определенное преимущество. В родных стенах хозяева играют очень мощно, и в этом смогли убедиться многие хоккейные клубы в нынешнем сезоне. Поэтому, несмотря на то, что команда Флорида показывает неплохой хоккей в выездных матчах, ей будет довольно непросто противостоять хоккеистам команды Сент-Луис. Наши эксперты полагают, что в этом матче необходимо делать ставки на победу команды Сент-Луис. Еще мы считаем, что в предстоящей встрече обе команды вполне могут перебить общий тотал шайб, предлагаемых букмекерами. С атакой у команд полный порядок, тем более что они много атакуют и много бросают. В предыдущих матчах обе клуба тоже показали достойные результаты, поэтому вполне справедливо, что данный матч необходимо рассматривать с точки зрения большого количества заброшенных шайб. Что мы и рекомендуем делать.

В противостоянии ничья — 3.4, победит в противостоянии Сент-Луис — 2, победит в противостоянии Флорида — 3.87.

В НХЛ нет слабых команд, и именно этим данный хоккейный чемпионат привлекает любителей этого вида спорта. Здесь довольно высокая конкуренция, и каждый матч имеет важное значение с точки зрения расстановки команд в турнирной таблице. Напомним, что только лучшие хоккейные клубы по итогам регулярного сезона смогут выступать в плей-офф. Для этого необходимо показывать стабильную игру на протяжении всего регулярного чемпионата. Команда Сент-Луис и команда Флорида, которые будут определять победителя в очном матче, сейчас демонстрируют неплохие результаты. Это означает, что болельщики, которые будут наблюдать за ходом игры, могут рассчитывать на зрелищный и результативный хоккей в исполнении хоккеистов обеих команд. Исходя из статистических данных, а также учитывая текущую форму хоккеистов, эксперты нашего ресурса предлагают любителям хоккея несколько интересных ставок на этот матч. Мы полагаем, что благодаря нашим прогнозам наблюдать за этим противостоянием будет еще интереснее, а главное – можно выиграть деньги в букмекерских конторах. Так что, присоединяйтесь!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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