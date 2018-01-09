Прогнозы и ставки специалистов на матч Спартак Москва — Сочи 10.01.18

Перед тем, как анализировать хоккейный матч, в котором команда Спартак Москва на своей площадке принимает команду Сочи, эксперты нашего ресурса решили тщательно взглянуть на турнирную таблицу КХЛ. Ведь скоро хоккейные клубы пройдут экватор чемпионата, поэтому интересно, какие шансы имеют команды завершить сезон на мажорной ноте и завоевать билет в плей-офф. Напомним, что получить билет в плей-офф – не главная цель для команд регулярного сезона КХЛ. По итогам регулярного сезона необходимо занять достойное место в турнирной таблице, которое позволит с первого раунда плей-офф получить более легкого соперника. То есть, те команды, которые по итогам регулярного сезона КХЛ займут самые высокие места в чемпионате, получат в качестве соперников по первому раунду команды, которые заняли самые нижние места, допустимые для участия в плей-офф. Таким образом, чем выше место в турнирной таблице чемпионата у хоккейного клуба, тем выше его шансы сыграть в финале Кубка Гагарина. Но, история знает массу примеров, когда трофей завоевывали команды, попадавшие в плей-офф совершенно случайно. Поэтому, сейчас командам главное – попасть в плей-офф, а потом можно будет и начать разбираться дальше. А для попадания в плей-офф необходимо демонстрировать стабильную игру сейчас. Поэтому, наши эксперты ждут интересной игры от команды Спартак Москва и команды Сочи.

Наши эксперты после тщательного анализа матча КХЛ, в котором команда Спартак Москва сойдется с командой Сочи, сделали вывод, что матч для обоих хоккейных клубов будет непростым, а сама игра должна получиться очень напряженной. Обе хоккейных команды, которые встретятся между собой – представители верхней части турнирной таблицы. Эти клубы всегда сражаются только за самые высокие места в чемпионате, поэтому их очные противостояние не только интригуют своей непредсказуемостью, но и позволяют болельщикам наслаждаться отличным хоккеем в исполнении лучших хоккеистов чемпионата КХЛ. Обе команды в нынешнем сезоне показывают достойную игру, которая позволяет им занимать высокие места в турнирной таблице. Сейчас обе команды входят в число основных претендентов на попадание в плей-офф. Помимо этого, букмекеры полагают, что они могут стать и основными претендентами в борьбе за Кубок Гагарина. Но, об этом рано говорить, так как до матчей плей-офф командам предстоит сыграть еще достаточно матчей в регулярном чемпионате. Для попадания в плей-офф нужно, в первую очередь, демонстрировать стабильность, с этим у команд пока все в порядке, так что, в очном противостоянии ожидается стабильный атакующий хоккей со множеством заброшенных шайб. Ниже можно ознакомиться с прогнозами на этот матч, которые предоставили наши эксперты после тщательного анализа линии и статистики.

Не всегда букмекеры верно оценивают шансы команд на успех в определенном матче. Важно понимать, что в букмекерских конторах тоже работают люди, которые тоже анализируют матчи, выставляя коэффициенты в соответствии со своим видением шансов команд на успех в том или ином поединке. Итак, мнения букмекеров и мнение экспертов нашего ресурса относительно фаворита в противостоянии команды Спартак Москва и команды Сочи – отличаются. Наши эксперты полагают, что команды вполне могут сыграть вничью в этой игре, так как сейчас по силам примерно равны друг другу, да и в очных противостояниях между этими хоккейными клубами частенько бывают ничейные результаты. Кроме этого, сейчас турнирная ситуация такова, что ничья позволит командам получить дополнительные баллы, которые в турнирной таблице КХЛ точно не будут лишними. Однако, букмекеры полагают, что у хозяев площадки больше шансов на успех в этой игре. Букмекеры предлагают заниженный коэффициент на победу хозяев площадки. Наши эксперты, несмотря на мнение букмекеров, советуют делать ставки на плюсовую фору гостей, так как между командами нет такой пропасти в классе, как показывают букмекеры, и хоккеисты команды Сочи вполне способны побороться за результат в этом матче. Еще мы думаем, что матч будет небыстрым, так как хоккеистам одной и другой команд нет необходимости разгонять темп, так что, общий тотал заброшенных шайб можно попробовать заиграть на меньше.

Победа в игре достанется Спартак Москва — 1.95, победа в игре достанется Сочи — 4.1, нет победителей по завершению основного времени — 3.45.

Эксперты нашего ресурса пристально следят за матчами в регулярном чемпионате КХЛ. Мы стараемся подыскивать наиболее интересные противостояния, в которых принимают участие лучшие хоккейные клубы чемпионата. В предстоящем туре мы решили спрогнозировать матч, в котором будут противостоять друг другу две известные европейские хоккейные команды. Мы тщательно подготовились к этому матчу, досконально изучили статистику противостояний этих команд, а также статистику выступления этих команд в текущем сезоне. Все это позволило нашим экспертам сделать определенные выводы, которые нашли отражение в прогнозах на эту игру. Вообще, эксперты нашего ресурса считают, что в чемпионате КХЛ говорить о победе какого-либо клуба до финального свистка – бессмысленно, так как в этом виде спорта всегда играют до конца, и пока не прозвучит финальная сирена – рано говорить о победе той или иной команды. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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