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|Ренн
|10.01 20:45 по МСК.
|Тулуза
Четвертьфинал Кубка французской лиги. Разбираем матч "Ренна" и "Тулузы"
|Вильяреал
|10.01 21:30 по МСК.
|Леганес
1/8 финала Кубка Испании. "Вильярреал" попытается взять реванш у "Леганеса" после поражения в первом матче
|Раанана
|10.01 21:30 по МСК.
|Хайфа
Предлагаем высокий коэффициент в матче чемпионата Израиля!
|Анжер
|10.01 23:05 по МСК.
|Монпелье
"Анже" и "Монпелье" добрались до 1/4 финала Кубка французской лиги. Кто из них может стать сенсацией турнира?
|Севилья
|11.01 21:30 по МСК.
|Кадиз
"Севилья" после победы в первом матче постарается довести дело до логического завершения и выйти в 1/4 финала Кубка Испании
|Барселона
|11.01 23:30 по МСК.
|Сельта де Виго
"Барселона" против "Сельты" - главное блюдо 1/8 финала Кубка Испании
Современный турнир КХЛ объединяет большое количество команд. Еще недавно в этом турнире блистали только российские хоккейные клубы, финансы которых позволяли им приглашать известных отечественных и иностранных хоккеистов. Однако сегодня в чемпионате принимают участие клубы из Европы и Азии, которые достаточно финансово обеспечены, чтобы пригласит в свои клубы известных хоккеистов, которые могут на равных соперничать с известными российскими хоккейными клубами. Таким образом, сейчас в чемпионате КХЛ довольно жесткая конкуренция, и если раньше более титулованные клубы могли не переживать по поводу попадания в плей-офф по итогам регулярного чемпионата, то сейчас ситуация изменилась, и каждый клуб играет в полную силу во всех матчах, в противном случае, он может пролететь мимо Кубка Гагарина, а за это руководство, естественно, по головке не погладит. Такое положение дел существенно сказалось на чемпионате КХЛ, причем, сказалось в положительную для любителей хоккея сторону, так как теперь болельщики могут наслаждаться каждым матче любимого вида спорта, так как хоккеисты играют только на победу. Не только смотреть хоккей КХЛ стало интересно, анализировать матчи КХЛ – тоже интересно, так как всегда узнаешь что-то новое и интересное, как наши эксперты, которые предлагают на матч команды Витязь Подольск и команды Автомобилист интересные прогнозы.
Нашим экспертов всегда доставляло удовольствие наблюдать за матчами КХЛ. Несмотря на то, что европейский аналог НХЛ существенно уступает своим знаменитым конкурентам, но никто не собирался создавать подобный проект. Напротив, была задумка объединить в единую лигу сильнейшие хоккейные клубы Европы и Азии. Пока, глядя на состав участников регулярного сезона КХЛ, это организаторам турнира удается. Скорее всего, в ближайшем будущем турнир будет только развиваться, так как благодаря популярности КХЛ в хоккей хотят играть все больше желающих, а сам вид спорта привлекает огромное количество болельщиков. Естественно, букмекерские конторы тоже не оставляют данный чемпионат без внимания, предлагая в своих линиях большой выбор ставок на матчи КХЛ с отличными росписями. Наши эксперты просто не могли пройти мимо таких предложений, поэтому мы пристально наблюдает за хоккейными баталиями в КХЛ, выбирая наиболее интересные матчи, и публикую свое мнение по поводу их результатов. Частенько вместе с прогнозами на основные исходы мы публикуем и различные прогнозы на статистику. К примеру, в предстоящем матче, где сыграют команда Витязь Подольск и команда Автомобилист, хоккей может получиться довольно результативным, так как сейчас оба клуба на ходу и играют весьма результативно. А в личных встречах этих клубов всегда забрасывается много шайб.
Эксперты нашего ресурса полагают, что в матче между командой Витязь Подольск и командой Автомобилист фаворитами противостояния являются гости. Несмотря на то, что команда Витязь Подольск будет выступать в родных стенах и перед родными болельщиками, сейчас хоккеисты клуба явно не в лучшей форме. Об этом можно судить, глядя на последние результаты команды в чемпионате КХЛ. Кроме этого, сейчас у команды довольно много травмированных, так что наставнику придется принимать непростые решение относительно того, кто будет принимать участие в матче. Команда Автомобилист в нынешнем сезоне показывает стабильный хоккей. Относится это к выездным матчам, где хоккеисты команды Автомобилист выглядят надежнее своих соперников и за счет этого им удается набирать очки. С турнирной точки зрения у гостей тоже более выгодная позиция в турнирной таблице, да и травмированных хоккеистов у команды Автомобилист нет. Поэтому, наши эксперты полагают, что ставка на победу команды Автомобилист в этой игре вполне оправдана. Кроме этого, наши эксперты предлагают делать ставки на то, что в матче будет заброшено много шайб, что позволит командам перебить тотал, заявленный букмекерами. Также в этой игре мы ждем много нарушений, так как игра – принципиальное противостояние команды Витязь Подольск и команды Автомобилист, а подобные матчи всегда проходят в борьбе, сопровождаемой грубостью и удалениями.
Триумфатором противостояния станет Витязь Подольск — 2, триумфатором противостояния станет Автомобилист — 3.87, в основное время в матче нет победителей — 3.4.
Отличный хоккей должны продемонстрировать команда Витязь Подольск и команда Автомобилист. Напомним, что оба хоккейных клуба сейчас находятся в отличной форме благодаря тому, что основные хоккеисты этих команд вернулись в строй после непродолжительного отсутствия. Между собой команды встречались неоднократно, именно это и позволило нам обратить внимание на эти хоккейные клубы, точнее, на матч между ними. Соперники всегда непредсказуемо играют друг против друга, поэтому этот матч и заинтересовал наших прогнозистов. Мы думаем, что в сегодняшнем матче обе команды способны победить, однако, по правилам хоккея, победителем будет только один хоккейный клуб. Поэтому, мы полагаем, что сегодня всех любителей хоккея ждет очень интересное и непредсказуемое противостояние, участие в котором примут одни из наиболее ярких хоккейных клубов КХЛ, которые ведут борьбу за попадание в плей-офф. Советуем не пропустить этот матч, ставки на который уже предлагают наши эксперты.
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