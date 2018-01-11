Прогноз на матч СКА — Локомотив от эксперта 11.01.18

Для экспертов нашего ресурса очень важно, чтобы предложенные ставки на чемпионат КХЛ были не только выигрышными, но и интересными. Сегодня хоккей является популярным видом спорта, за ним пристально наблюдают, а у отдельных команд есть свои преданные болельщики во многих городах, которые с нетерпением ожидают начала матча с участием любимого хоккейного клуба. Многие из болельщиков делают ставки в букмекерских конторах, чтобы, так сказать, пробудить в себе еще больший азарт к просмотру матча с участием любимого клуба. Но, как показывает практика, подобные импульсивные ставки редко приносят прибыль, омрачая послевкусие после просмотра игры. Наши эксперты предлагают только проверенные и качественные прогнозы на матчи чемпионата КХЛ. Сегодня состоится матч, в котором команда СКА примет на своей площадке команду Локомотив. Оба клуба в нынешнем сезоне играют хорошо, поэтому наши эксперты ждут здесь интересного противостояния с непредсказуемым исходом. Более подробный прогноз на этот матч можно изучить ниже. Единственное, что пока можно сказать наверняка – матч будет бескомпромиссным, так как очки необходимы и одной, и другой команде. Поэтому, наши эксперты полагают, что с точки зрения зрелищности данный хоккейный матч должен прийтись болельщикам по вкусу. Так что, ждем зрелищного и результативного хоккея в исполнении известных клубов КХЛ.

Нашим экспертам не всегда удается быстро спрогнозировать матч КХЛ. К примеру, в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ, где между собой встретятся хоккеисты команды СКА и хоккеисты команды Локомотив, нашим экспертам пришлось достаточно долго изучать статистику, а также внимательно просматривать другие источники в поисках ответов на определенные вопросы. Напомним, что для прогнозирования матчей КХЛ мы используем альтернативные источники информации, а не только статистику выступлений хоккейных клубов в нынешнем сезоне и матчи команд между собой. Часто мы прибегаем к помощи официальных ресурсов команд, так как там можно узнать свежие новости, прочитать слова главных тренеров, а также почерпнуть другую информацию, которая поможет при составлении качественного прогноза на предстоящий хоккейный матч. Оба клуба, которые примут участие в предстоящем матче – в настоящий момент вышли на пик формы. Команды демонстрируют прекрасно слаженные действия на площадке, что позволяет им добиваться побед над своими соперниками. Между собой эти клубы всегда играют непросто, так что, эксперты нашего ресурса определили две направляющих, по которым может пойти матч. Более детально об этом мы рассказали ниже. Единственное, что остается добавить, это то, что мы ждем результативной и интересной игры в исполнении обеих команд. Поэтому надеемся, что болельщикам не будет скучно во время просмотра этого матча.

Наши эксперты, составляя прогноз на матч КХЛ, в которой встретятся команда СКА и команда Локомотив, заметили одну любопытную деталь. Многие тренеры и хоккеисты говорили о том, что на ледовой площадке хозяев очень тяжело играть. Глядя на результаты нынешнего сезона, мы тоже пришли к такому выводу, поэтому, в очном противостоянии команды СКА и команды Локомотив, мы советуем делать ставки на то, что хозяева площадки не проиграют в основное время. Гости несколько превосходят своих соперников, однако из-за травм матч в составе гостей пропустят несколько ведущих хоккеистов. Это должно ослабить команду Локомотив, вдобавок к этому, у клуба был довольно напряженный график игр, что тоже говорит в пользу нашей ставки. Да и хозяева площадки сейчас находятся в хорошей форме. Поэтому, мы не видим причин для того чтобы давать на них такой высокий коэффициент. Еще одной симпатичной ставкой в этом матче нам видится общий тотал заброшенных шайб на больше. Обе команды показывают в нынешнем сезоне результативный хоккей, много бросают по воротам соперника и забрасывают много шайб, да и личные встречи между этими клубами частенько заканчиваются большим количеством шайб. Так что, ждем здесь результативный хоккей. А вот общий тотал штрафных минут мы советуем играть на меньше, так как команда СКА и команда Локомотив не являются самыми грубыми клубами КХЛ.

В матче победа достанется СКА — 1.8, ничья в матче — 3.8, в матче победа достанется Локомотив — 4.3.

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные матчи КХЛ. Напомним, что в чемпионате КХЛ достаточно сильных хоккейных клубов, в большинство из них имеют довольно натянутые взаимоотношения, история которых уходит еще во времена СССР. Поэтому, во многих матчах КХЛ противостояние переходит далеко за рамки обычного хоккейного матча. Наши эксперты всегда тщательно анализируют линии букмекерских контор в поисках интересных ставок и интересных предложений на матчи КХЛ. Обычно, нам удается найти подобные предложения, которыми мы с удовольствием делимся. Сегодня команда СКА и команда Локомотив, который сойдутся в очном противостоянии, должны показать отличный хоккей, так как оба клуба будут играть практически основными составами, да и череда из поражений у одной и другой команды должна прерваться в этой игре. Естественно, никто не хочет проигрывать, поэтому матч будет очень интересным и насыщенным. Болельщики точно не пожалеют, что решили наблюдать именно за этим противостоянием.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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