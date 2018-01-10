НХЛ.Вашингтон — Каролина: прогноз, ставки букмекера на матч. 12.01.18

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|Севилья
|11.01 21:30 по МСК.
|Кадиз
"Севилья" после победы в первом матче постарается довести дело до логического завершения и выйти в 1/4 финала Кубка Испании
|Барселона
|11.01 23:30 по МСК.
|Сельта де Виго
"Барселона" против "Сельты" - главное блюдо 1/8 финала Кубка Испании
|Сошо
|12.01 22:00 по МСК.
|Quevilly Rouen
Что изменилось в "Сошо" после продажи клуба и какую ставку сделать во время ближайшей игры команды - ответы в прогнозе
|Осер
|12.01 22:00 по МСК.
|Хавре
Во французской Лиге 2 встречаются команды с разных полюсов турнирной таблицы. Чей стимул окажется выше?
|Страсбур
|12.01 22:45 по МСК.
|Генгам
Новичок чемпионата Франции "Страсбург" ждет в гости крепкий "Генгам". Надежный прогноз уже готов!
Мы неоднократно говорили о том, что матчи чемпионата НХЛ отличаются непредсказуемостью. Этот чемпионат не похож на традиционные хоккейные чемпионаты, так как здесь хоккеисты, в первую очередь, стараются проявить все свои лучшие качества, принести пользу своему клубу, добиться победы. Для этого все средства хороши: начиная от слаженной командной игры и заканчивая индивидуальным мастерством в отдельно взятом игровом эпизоде. Команда Вашингтон и команда Каролина – это известные хоккейные клубы, которые имеют богатую историю. Сегодня в составах этих команд выступает достаточно известных хоккеистов, которые показывают отличную командную игру, благодаря чему клубы идут в числе лидеров чемпионата. Однако до конца регулярного сезона НХЛ командам предстоит сыграть еще много матчей, поэтому хоккеисты должны быть готовы к тому, что на пути к плей-офф их ожидает множество непростых противостояний. Примером такого противостояния может служить сегодняшняя игра, так как просто на ледовой площадке не будет ни одной из команд. В очных противостояниях команды Вашингтон и команды Каролина всегда много интересных событий, которые приводят в восторг болельщиков. По словам менеджеров, оба клуба будут выступать в оптимальных составах, что усиливает надежды на интересный хоккей. Наши эксперты тоже подготовились к этому матчу, надеемся, что хоккеисты не подведут.
Две команды, которые в ближайшее время выйдут на лед в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ, известны многим любителям хоккея. Команда Вашингтон и команда Каролина имеют за плечами богатую историю, причем не только успешных выступлений в заокеанском чемпионате. Между этими командами всегда идет борьба за право быть лучшим клубом НХЛ. Поэтому очные матчи команды Вашингтон и команды Каролина частенько превращаются в настоящие триллеры, развязка которых держит зрителей в напряжении до самой концовки матча. Турнирное положение нынешнего чемпионата обязывает оба хоккейных клуба играть только на победу, хотя, даже если бы команды уже решили все свои задачи в нынешнем чемпионате, они бы все равно играли с полной самоотдачей, так как победить своих соперников – основная задача для команд такого уровня. По информации, которую нам удалось получить из альтернативных источников, в составе обеих команд не будет серьезных изменений, так как все хоккеисты пребывают в отличной форме и со стартовых минут готовы выйти на лед. Менеджеры тоже подтверждают эту информацию, поэтому наши эксперты постарались построить свои прогнозы на этот матч на том, что команды будут действовать с первых минут игры в сильнейших составах. Помимо этого, мы еще приготовили несколько интересных прогнозов на этот матч, более детальное описание которых, можно найти ниже.
Определить фаворита в матче команды Вашингтон и команды Каролина, который состоится в рамках регулярного чемпионата НХЛ, оказалось трудной задачей даже для таких профессионалов, как эксперты нашего ресурса. Обе команды сейчас набрали неплохой ход, занимают высокие позиции в турнирной таблице, да и результаты очных встреч этих соперников всегда непредсказуемы. При анализе этого поединка наши эксперты обратили внимание на то, что команда Вашингтон и команда Каролина часто определяют победителя в овертайме или по буллитам. Так как очки в чемпионате необходимы обеим командам, то наши эксперты пришли к мнению, что и в этом матче весьма вероятна ничья в основное время. Букмекеры предлагают довольно высокий коэффициент на ничью, поэтому, сделав такую ставку, можно в несколько раз увеличить свой игровой банк. Конечно, риск есть, но этот риск вполне оправдан высоким коэффициентом. Хотя, те бетторы, которые привыкли к более надежным ставкам, могут сыграть другие предложения букмекеров – менее рисковые. К примеру, общий тотал заброшенных шайб. Так как оба клуба сейчас находятся в отличной форме и много забрасывают в ворота своих соперников, то и сегодня мы ждем результативного хоккея, поэтому рекомендуем общий тотал шайб в этом матче играть на больше. Еще, мы полагаем, что игра будет грубой, так как соперники не сильно ладят друг с другом, поэтому общий тотал штрафных минут в этом матче тоже советуем играть на больше.
В матче победителем станет Вашингтон — 1.95, нет победителей в матче — 3.45, в матче победителем станет Каролина — 4.1.
За баталиями регулярного чемпионата НХЛ всегда интересно наблюдать. Здесь играют известные хоккеисты, которые показывают результативный и зрелищный хоккей, позволяя свои клубам занимать высокие позиции в чемпионате. Оба клуба, которые сыграют между собой в этом матче – одни из основных претендентов на попадание в плей-офф. Это означает, что игра будет динамичной и непредсказуемой. Между собой эти команды встречаются в каждом сезоне и каждый матч абсолютно не похож на предыдущий. От сегодняшнего противостояния болельщики ждут только бескомпромиссной борьбы. Сейчас ситуация в чемпионате довольно напряженная, так как все клубы претендуют на попадание в плей-офф, но времени для решения этих задач остается не так уж и много, вдобавок к этому, во многих клубах тренеры столкнулись с травмами ведущих хоккеистов. Поэтому сейчас для обеих команд появляется отличная возможность укрепить свои позиции в турнирной таблице, а для этого необходимо побеждать в сегодняшнем матче. Так что, ждем интересного хоккея в этой игре.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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