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|Гирона
|13.01 15:00 по МСК.
|Лас Палмас
Абсолютный дебютант чемпионата Испании "Жирона" принимает на своем поле "Лас-Пальмас", который пытается реанимировать Пако Хемес
|Аугсбургер
|13.01 17:30 по МСК.
|Гамбург
"Аугсбург" в текущем сезоне Бундеслиги неожиданно стал одним из претендентов на еврокубковую зону. Как команда Мануэля Баума откроет второй круг чемпионата Германии?
|Вест Бромвич
|13.01 18:00 по МСК.
|Брайтон
Безвыигрышная серия "Вест Бромвича" в чемпионате Англии насчитывает 20 матчей
|Ницца
|13.01 22:00 по МСК.
|Амьенс
В первом круге чемпионата Франции "Амьен" разгромил "Ниццу" со счетом 3:0. Сумеют ли "орлята" взять реванш?
|Боруссия
|14.01 20:00 по МСК.
|Вольфсбург
Дортмундская "Боруссия" продолжает вести борьбу за тройку призеров немецкой Бундеслиги
Сегодняшние соперники – команда Вегас и команда Эдмонтон выступают в чемпионате НХЛ достаточно давно. Обе команда имеют богатую историю, в которой есть яркие страницы, однако есть и те, о которых в клубах предпочитают не вспоминать. Пока команды выступают в регулярном чемпионате НХЛ на очень приличном уровне. Напомним, что перед клубами перед стартом сезона стояла задача попадания в плей-офф, пока команда Вегас и команда Эдмонтон справляются с поставленной задачей, клубы идут в зоне плей-офф. Но до конца регулярного чемпионата клубам предстоит провести еще достаточно матчей, следовательно, необходимо показывать стабильные результаты в каждой игре, независимо от соперника. Матч между этими клубами интересен не только противостоянием извест6ных хоккеистов, но и дуэлью менеджеров. Мало кто обращает внимание на менеджеров, так как ошибочно считается, что победу клубу обеспечивают исключительно мастерство исполнителей. Однако роль менеджера в команде очень велика, так как именно от умелых действий руководителя зависит сыгранность команды, ее умелые действия в сложных игровых ситуациях и настрой на каждый матч. Менеджеры обеих команд – опытные руководители, которые в своей карьере добивались значительных высот. Поэтому, сегодняшний матч – особенный, так как здесь будет множество интересных противостояний, гарантирующих болельщикам отличный хоккей.
Популярность чемпионату НХЛ приносит не только высокий профессионализм хоккеистов, но и очень жесткая конкуренция, которая царит в этом чемпионате. Напомним, что со стартом чемпионата все команды находятся в одинаковых условиях и имеют равные шансы на завоевание места в плей-офф. Однако, в зависимости от сыгранности и мастерства хоккеистов, а также от точных тактических схем менеджеров, только самые подготовленные клубы могут попасть в плей-офф. Эксперты НХЛ говорят о том, что команда Вегас и команда Эдмонтон, которые сойдутся в очном противостоянии, являются как раз теми командами, у которых есть все необходимое для участия в плей-офф. Пока результаты клубов в нынешнем сезоне подтверждают слова экспертов, но, не будем забывать о том, что сезон в НХЛ достаточно длинный, а команды, фактически, сыграли только его половину, поэтому преждевременные выводы пока делать не стоит. Еще ни одна команда не обеспечила себе место в плей-офф, поэтому в этой игре к победе будут стремиться обе команды, а судя по результатам, которые команда Вегас и команда Эдмонтон показывают в очных противостояниях, болельщикам сегодняшний матч должен обязательно прийтись по вкусу. Наши эксперты полагают, что матч должен получиться весьма насыщенным, поэтому предлагают не только насладиться игрой, но и сделать ставки, подробное описание которых можно найти ниже.
В матче, где команды Вегас встретится с командой Эдмонтон, эксперты нашего ресурса долго определяли фаворита. Сейчас хоккеисты обеих команд демонстрируют отличную форму и показывают хорошие результаты. Оба клуба занимают высокие места в турнирной таблице НХЛ и имеют отличные шансы попасть в плей-офф. В составе хозяев площадки сегодня не будет нескольких ведущих хоккеистов, возможно, что именно с этим связано движение коэффициентов в букмекерских конторах. Однако необходимо учитывать тот факт, что команда Вегас имеет над своими соперниками определенное преимущество. В родных стенах хозяева играют очень мощно, и в этом смогли убедиться многие хоккейные клубы в нынешнем сезоне. Поэтому, несмотря на то, что команда Эдмонтон показывает неплохой хоккей в выездных матчах, ей будет довольно непросто противостоять хоккеистам команды Вегас. Наши эксперты полагают, что в этом матче необходимо делать ставки на победу команды Вегас. Еще мы считаем, что в предстоящей встрече обе команды вполне могут перебить общий тотал шайб, предлагаемых букмекерами. С атакой у команд полный порядок, тем более что они много атакуют и много бросают. В предыдущих матчах обе клуба тоже показали достойные результаты, поэтому вполне справедливо, что данный матч необходимо рассматривать с точки зрения большого количества заброшенных шайб. Что мы и рекомендуем делать.
В игре выиграет Вегас — 1.85, в основное время игры будет ничья — 3.5, в игре выиграет Эдмонтон — 4.4.
Матчи НХЛ отличаются непредсказуемостью. За ледовыми баталиями этого чемпионата очень интересно наблюдать, так как там выступают настоящие профессионалы, которые могут в любой момент не просто развернуть матч на 180 градусов, а сделать это в минимальный промежуток времени. Здесь в каждом периоде идет не просто борьба, а настоящая битва, так как поражение – единственное, чего нельзя допустить в матче. Сейчас команда Вегас и команда Эдмонтон, которые примут участие в данном матче, занимают высокие места в турнирной таблице и имеют отличные шансы на то, чтобы за счет победы в этой игре подняться на ступеньку выше в турнирной таблице. По словам менеджеров клубов, игра чрезвычайно важна для их подопечных, поэтому хоккеисты приложат максимум усилий для победы. Следовательно, болельщикам в этом матче уготован отличный хоккей, который еще можно сделать и прибыльным, сделав ставки по прогнозам наших экспертов. Всем хорошего хоккея и удачных ставок!
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