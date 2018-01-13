НХЛ.Лос-Анджелес — Анахайм: прогноз, ставки букмекера на матч. 14.01.18

Большинство матчей чемпионата НХЛ – это яркие противостояния с большим количеством атак и большим количеством заброшенных шайб. Наши эксперты всегда стараются выбирать для прогнозирования наиболее интересные, с нашей точки зрения, матчи, в которых противостоять друг другу будут сильные соперники. Команда Лос-Анджелес и команда Анахайм, судя по результатам, находятся в отличной форме. Оба клуба занимают места в зоне плей-офф, поэтому сейчас им важно сохранить свои позиции в турнирной таблице, а также, по возможности, укрепить их. Для этого как нельзя лучше подходит данный матч, так как здесь можно не только заработать баллы для турнирной таблицы, но и подвинуть конкурента, что само по себе тоже является задачей для обеих команд. Сейчас пока рано говорить о плей-офф и раскладе сил, так как до конца регулярного чемпионата командам предстоит сыграть еще достаточно матчей. Однако уже сейчас необходимо задумываться о плей-офф, так как лучше в стартовых матчах играть со слабыми командами, чем с равными. Все это понимают опытные менеджеры обеих команд, которые в этом матче будут настраивать своих хоккеистов только на победу, тем более что в составах обеих клубов достаточно профессионалов, которые в любом эпизоде могут взять игру на себя и отличиться за счет индивидуального мастерства. Наши эксперты полагают, что матч должен получиться очень интересным.

Для экспертов нашего ресурса матч, в котором определять сильнейшего будут хоккеисты команды Лос-Анджелес и хоккеисты команды Анахайм оказался непростым для прогнозирования. В первую очередь, необходимо сказать о том, что в чемпионате НХЛ выступает большое количество действительно классных клубов. Практически у всех команд достаточно солидный бюджет, поэтому они могут себе позволить пригласить известных хоккеистов и менеджеров. Поэтому слабых команд в НХЛ нет априори. Каждый клуб ведет борьбу за попадание в плей-офф, следовательно, не важных матчей в регулярном чемпионате нет, так как проигрыш может существенно сказаться на расположении команд в турнирной таблице, и тот клуб, который входил в зону плей-офф, может легко ее покинуть. Таким образом, команда Лос-Анджелес и команда Анахайм подходят к очному противостоянию в полной боевой готовности. Это можно судить по составам, а также по словам менеджеров, которые много говорили о значимости победы для их клубов в этом матче. Наши эксперты сделали вывод, что игра будет достаточно динамичной, так как между собой команда Лос-Анджелес и команда Анахайм практически во всех последних противостояниях играли в быстрый хоккей со множеством бросков по воротам друг друга. Чего-то подобного стоит ждать и в этом матче. Поэтому, мы советуем болельщикам не пропустить это противостояние и подогреть интерес к матчу ставками от наших экспертов!

Чемпионат НХЛ приближается к своей средине, поэтому клубам уже некуда отступать, нужно играть только на победу. Это отлично понимают в составе команды Лос-Анджелес и команды Анахайм. Пока оба клуба не могут похвастаться тем, что уже гарантировали себе место в плей-офф, поэтому для них важна каждая победа. Наши эксперты полагают, что противостояние между командой Лос-Анджелес и командой Анахайм в регулярном чемпионате НХЛ получится довольно жестким, поэтому общий тотал штрафных минут лучше играть в этом матче на больше, тем более что статистика показывает, что эти команды между собой играют довольно грубо. Относительно фаворита этого матча, то мы думаем, что больше шансов победить в этой игре у команды Лос-Анджелес, так как клуб действует более организованно и слаженно в последних матчах. Нельзя сказать, что гости играют менее активно, чем хозяева площадки, однако родные стены и слаженность – козыри, которые помогут сегодня хоккеистам команды Лос-Анджелес одержать победу в этой игре. Относительно общего тотала заброшенных шайб, то мы думаем, что шайб будет много, причем, много забросят хоккеисты одной и другой команды, так как они привыкли действовать через атаку. В общем, мы считаем, что помимо общего тотал шайб на больше, можно пробовать индивидуальный тотал шайб каждой команды на больше, так как оба клуба умеют действовать на пяточке соперников.

В матче победителем станет Лос-Анджелес — 1.8, нет победителей в матче — 3.8, в матче победителем станет Анахайм — 4.3.

НХЛ – самый зрелищный хоккейный чемпионат, в котором выступают лучшие современные хоккеисты. Практически все команды, которые принимают участие в чемпионате, имеют за плечами богатую историю, в которой были взлеты и падения. Сегодняшние соперники, которые в ближайшее время выйдут на лед, тоже могут похвастаться многочисленными достижениями в чемпионате НХЛ. Однако сейчас им необходимо сосредоточиться на предстоящем матче, так как оба соперника – амбициозные хоккейные клубы, которые в нынешнем сезоне, впрочем, как и в других сезонах, решают самые серьезные задачи. Так что, для них победа в этом матче будет иметь принципиальное значение, так как позволит не только обыграть одного из принципиальных соперников, но и увеличить отрыв от конкурентов в борьбе за выход в плей-офф по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Наши эксперты тщательно проанализировали все факторы данного противостояния и смогли найти интересные предложения в букмекерских конторах. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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