СКА — Спартак Москва прогноз специалиста на матч КХЛ 16.01.18

Все команды, выступающие в регулярном сезоне КХЛ, каждый сезон проводят между собой по несколько матчей. В нынешнем сезоне наши эксперты обратили внимание на матч, который состоится в ближайшем туре КХЛ – команда СКА будет противостоять команде Спартак Москва. Оба клуба отлично знакомы друг с другом, так как постоянно соперничают только за самые высокие места в регулярном чемпионате и плей-офф. Матчи команды СКА и команды Спартак Москва всегда проходят напряженно, здесь всегда много борьбы, много жестких приемов и столкновений, а победитель, обычно, определяется при помощи овертайма или посредством буллитов. Наши эксперты полагают, что и сегодняшний матч не станет исключением. Оба клуба показывают отличные результаты, они много атакуют, много бросают, и в результате добиваются побед, которые позволяют им подниматься все выше в турнирной таблице. Сейчас команды показывают качественный командный хоккей. Наставники подчеркивают, что клубы выходят на пик формы, так что, болельщики смогут стать свидетелями действительно мощного хоккея, когда в своих лучших игровых кондициях будут пребывать хоккеисты обеих команд. Победителя в этой паре определить очень тяжело, так как и команда СКА, и команда Спартак Москва вполне могут выиграть как разгромно, так и сыграть вничью основное время, оставив выяснение отношений на совесть случая.

В матче, где между собой сыграют хоккеисты команды СКА и хоккеисты команды Спартак Москва, эксперты нашего ресурса постарались найти интересные факты, которые позволили бы нам сделать интересные и качественные прогнозы на этот матч. Оба хоккейных клуба находятся в отличной форме. Напомним, что сейчас разгар регулярного чемпионата КХЛ, поэтому все команды должны думать, прежде всего, о том, чтобы набирать очки и закрепляться в турнирной таблице. Отметим, что только те хоккейные клубы, которые наберут достаточное количество очков, смогут попасть в плей-офф и там побороться за Кубок Гагарина. Однако для того чтобы иметь в плей-офф более слабого соперника, необходимо занять как можно более высокое место в турнирной таблице. Обеим командам, которые примут участие в этом матче, такая задача вполне по силам, так как они не первый год выступают в КХЛ и всегда стараются показать только хорошие результаты. Поэтому для этих хоккейных клубов попадание в плей-офф – одна из важнейших задач на этот сезон, и вряд ли команды упустят возможность побороться за Кубок Гагарина. Исходя из этого, эксперты нашего ресурса считают, что в сегодняшнем матче будет много борьбы, так как обе хоккейные команды постараются продемонстрировать лучший хоккей и одержать победу над соперником. Мы уже приготовили несколько прогнозов на этот матч, с ними можно ознакомиться ниже.

Букмекеры и эксперты нашего ресурса полагают, что в матче между командой СКА и командой Спартак Москва, которые сыграют в чемпионате КХЛ, фаворитом противостояния являются хозяева площадки. Сейчас команда СКА показывает слаженные командные действия и добивается побед. Несмотря на то, что вначале сезона у клуба были определенные проблемы с составом, сейчас дела у клуба обстоят отлично. Гости тоже не самая слабая команда КХЛ, однако в личных встречах этот клуб уступает своим соперникам, да и длинная выездная серия, состоящая из нескольких матчей, вряд ли добивали сил клубу. В последнем матче хоккеисты команды Спартак Москва выглядели уставшими. Скорее всего, это связано с тем, что из-за многочисленных травм клуб вынужден играть практически одним составом. Наши эксперты считают, что родные трибуны и физическая усталость оппонентов должны с положительной стороны повлиять на хозяев площадки. Тем более что победа позволит команде СКА закрепиться в верхней части турнирной таблице, так что, у хозяев отличная мотивация на этот матч. Поэтому наши эксперты и рекомендуют играть победу команды СКА. Относительно количества шайб в этом матче, то, мы думаем, что игра будет верховой, так как в родных стенах хоккеисты команды СКА постоянно атакуют ворота соперников. Гости же тоже будут стараться поддерживать атакующий темп, так как играть в защиту – слишком энергозатратно, а так появляется определенный шанс зацепиться за победу в матче. Так что, общий тотал заброшенных шайб мы рекомендуем играть на больше.

Победа в игре достанется СКА — 1.9, победа в игре достанется Спартак Москва — 4.2, нет победителей по завершению основного времени — 3.6.

Для наших экспертов нет неинтересных матчей КХЛ. Дело в том, что если внимательно изучить статистику выступлений команд в нынешнем сезоне, а также матчи команд между собой, то всегда можно найти огромное количество интересных деталей, которые можно использовать для прогнозирования. Наши прогнозы на противостояния регулярного чемпионата КХЛ, это не только ставки на основные исходы матчей, но и ставки на статистические показатели выступлений команд. Сейчас чемпионат КХЛ пользуется огромной популярностью у любителей европейского хоккея, поэтому букмекеры предлагают различные предложения на матчи этого чемпионата. Это позволяет нашим экспертам находить хорошие ставки в линиях букмекеров, которые не только добавляют азарта при просмотре матчей, но и дают возможность выиграть неплохие деньги на ставках. Мы ждем, что противостояние команды СКА и команды Спартак Москва тоже должно быть интересным и прибыльным для любителей хоккея.

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