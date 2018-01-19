Колорадо — Сан-Хосе прогноз специалиста 19.01.18

НХЛ – особенный чемпионат и не только потому, что здесь выступают лучшие хоккеисты современности. Здесь спортсмены сражаются на ледовой площадке с первых и до последних секунд матча. В этом чемпионате невозможно увидеть наплевательского отношения к игре, даже если команда безнадежно уступает своим соперникам в несколько шайб, это не означает, что хоккеисты смирились с поражением, и просто доигрывают игру, в любой момент игра может измениться, и уже аутсайдеры будут в роли фаворитов. События в хоккее меняют стремительно, а в чемпионате НХЛ преимущество может переходить из рук в руки в течении периода. Команда Колорадо и команда Сан-Хосе, которым предстоит сыграть между собой в рамках регулярного чемпионата НХЛ, известны своими противостояниями. Оба клуба имеют в своих составах известных хоккеистов, которые показывают слаженные командные действия, а также демонстрируют прекрасную индивидуальную технику. Это позволяет клубам претендовать на попадание в плей-офф. Вообще, все клубы НХЛ в более-менее равной степени имеют шансы участвовать в плей-офф, для этого необходимо всего лишь стабильно выступать в регулярном чемпионате. Однако очень тяжело демонстрировать стабильность при напряженном графике игр, с чередующимися домашними и выездными сериями матчей. Поэтому только действительно достойные клубы могут пройти эту дистанцию.

Не всегда матчи регулярного сезона НХЛ получаются мирными. Есть такие противостояния, которые изобилуют огромным количеством стычек, откровенными грубостями и провокациями со стороны хоккеистов одной и другой команды. Обычно, это принципиальные матчи, в которых клубы решают судьбу путевки в плей-офф или матчи, участие в которых принимают заклятые соперники, которые исторически вынуждены ненавидеть друг друга. Матч команды Колорадо и команды Сан-Хосе не относится к подобным противостояниям, однако, это не означает, что в этой игре не будет борьбы. Сейчас командам необходимо набирать очки, что позволит им закрепиться в турнирной таблице и опередить конкурентов за право попадания в плей-офф. Поэтому, чисто с точки зрения турнирной таблицы, и для команды Колорадо, и для команды Сан-Хосе предстоящая игра будет иметь важное значение. Это отлично понимают менеджеры обеих клубов, которые заверили, что со стартовых минут на площадке будут действовать основные составы команд. Из этого следует, что сегодня болельщики увидят интересный хоккей в исполнении лучших хоккеистов современности. Наши эксперты тщательно изучили очные противостояния команды Колорадо и команды Сан-Хосе. Это позволило нам обратить внимание на несколько интересных ставок, более детально которые изучить можно ниже. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

Благодаря тому, что эксперты нашего ресурса тщательно анализируют каждый матч НХЛ, мы предлагаем только наиболее интересные и качественные прогнозы. Матч, в котором в рамках регулярного чемпионата встретятся хоккеисты команды Колорадо и хоккеисты команды Сан-Хосе должен получиться интересным. Наши эксперты полагают, что эти две атакующие команды должны на двоих забросить довольно много шайб. На эту мысль наталкивают и личные встречи этих команд. В общем, мы думаем, что общий тотал заброшенных шайб в этой игре на больше – отличная ставка, мимо которой не должны проходить бетторы. Помимо этого, мы полагаем, что к общему тоталу шайб можно добавлять и ставки на индивидуальный тотал каждой команды на больше. В составе обеих команд достаточно хоккеистов, которые умеют делать решающие броски. Относительно победителя матча, скорее всего, хоккеисты команды Колорадо выиграют игру, так как родная площадка, болельщики и фора в несколько дней отдыха должны положительно сказаться на игре хозяев площадки, сделать ее более агрессивной. Гости мало в чем уступают свои соперникам, но из-за отсутствия нескольких хоккеистов, а также учитывая напряженный календарь команды Сан-Хосе, скорее всего, к концовке матча гостям будет тяжело успевать за стремительными атаками хоккеистов команды Колорадо, поэтому мы советуем делать ставки на победу команды Колорадо в этом противостоянии.

Матч закончится триумфом Колорадо — 2, матч закончится триумфом Сан-Хосе — 3.87, ничья в основное время — 3.4.

Для обеих хоккейных команд, которые сыграют в очном противостоянии, данный матч будет иметь важное значение, так как благодаря победе каждый клуб имеет неплохие шансы укрепить свои позиции в турнирной таблице. Для чемпионата НХЛ характерно, что команды одинаково хорошо играют в родных стенах и на площадке соперника, поэтому, домашняя арена дает лишь условное преимущество. Напомним, что в каждом хоккейном клубе НХЛ выступает достаточно хорошо подготовленных хоккеистов, отлично действующих как командно, так и индивидуально. Поэтому, наши эксперты ожидают упорное противостояние, в котором на первый план должны выйти индивидуальные действия и противостояния хоккеистов. Это добавит матчу зрелищности, а именно за это данный чемпионат и любят болельщики. Команда Колорадо и команда Сан-Хосе должны подтверждать статус фаворитов чемпионата, поэтому сегодня мы ждем зрелищного и бескомпромиссного противостояния. А для большей остроты ощущений, можно сделать ставки по прогнозам наших экспертов.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: