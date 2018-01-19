Ставки на матч Барыс – Лада, прогноз на КХЛ от 21.01.18

Команда Барыс и команда Лада неоднократно встречались между собой в рамках чемпионата КХЛ. История противостояний этих хоккейных коллективов довольно интересная, так как в каждом сезоне они выдают наиболее интересные и непредсказуемые матчи. Сейчас обе команды ведут борьбу за то чтобы квалифицироваться в плей-офф по итогам регулярного сезона. Глядя на результаты команды, а также на их положение в турнирной таблице, можно сказать, что пока борьба идет успешно. Но в регулярном сезоне командам необходимо сыграть еще достаточно матчей, поэтому пока со стопроцентной уверенностью говорить о том, что обе команды смогут попасть в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина – нельзя. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч, и, учитывая все статистические показатели команды Барыс и команды Лада в нынешнем сезоне, а также в матчах между собой, мы сделали выводы, что сегодня на площадке будет много борьбы и грязной игры, на которую мастера хоккеисты обеих команд. Хотя, если хоккеисты со старта начнут играть в атакующий хоккей, то могут и не играть грубо, а полностью сосредоточиться на атакующих действиях. Поэтому, наши эксперты планируют сначала посмотреть начало матча, а уже потом делать выводы относительно его победителя. Однако сейчас пока точно можно утверждать одно – оба клуба покажут отличную игру, так как их хоккеисты находятся в неплохой форме.

Все матчи, которые эксперты нашего ресурса предлагают для ставок, они тщательно рассматривают со статистической точки зрения. Не секрет, что в различных видах спорта, особенно командных, наставник отрабатывает со своими подопечными их действия в случае возникновения той или иной игровой ситуации во время матча. Также и в хоккее, когда встречаются два клуба, которые проводят матчи между собой в каждом сезоне, то, присмотревшись к статистическим данным этих матчей, можно определить некоторые закономерности, которые можно использовать для прогнозирования следующего матча между этими командами, а также для ставок в букмекерских конторах. Вообще, появление букмекерских контор существенно облегчило жизнь любителям хоккея, так как теперь можно не только наслаждаться игрой любимых клубов, но и зарабатывать на этом деньги. Для этого достаточно регулярно читать наши прогнозы на хоккей. Наши эксперты анализируют не только матчи между клубами в прошлых сезонах, а также используют матчи, которые команды сыграли ранее в нынешнем сезоне. В общем, в своих прогнозах мы используем только качественный анализ, поэтому и прогнозы у нас получаются классными. Не верите? Убедитесь сами!

Команда Барыс и команда Лада, которые примут участие в предстоящем матче – старые соперники, которые знакомы друг с другом еще с тех времен, когда чемпионата КХЛ не существовало. Сегодня обе команды показывают достойные результаты в чемпионате, демонстрируют яркую игру, и имеют отличные шансы попасть в плей-офф по итогам регулярного сезона. Наши экспертов было непросто определить фаворита в матче этих команд, однако, мы смогли справиться с поставленной задачей. Хозяева площадки, несмотря на то, что перед своей публикой всегда стараются показать хороший хоккей – не фавориты сегодняшнего матча. У клуба не будет нескольких серьезных исполнителей, от которых игра команды очень зависима, поэтому, наши эксперты полагают, что сегодня команда Барыс будет играть вторым номером, с оглядкой на оборону. А вот хоккеисты команды Лада будут отдохнувшими, поэтому, несмотря на гостевой для них статус матча, мы полагаем, что именно они фавориты противостояния. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что в матче команды Барыс и команды Лада победят гости. Во время анализа матча, наши эксперты отметили, что букмекеры предлагают завышенный индивидуальный тотал шайб на команду Барыс. Напомним, что клуб понес определенные кадровые потери перед этим матчем, так что вряд ли хозяева будут бежать вперед. Поэтому эта ставка выглядит весьма неплохой.

В матче победа достанется Барыс — 1.95, ничья в матче — 3.45, в матче победа достанется Лада — 4.1.

Отличный хоккей должны продемонстрировать команда Барыс и команда Лада. Напомним, что оба хоккейных клуба сейчас находятся в отличной форме благодаря тому, что основные хоккеисты этих команд вернулись в строй после непродолжительного отсутствия. Между собой команды встречались неоднократно, именно это и позволило нам обратить внимание на эти хоккейные клубы, точнее, на матч между ними. Соперники всегда непредсказуемо играют друг против друга, поэтому этот матч и заинтересовал наших прогнозистов. Мы думаем, что в сегодняшнем матче обе команды способны победить, однако, по правилам хоккея, победителем будет только один хоккейный клуб. Поэтому, мы полагаем, что сегодня всех любителей хоккея ждет очень интересное и непредсказуемое противостояние, участие в котором примут одни из наиболее ярких хоккейных клубов КХЛ, которые ведут борьбу за попадание в плей-офф. Советуем не пропустить этот матч, ставки на который уже предлагают наши эксперты.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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