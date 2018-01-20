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Для команды Анахайм и команды Сан-Хосе матч будет иметь принципиальное значение, так как обе команды являются непримиримыми соперниками чемпионата НХЛ. Соперничество этих хоккейных клубов началось очень давно, и длиться по сей день. Каждый сезон НХЛ эти команды демонстрируют отличные очные противостояния, в которых есть все то, за что болельщики обожают заокеанский хоккей. Абсолютно неважно, какие задачи в регулярном сезоне решают оба клуба на момент очного противостояния, когда они выходят на лед, перед ними есть только одна задача – нанести как можно более разгромное поражение своему сопернику. В матчах команды Анахайм и команды Сан-Хосе всегда забрасывается много шайб, так как, несмотря на постоянные стычки, хоккеисты постоянно стараются держать ворота друг друга в напряжении, бомбардируя их большим количеством бросков с различных дистанций. Такой хоккей особенно нравится болельщикам, так как интрига в матче сохраняется до финальной сирены, а динамически развивающиеся события на площадке не позволяют заскучать. Наши эксперты тоже с интересом наблюдают за противостоянием этих хоккейных клубов, а сегодняшний матч мы решили еще и тщательно проанализировать, благодаря чему у нас появилось несколько интересных идей для ставок, с которыми можно ознакомиться ниже. Мы полагаем, что и сегодня клубы не изменят своему принципу, и игра захватит с первой секунды.
Две команды, которые в ближайшее время выйдут на лед в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ, известны многим любителям хоккея. Команда Анахайм и команда Сан-Хосе имеют за плечами богатую историю, причем не только успешных выступлений в заокеанском чемпионате. Между этими командами всегда идет борьба за право быть лучшим клубом НХЛ. Поэтому очные матчи команды Анахайм и команды Сан-Хосе частенько превращаются в настоящие триллеры, развязка которых держит зрителей в напряжении до самой концовки матча. Турнирное положение нынешнего чемпионата обязывает оба хоккейных клуба играть только на победу, хотя, даже если бы команды уже решили все свои задачи в нынешнем чемпионате, они бы все равно играли с полной самоотдачей, так как победить своих соперников – основная задача для команд такого уровня. По информации, которую нам удалось получить из альтернативных источников, в составе обеих команд не будет серьезных изменений, так как все хоккеисты пребывают в отличной форме и со стартовых минут готовы выйти на лед. Менеджеры тоже подтверждают эту информацию, поэтому наши эксперты постарались построить свои прогнозы на этот матч на том, что команды будут действовать с первых минут игры в сильнейших составах. Помимо этого, мы еще приготовили несколько интересных прогнозов на этот матч, более детальное описание которых, можно найти ниже.
Чемпионат НХЛ приближается к своей средине, поэтому клубам уже некуда отступать, нужно играть только на победу. Это отлично понимают в составе команды Анахайм и команды Сан-Хосе. Пока оба клуба не могут похвастаться тем, что уже гарантировали себе место в плей-офф, поэтому для них важна каждая победа. Наши эксперты полагают, что противостояние между командой Анахайм и командой Сан-Хосе в регулярном чемпионате НХЛ получится довольно жестким, поэтому общий тотал штрафных минут лучше играть в этом матче на больше, тем более что статистика показывает, что эти команды между собой играют довольно грубо. Относительно фаворита этого матча, то мы думаем, что больше шансов победить в этой игре у команды Анахайм, так как клуб действует более организованно и слаженно в последних матчах. Нельзя сказать, что гости играют менее активно, чем хозяева площадки, однако родные стены и слаженность – козыри, которые помогут сегодня хоккеистам команды Анахайм одержать победу в этой игре. Относительно общего тотала заброшенных шайб, то мы думаем, что шайб будет много, причем, много забросят хоккеисты одной и другой команды, так как они привыкли действовать через атаку. В общем, мы считаем, что помимо общего тотал шайб на больше, можно пробовать индивидуальный тотал шайб каждой команды на больше, так как оба клуба умеют действовать на пяточке соперников.
В игре победит Анахайм — 1.8, нет победителей — 3.8, в игре победит Сан-Хосе — 4.3.
Матчи НХЛ отличаются непредсказуемостью. За ледовыми баталиями этого чемпионата очень интересно наблюдать, так как там выступают настоящие профессионалы, которые могут в любой момент не просто развернуть матч на 180 градусов, а сделать это в минимальный промежуток времени. Здесь в каждом периоде идет не просто борьба, а настоящая битва, так как поражение – единственное, чего нельзя допустить в матче. Сейчас команда Анахайм и команда Сан-Хосе, которые примут участие в данном матче, занимают высокие места в турнирной таблице и имеют отличные шансы на то, чтобы за счет победы в этой игре подняться на ступеньку выше в турнирной таблице. По словам менеджеров клубов, игра чрезвычайно важна для их подопечных, поэтому хоккеисты приложат максимум усилий для победы. Следовательно, болельщикам в этом матче уготован отличный хоккей, который еще можно сделать и прибыльным, сделав ставки по прогнозам наших экспертов. Всем хорошего хоккея и удачных ставок!
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