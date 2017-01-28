Прогноз на матч Сент-Труйден — Остенде. Рекомендуемые ставки от экспертов 28.01.17

Любители футбола вряд ли смогут возразить, что современный футбол просто поражает обилием талантливой молодежи, которая играет во всех известных футбольных клубах. Практически, все тренеры сейчас делают ставку на молодых футболистов, понимая, что молодой футболист способен приносить пользу клубу на протяжении многих сезонов, при этом, его стоимость не так велика, по сравнению с уже известным и распиаренным футболистом. Ставка на молодежь популярна еще и тем, что молодые игроки пока жаждут играть в футбол. Они приходят в большой спорт не за баснословными гонорарами или признанием, а именно для того чтобы играть. И пока это желание превышает все остальные, такие футболисты не только будут получать удовольствие от того, чем они занимаются на футбольном поле, но и будут своими действиями приносить немалую пользу футбольному клубу, в составе которого выступают. В команде Сент-Труйден и команде Остенде, которые сыграют между собой в ближайшем матче, достаточно молодых игроков. Это придает игре команд динамичности, а болельщики, наблюдая за матчами клубов, не зевают от скуки, а с интересом наблюдают за действиями футболистов на футбольном поле, так как в любой момент быстрые молодые игроки могут придумать немыслимую комбинацию, которая приведет к взятию ворот соперника. Наши эксперты тоже внимательно наблюдают за такими командами, так как это позволяет нам предлагать хорошие прогнозы, позволяющие обыгрывать букмекеров.

Напряженная борьба ждет любителей футбола в противостоянии команды Сент-Труйден и команды Остенде. Обе команды ведут борьбу в чемпионате за высокие места, поэтому вряд ли их устроит другой результат в этом матче кроме победы. С составами команд полный порядок. Из лазаретов вышли основные футболисты, которые вместе с запасными игроками приступили к тренировкам в общей группе. Это вселяет оптимизм в сердца болельщиков, так как они ждут, что команды выдадут отличный матч, в котором смогут не только порадовать зрелищной игрой, но и забьют много голов в ворота друг друга. Но, глядя на последние результаты команд, наши эксперты полагают, что много мячей в этой игре может и не быть. В последних матчах атака стала проблемным местом обеих команд, так как клубы для достижения победы ограничиваются всего одним-двумя забитыми мячами, да и те даются командам очень нелегко. Если в матчах с более слабыми соперниками команды полагались на защиту, то с сильным соперником, которым являются оба клуба, этот номер может и не пройти. Поэтому, тренеры должны подумать, прежде всего, о том, чтобы разнообразить атакующие действия. Возможно, для этого потребуется подключить игроков средней зоны, заставить их работать не на оборону, а на атаку. В общем, сегодня тренеры могут удивить друг друга, внеся коррективы в тактические действия своих подопечных. Возможно, это позволит добиться положительного результата в этой игре.

Очень принципиальные соперники встретятся между собой. Команда Сент-Труйден и команда Остенде ведут борьбу за верхние строчки турнирной таблицы, поэтому в сегодняшнем противостоянии ни одной из команд нельзя проигрывать. Наши эксперты прогнозируют в этом матче будет много нарушений правил и желтых карточек, также мы не исключаем, что в матче может быть и удаление футболиста с поля, так как обычно матчи команды Сент-Труйден и команды Остенде сопровождаются очень бурными эмоциями футболистов. Относительно победителя, мы полагаем, что больше шансов на победу в этой игре имеют гости. Несмотря на то, что команда Сент-Труйден очень сильно выступает в родных стенах, в последних матчах футболисты хозяев поля явно подсели. Это видно из результатов, так как победы даются команде явно тяжелее, чем обычно. Возможно, это связано с тем, что из-за травмы некоторые количество матчей был вынужден пропустить лидер команды Сент-Труйден, который должен восстановиться к матчу с командой Остенде. Но, все же, вряд ли он сможет сыграть в полную силу, так как это будет его первая игра после длительного перерыва. А вот гости в последних играх действуют довольно агрессивно. Команда явно нашла свою игру, поэтому справиться с атаками гостей у хозяев поля вряд ли получится. Исходя из этого, мы советуем делать ставки на то, что в матче команды Сент-Труйден и команды Остенде победу одержат гости. Причем, мы думаем, что в игре будет много забитых голов, так как обе команды играют в атакующий футбол и имеют в своих составах классных футболистов.

Ничья в противостоянии — , в противостоянии победит Сент-Труйден — 1, в противостоянии победит Остенде — .

Современный футбол переходит все границы и ломает все стереотипы. Сегодня практически ююбой клуб, без существенной финансовой поддержки, не обладающий должным опытом и не имеющий звездных игроков, может бросить вызов старожилам чемпионата, взбаламутив тихое болото обыденности и смиренности. Да, да, многие команды, которые на протяжении многих лет выступают в чемпионате, фактически смирились с тем, что их удел – середина турнирной таблицы. И их это устраивает. Но, стоит появиться бунтарю, который хочет что-то изменить, как его уже называет феноменом, а общественность, которая год назад критиковала футболистов клуба, начинает носить их на руках и восхищаться их игрой. Такой современный футбол, и мы любим его за непредсказуемость и динамичность, которые позволяют нам наслаждаться игрой. В матче команды Сент-Труйден и команды Остенде на поле выйдут не самые известные футбольные команды, однако в стартовых составах есть футболисты, которые не позволят заскучать даже самым привередливым болельщикам.

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