НХЛ. Сегодня матч Ванкувер — Лос-Анджелес. Прогнозы и ставки от эксперта 24.01.18

В чемпионате НХЛ команды за регулярный сезон играют регламентированное количество матчей, на основании которых определяются лучшие клубы, которые будут выступать в плей-офф и бороться за право обладать Кубком Стэнли. Напомним, что чем выше клуб займет место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата, тем слабее соперник ему достанется в первом раунде плей-офф. Это имеет большое значение, так как лучше начинать путь к главному трофею НХЛ матчем со слабым соперником, чем с тем, кто вполне может не только достойно бороться, но и победить. Поэтому, в регулярном сезоне НХЛ, такие команды, как команда Ванкувер и команда Лос-Анджелес стараются побеждать в каждом матче. Сегодня эти клубы будут встречаться между собой. Игры этих хоккейных клубов всегда полны непредсказуемости. Благодаря тому, что в составах обеих команд выступают известные хоккеисты, они в любой момент игры могут сыграть нестандартно, обескуражив соперника и забросив шайбу. Это стоит учитывать, так как на тренерском мостике у команд находятся опытные менеджеры, которые имеют богатый практический опыт руководства. К очному противостоянию оба клуба подходят в отличной форме, о чем свидетельствуют результаты команд в регулярном чемпионате. Наши эксперты предполагают, что игра должна получиться интересной, так как, обычно, матчи с участием команды Ванкувер и команды Лос-Анджелес полны непредсказуемости.

Зрелищность и непредсказуемость матчей чемпионата НХЛ не подлежит сомнению. Эксперты нашего ресурса каждый раз стараются найти наиболее интересный матч для прогнозирования. Сегодня мы остановили свой выбор на противостоянии команды Ванкувер и команды Лос-Анджелес. Оба соперника отлично знакомы друг с другом, так как каждый сезон им приходиться играть очные матчи в регулярном сезоне НХЛ. Сейчас, когда регулярный сезон приближается к своему экватору, для команд крайне важно постараться закрепиться на занятых позициях в турнирной таблице, которые дадут им право выступать в плей-офф. Но, стоит напомнить, что в регулярном чемпионате НХЛ очень жесткая конкуренция, поэтому клубам следует собранно подходить к каждому противостоянию. Нет необходимости говорить, что на матчи друг против друга команда Ванкувер и команда Лос-Анджелес настраиваются очень серьезно, так как эти соперники всегда стараются победить своего конкурента. Наши эксперты полагают, что менеджеры команд не будут отходить от той тактики, которая позволяет их подопечным демонстрировать хорошие результаты в нынешнем сезоне, поэтому сегодня болельщики увидят яркий атакующий хоккей в исполнении хоккеистов обеих команд. Нам только остается пожелать удачи командам, а всем любителям поставок посоветовать воспользоваться нашими прогнозами.

Эксперты нашего ресурса после тщательного анализа матча НХЛ, в котором встретятся команда Ванкувер и команда Лос-Анджелес, определили, что фаворитом этого матча должны быть хозяева площадки. Команда Ванкувер сейчас находится на подъеме и демонстрирует отличный хоккей. В составе клуба не будет серьезных кадровых изменений, поэтому, ожидается, что команда Ванкувер с первых минут начнет матч сильнейшим составом. Болельщики всегда активно поддерживают своих кумиров, поэтому, наши эксперты полагают, что в этом матче необходимо делать ставки на победу команды Ванкувер. Несмотря на то, что гости сейчас тоже показывают классный хоккей, однако выездные матчи пока даются им с трудом, особенно против соперников, которые ничем не уступают им в игровом плане. Сейчас обеим командам нужно набирать очки, чтобы укреплять свои турнирные позиции в чемпионате НХЛ. Поэтому, команда Ванкувер имеет неплохие шансы для победы в родных стенах. Общий тотал заброшенных шайб наши эксперты считают на больше. Оба клуба сейчас на подъеме, по последним матчам, которые они сыграли в регулярном чемпионате, можно увидеть, что они великолепно действуют в атаке. Таким образом, сегодня велики шансы на то, что в матче будет заброшено много шайб. Между собой эти команды играют не грубо, стараясь больше внимания уделять активным действиям на пяточке соперника, так что, общий тотал штрафных минут в матче мы рекомендуем играть на меньше.

Матч закончится триумфом Ванкувер — 1.9, матч закончится триумфом Лос-Анджелес — 4.2, ничья в основное время — 3.6.

В НХЛ нет слабых команд, и именно этим данный хоккейный чемпионат привлекает любителей этого вида спорта. Здесь довольно высокая конкуренция, и каждый матч имеет важное значение с точки зрения расстановки команд в турнирной таблице. Напомним, что только лучшие хоккейные клубы по итогам регулярного сезона смогут выступать в плей-офф. Для этого необходимо показывать стабильную игру на протяжении всего регулярного чемпионата. Команда Ванкувер и команда Лос-Анджелес, которые будут определять победителя в очном матче, сейчас демонстрируют неплохие результаты. Это означает, что болельщики, которые будут наблюдать за ходом игры, могут рассчитывать на зрелищный и результативный хоккей в исполнении хоккеистов обеих команд. Исходя из статистических данных, а также учитывая текущую форму хоккеистов, эксперты нашего ресурса предлагают любителям хоккея несколько интересных ставок на этот матч. Мы полагаем, что благодаря нашим прогнозам наблюдать за этим противостоянием будет еще интереснее, а главное – можно выиграть деньги в букмекерских конторах. Так что, присоединяйтесь!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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