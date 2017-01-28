Ставки на матч Интер – Пескара, прогноз на футбол от 28.01.17

Эксперты нашего ресурса всегда с трепетом относятся к известным футбольным противостояниям. Это, как классика в литературе, сколько раз не читай, а все равно, беря каждый раз в руки одну и ту же книгу, каждый раз открываешь для себя что-то новое. Так и в противостоянии команды Интер и команды Пескара. Казалось бы, это противостоянию уже очень много лет, и за его историю команды уже сказали и сделали на футбольном поле все. Но нет, приходит время начала матча, и ты открываешь для себя совершенно новый футбол в исполнении игроков команды Интер и команды Пескара. Как обычно, эти футбольные команды борются за высокие места в чемпионате, и опять они идут нога в ногу, поэтому могут определить лучшего только в очном противостоянии. Встречи этих футбольных коллективов, это не только яркие комбинации, совершенно немыслимые удары, обилие голов и эмоции. Это настоящая культура современного футбола. В составе обеих команд выступают известные футболисты, которых знают и любят во всем мире. Поклонники этих команд простираются далеко за пределы той страны, где эти клубы противостоят друг другу. Эти команды любят и ценят, так как они являются законодателями всего необычного и уникального в современном футболе. Поэтому от противостояния этих футбольных клубов болельщики ждут космического уровня игры, той игры, которая не укладывается в два тайма по 45 минут, но все равно оставляет отличное послевкусие.

Игра, в которой примут участие команда Интер и команда Пескара должна получиться очень интересной. Сейчас обе команды пребывают в отличной форме, о чем свидетельствуют результаты последних матчей этих команд. На старте чемпионата у команд были определенные проблемы, но судя по результатам, а также основываясь на заявлении наставников, наши эксперты пришли к выводу, что сейчас все проблемы остались позади, и клубы действуют по плану. До экватора чемпионата командам осталось сыграть не так много матчей, поэтому сейчас крайне важно набирать очки в каждой игре, чтобы отправиться на каникулы, находясь высоко в рейтинге. Это будет сделать довольно непросто, так как впереди у команд матчи с серьезными соперниками, следовательно, набирать очки нужно в каждой игре, и этот матч не исключение. Из станов команд приходят хорошие известия, в лазарете команды Интер и команды Пескара практически нет игроков основы, из этого следует, что команды начнут матч сильнейшими составами, что может означать только одно – игра важна, и обе команды будут играть только на победу. Судя по результатам очных противостояний между этими командами, они всегда играют только на победу, в матче ожидается много борьбы и много опасных моментов, поэтому болельщикам будет на что посмотреть в этом противостоянии.

Наши эксперты всегда стараются предлагать лучшие прогнозы на футбольные матчи, поэтому мы не смогли пройти мимо игры, в которой встретятся команда Интер и команда Пескара. Забегая наперед, отметим, что в этом матче мы считаем ничью. Те бетторы, которые любят рисковать, могут поставить на ничейный исход в матче, остальные же, могут сыграть этот исход в различных вариациях. Теперь объясним, почему мы так думаем. Команда Интер и команда Пескара имеют практически одинаковое количество очков и располагаются в верхней части турнирной таблицы, где идет не шуточная борьба. Казалось бы, что может быть лучше, чем обыграть конкурента, набрать очки и подняться в турнирной таблице. Но здесь все не так просто. Для победы одной из команд придется потратить огромное количество сил, а впереди еще много матчей в различных турнирах. Кроме этого, в чемпионате еще даже не сыграна половина матчей, поэтому пока нет необходимости выкладываться по полной в одной единственной игре. Скорее всего, в этом матче футболисты обеих команд сыграют осторожно, заработают по 1 баллу и спокойно продолжат дальше бороться в чемпионате. Исходя из этого, общий тотал голов видится на меньше, так как вряд ли одна из команд будет рисковать, и играть в открытый футбол. А вот нарушений и желтых карточек будет много, так как, скорее всего, игра будет идти через центр, где будет присутствовать тактика мелкого фола с одной и другой стороны.

В игре выиграет Интер — 1, в игре выиграет Пескара — , в игре не будет победителей — .

Еще несколько лет назад в футболе не было никакой возможности громко завить о себе. Практически все места в топ-чемпионатах были заранее поделены. Если в клубе было достаточно денег для того чтобы приобрести одного или нескольких известных футболистов, то он вполне могу претендовать на попадание в еврокубки по итогам сезона, так как остальным командам было тяжело конкурировать с грандами, которые могли позволить себе известных футболистов. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Современный футбол делает ставку на молодых, еще никому не известных футболистов. Скауты известных клубов ездят по всему миру в поисках молодых талантов, из которых потом в академии готовят будущих звезд мирового футбола. Сейчас модно не покупать готовую звезду, а выращивать ее самостоятельно, так как так гораздо дешевле. Благодаря омоложению современного футбола, серьезно изменился и стиль игры команд, став более открытым, что, несомненно, приносит радость болельщикам.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru