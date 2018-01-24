Прогнозы и ставки специалистов на матч Вегас — Айлендерс 26.01.18

В чемпионате НХЛ команды за регулярный сезон играют регламентированное количество матчей, на основании которых определяются лучшие клубы, которые будут выступать в плей-офф и бороться за право обладать Кубком Стэнли. Напомним, что чем выше клуб займет место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата, тем слабее соперник ему достанется в первом раунде плей-офф. Это имеет большое значение, так как лучше начинать путь к главному трофею НХЛ матчем со слабым соперником, чем с тем, кто вполне может не только достойно бороться, но и победить. Поэтому, в регулярном сезоне НХЛ, такие команды, как команда Вегас и команда Айлендерс стараются побеждать в каждом матче. Сегодня эти клубы будут встречаться между собой. Игры этих хоккейных клубов всегда полны непредсказуемости. Благодаря тому, что в составах обеих команд выступают известные хоккеисты, они в любой момент игры могут сыграть нестандартно, обескуражив соперника и забросив шайбу. Это стоит учитывать, так как на тренерском мостике у команд находятся опытные менеджеры, которые имеют богатый практический опыт руководства. К очному противостоянию оба клуба подходят в отличной форме, о чем свидетельствуют результаты команд в регулярном чемпионате. Наши эксперты предполагают, что игра должна получиться интересной, так как, обычно, матчи с участием команды Вегас и команды Айлендерс полны непредсказуемости.

Не всегда матчи регулярного сезона НХЛ получаются мирными. Есть такие противостояния, которые изобилуют огромным количеством стычек, откровенными грубостями и провокациями со стороны хоккеистов одной и другой команды. Обычно, это принципиальные матчи, в которых клубы решают судьбу путевки в плей-офф или матчи, участие в которых принимают заклятые соперники, которые исторически вынуждены ненавидеть друг друга. Матч команды Вегас и команды Айлендерс не относится к подобным противостояниям, однако, это не означает, что в этой игре не будет борьбы. Сейчас командам необходимо набирать очки, что позволит им закрепиться в турнирной таблице и опередить конкурентов за право попадания в плей-офф. Поэтому, чисто с точки зрения турнирной таблицы, и для команды Вегас, и для команды Айлендерс предстоящая игра будет иметь важное значение. Это отлично понимают менеджеры обеих клубов, которые заверили, что со стартовых минут на площадке будут действовать основные составы команд. Из этого следует, что сегодня болельщики увидят интересный хоккей в исполнении лучших хоккеистов современности. Наши эксперты тщательно изучили очные противостояния команды Вегас и команды Айлендерс. Это позволило нам обратить внимание на несколько интересных ставок, более детально которые изучить можно ниже. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

Для наших экспертов – настоящее удовольствие анализировать матчи регулярного сезона НХЛ. Напомним, что здесь выступают только самые сильные хоккейные клубы, в составах которых играют мировые знаменитости – хоккеисты, которых знают и ценят во всем мире. В матче команды Вегас и команды Айлендерс на ледовой площадке сойдутся настоящие легенды хоккея. Оба клуба достойны того чтобы быть фаворитами в любом матче. Однако сейчас придется выбирать фаворита в очном противостоянии этих команд. После тщательного изучения всех факторов, эксперты нашего ресурса пришли к мнению, что основное время матча между командой Вегас и командой Айлендерс вполне может завершиться вничью. Оба клуба показывают практически равные результаты, составы команд – сбалансированные, без видимых недостатков. Между собой эти команды довольно часто определяют победителя в овертайме или посредством буллитов, так что, вполне логично предположить, что основное время матча не выявит победителя. Кстати, в букмекерских конторах на это событие предлагается довольно высокий коэффициент. Общий тотал заброшенных шайб в этом матче наши эксперты считают на меньше. Скорее всего, в этом противостоянии на первый план выйдет борьба между хоккеистами, поэтому шайб со стороны одной и другой команд будет заброшено немного. А вот общий тотал штрафных минут мы бы рекомендовали рассматривать на больше, так как за грубые приемы хоккеисты будут получать штрафы, которых в этом матче будет немало.

Матч выиграет Вегас — 1.95, матч выиграет Айлендерс — 4.1, ничья в матче — 3.45.

Команда Вегас и команда Айлендерс – старые соперники. Из года в год противостояние этих хоккейных команд пользовалось популярностью у болельщиков. Дело в том, что оба клуба всегда стараются бороться только за самые высокие места. Нынешний сезон – е исключение. Благодаря хорошему финансированию, обе команды могут позволить себе заключать контракты только с лучшими хоккеистами, что делает эти клубы одними из самых грозных соперников. В составах команды Вегас и команды Айлендерс достаточно хоккеистов, которые могут не только слаженной и четко взаимодействовать со своими партнерами, но и могут показать индивидуальное мастерство. Такие соперники очень опасны, так как в любой момент могут принять неординарное решение, которое позволит им победить. Сегодняшнее противостояние – это не только противостояние хоккейных команд, но и менеджеров, которым есть что доказывать друг другу, поэтому наши эксперты ждут от этого матча отличного хоккейного зрелища, и рекомендуют игру к просмотру.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: