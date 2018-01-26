КХЛ. Сегодня матч Куньлунь РС — Амур. Прогнозы и ставки от эксперта 27.01.18

В игре между командой Куньлунь РС и командой Амур эксперты нашего ресурса с трудом приняли решение относительно того, кому они отдадут предпочтение в этом матче. Об хоккейных клуба показывают неоднозначные результаты в последних матчах. Видимо, это связано с тем, что команды в последних матчах захлестнули травмы. По словам наставников команд, травмы серьезно повлияли на команды, так как сейчас они опасаются, что отсутствие основных хоккеистов может существенно сказаться на результатах. Напомним, что оба клуба являются одними из претендентов на попадание в плей-офф. Однако пока только пройдена половина пути в чемпионате, и на попадание в плей-офф претендует множество хоккейных клубов, поэтому командам сейчас важно показывать стабильные результаты, чтобы не потерять место, дающее право выступать в плей-офф. Между собой команды будут встречаться не в первый раз. В каждом сезоне эти команды противостоят друг другу, демонстрируя прекрасный хоккей и неоднозначные результаты. Эксперты нашего ресурса стараются анализировать матчи данных хоккейных клубов, так как сразу определить фаворита этого противостояния очень тяжело. Мы пользуемся различными источниками информации, которые позволяют нам находить интересные предложения в букмекерских конторах, и делать ставки по высоким коэффициентам.

В матче, где между собой сыграют хоккеисты команды Куньлунь РС и хоккеисты команды Амур, эксперты нашего ресурса постарались найти интересные факты, которые позволили бы нам сделать интересные и качественные прогнозы на этот матч. Оба хоккейных клуба находятся в отличной форме. Напомним, что сейчас разгар регулярного чемпионата КХЛ, поэтому все команды должны думать, прежде всего, о том, чтобы набирать очки и закрепляться в турнирной таблице. Отметим, что только те хоккейные клубы, которые наберут достаточное количество очков, смогут попасть в плей-офф и там побороться за Кубок Гагарина. Однако для того чтобы иметь в плей-офф более слабого соперника, необходимо занять как можно более высокое место в турнирной таблице. Обеим командам, которые примут участие в этом матче, такая задача вполне по силам, так как они не первый год выступают в КХЛ и всегда стараются показать только хорошие результаты. Поэтому для этих хоккейных клубов попадание в плей-офф – одна из важнейших задач на этот сезон, и вряд ли команды упустят возможность побороться за Кубок Гагарина. Исходя из этого, эксперты нашего ресурса считают, что в сегодняшнем матче будет много борьбы, так как обе хоккейные команды постараются продемонстрировать лучший хоккей и одержать победу над соперником. Мы уже приготовили несколько прогнозов на этот матч, с ними можно ознакомиться ниже.

Наши эксперты и букмекеры одинаково считают, что в матче команды Куньлунь РС и команды Амур, который состоится в рамках чемпионата КХЛ, победу должны одержать хозяева площадки. Глядя на игру команды Куньлунь РС в нынешнем сезоне, понимаешь, что клуб серьезно добавил и во многом заслуга в этом принадлежит грамотному тренеру, который смог сделать настоящую команду из хоккеистов, которые ранее не играли друг с другом. Причем, огромная работа была проведена в короткий срок, что еще раз подчеркивает профессионализм наставника команды Куньлунь РС. В родных стенах команда играет очень мощно, поэтому сегодня гостям будет тяжело что-то противопоставить сыгранной команде Куньлунь РС. Команда Амур в этом году пока не может похвастаться стабильной игрой. Клуб то играет просто великолепно, то может откровенно проиграть матч, продемонстрировав безвольную игру. В общем, команда Амур сейчас пребывает не в лучшей игровой форме, поэтому хозяева площадки должны одерживать в этом матче легкую победу. Общий тотал заброшенных шайб в этой игре мы рекомендуем играть на больше. Оба клуба играют в атакующий хоккей, поэтому вряд ли сегодня тренеры будут отходить от приемлемой игровой тактики. Следовательно, сегодня болельщики станут свидетелями быстрой комбинационной игры, в которой должно быть много шайб. А вот удалений будет немного, так как команда Куньлунь РС и команда Амур редко играют в грубый хоккей.

Игру выиграет Куньлунь РС — 1.9, игру выиграет Амур — 4.2, в игре нет победителей — 3.6.

Отличный хоккей должны продемонстрировать команда Куньлунь РС и команда Амур. Напомним, что оба хоккейных клуба сейчас находятся в отличной форме благодаря тому, что основные хоккеисты этих команд вернулись в строй после непродолжительного отсутствия. Между собой команды встречались неоднократно, именно это и позволило нам обратить внимание на эти хоккейные клубы, точнее, на матч между ними. Соперники всегда непредсказуемо играют друг против друга, поэтому этот матч и заинтересовал наших прогнозистов. Мы думаем, что в сегодняшнем матче обе команды способны победить, однако, по правилам хоккея, победителем будет только один хоккейный клуб. Поэтому, мы полагаем, что сегодня всех любителей хоккея ждет очень интересное и непредсказуемое противостояние, участие в котором примут одни из наиболее ярких хоккейных клубов КХЛ, которые ведут борьбу за попадание в плей-офф. Советуем не пропустить этот матч, ставки на который уже предлагают наши эксперты.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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