Ставки на матч Нью-Джерси – Филадельфия, прогноз на НХЛ от 02.02.18

Наши эксперты уже не первый сезон следят за баталиями регулярного чемпионата НХЛ. Сейчас, когда сезон прошел начальную стадию, уже можно говорить о том, какие команды будут претендовать на попадание в плей-офф. В чемпионате уже наметились свои лидеры и свои аутсайдеры, но еще очень много клубов, о которых пока ничего нельзя сказать однозначно, так как они находятся в середине турнирной таблице, и, видимо, их судьба относительно попадания в плей-офф будет решаться в концовке регулярного чемпионата. Исходя из этого, сейчас таким клубам, как команда Нью-Джерси и команда Филадельфия, которые встретятся между собой в ближайшем матче, необходимо позаботиться о том, чтобы занять место в турнирной таблице повыше, чтобы в концовке регулярного чемпионата не пришлось сражаться за попадание в плей-офф. По своему потенциалу оба клуба вполне готовы играть в плей-офф, однако в последних матчах команды немного подсели, видимо, сказываются травмы основных хоккеистов. Но, все же, у руля команд стоят опытные менеджеры, которые знают, как преодолеть кризис и умеют выходить из самых непростых ситуаций. В очных противостояниях этих хоккейных клубов всегда много борьбы, поэтому матчи между этими командами проходят напряженного. Болельщикам нравится интрига, поэтому мы рекомендуем матч команды Нью-Джерси и команды Филадельфия к просмотру, так как надеемся, что хоккеисты смогут удивить любителей этого вида спорта.

Не всегда матчи регулярного сезона НХЛ получаются мирными. Есть такие противостояния, которые изобилуют огромным количеством стычек, откровенными грубостями и провокациями со стороны хоккеистов одной и другой команды. Обычно, это принципиальные матчи, в которых клубы решают судьбу путевки в плей-офф или матчи, участие в которых принимают заклятые соперники, которые исторически вынуждены ненавидеть друг друга. Матч команды Нью-Джерси и команды Филадельфия не относится к подобным противостояниям, однако, это не означает, что в этой игре не будет борьбы. Сейчас командам необходимо набирать очки, что позволит им закрепиться в турнирной таблице и опередить конкурентов за право попадания в плей-офф. Поэтому, чисто с точки зрения турнирной таблицы, и для команды Нью-Джерси, и для команды Филадельфия предстоящая игра будет иметь важное значение. Это отлично понимают менеджеры обеих клубов, которые заверили, что со стартовых минут на площадке будут действовать основные составы команд. Из этого следует, что сегодня болельщики увидят интересный хоккей в исполнении лучших хоккеистов современности. Наши эксперты тщательно изучили очные противостояния команды Нью-Джерси и команды Филадельфия. Это позволило нам обратить внимание на несколько интересных ставок, более детально которые изучить можно ниже. Всем зрелищного хоккея и удачных ставок!

Эксперты нашего ресурса и букмекеры имеют одинаковое мнение относительно фаворита в противостоянии команды Нью-Джерси и команды Филадельфия. Напомним, что обе команды будут противостоять друг другу в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Мы полагаем, что фаворитом этого противостояния должна быть команда хозяев площадки. Команда Нью-Джерси в чемпионате НХЛ показывает более стабильные результаты, особенно это касается домашних матчей, где клуб фактически не теряет очков. Стоит отметить, что даже в матчах с более сильными соперниками команда Нью-Джерси всегда старается навязать свой стиль игры. Гости, клуб, который в нынешнем сезоне не показывает стабильных результатов. Судя по тем матчам, которые команда уже успела сыграть в нынешнем сезоне, клуб может победить любого соперника, но и любому сопернику может проиграть. Нестабильность команды связана с тем, что в межсезонье клуб покинули лидера, а адекватной замены им пока не нашли. Есть талантливые молодые хоккеисты, но они еще не способны показывать стабильных результатов. Исходя из этого, нашими фаворитами в противостоянии команды Нью-Джерси и команды Филадельфия являются хозяева площадки, на победу которых мы и рекомендуем делать ставки. Относительно количества заброшенных шайб, то мы полагаем, что в этой игре шайб будет много, так как обе команды играют в атакующий хоккей. Так что, общий тотал заброшенных шайб стоит играть на больше.

Триумфатором игры станет Нью-Джерси — 1.95, нет победителей — 3.45, триумфатором игры станет Филадельфия — 4.1.

Наши эксперты давно ждали противостояния команды Нью-Джерси и команды Филадельфия, так как в последних матчах эти хоккейные клубы показывают отличный хоккей, следовательно, мы предполагаем, что игра будет насыщенной и интересной. Вообще, все матчи чемпионата НХЛ – это зрелищные противостояния с непредсказуемым исходом. В составах команд выступают отличные хоккеисты, которые способны в одиночку решить исход игры в пользу своего клуба. Однако мы думаем, что в этом матче будет интересно наблюдать за командными действиями соперников, так как тренеры обеих команд прямо заявляли о том, что именно от слаженности командных действий на площадке будет зависеть исход встречи. В любом случае, хоккеисты обеих команд не должны разочаровать болельщиков, которые замерли в предвкушении этого противостояния. Наши эксперты тоже не сидели без дела, и приготовили несколько отличных прогнозов на этот матч, которые позволят усилить эмоции от просмотра игры, а также принесут прибыль на ставках в букмекерских конторах.

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