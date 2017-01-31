Прогноз на матч Атлетико Тукуман — Эль Насьональ 01.02.17

Эксперты нашего ресурса стараются выбирать наиболее интересные футбольные матчи для прогнозирования. В современном футболе такие матчи проводятся не только среди топ-чемпионатов, в которых выступают футбольные клубы, которые могут позволить себе приглашать звездных футболистов. Современный футбол достиг таких высот, что даже в низших лигах сейчас выступают команды, футболисты которых показывают очень приличный уровень игру. Современный футбол помолодел, и сейчас молодые футболисты стараются рано показать себя, чтобы их заметили в топ-клубах. Еще свежи примеры команд, которые недавно выступали в низших лигах или боролись за выживание в первом дивизионе, а сейчас не просто составляют конкуренцию грандам европейского футбола, но и уверенно возглавляют турнирные таблицы своих чемпионатов. Команда Атлетико Тукуман и команда Эль Насьональ имеют богатую историю, однако сейчас командам становится все сложнее набирать очки в чемпионате. Во многом этому препятствует тяжелый график и отсутствие достойных футболистов резерва, которые бы показывали ту же игру, что и звездные футболисты основы. Эксперты не зря говорят о том, что невозможно на протяжении нескольких лет выступать одним и тем же составом, так как игроки начинают уставать, их косят травмы, да и вообще, футболистам довольно сложно мотивировать себя на достижение новых побед, когда на полках полно трофеев. Но, к противостоянию команды Атлетико Тукуман и команды Эль Насьональ эти высказывания не имеют отношения. Данные футбольные клубы готовы всегда противостоять друг другу на высоком уровне, так как являются непримиримыми соперниками. Поэтому качественный и зрелищный футбол в этом матче гарантирован.

Игра, в которой встретятся футболисты команды Атлетико Тукуман и футболисты команды Эль Насьональ должна получиться интересной. Именно такое мнение у экспертов нашего ресурса относительного данного матча. Обе команды сейчас находятся в хорошей форме и всегда проводят очные матчи на высоком уровне. Несмотря на то, что у обеих команд будут отсутствовать по несколько футболистов основы, это не должно быть серьезным поводом для того чтобы не играть в атакующий футбол. Наставники команд перед матчем отмечали, что в очном противостоянии необходимо, прежде всего, агрессивно действовать в атаке. Именно атака должна стать ключом к успеху в данном матче. Другими словами, тренеры говорили о том, что победит та команда, которой удастся забить больше голов, чем забьет соперник. Глядя на атакующие линии обеих команд, наши эксперты предполагают, что матч должен получиться результативным, так как в составе одной и другой команды впереди действуют звезды мирового футбола, которые могут сыграть в командный футбол, а могут решить игровой эпизод в одиночку. Из этого следует, что оборона соперников должна играть персонально с футболистами атаки, за которыми не так-то и легко уследить. Мы думаем, что первая половина матча будет проходить в оценочных действиях, а потом, когда игра наберет нужный темп, болельщики смогут увидеть атаку соперников во всей красе.

В букмекерских конторах фаворитом матча команды Атлетико Тукуман и команды Эль Насьональ являются хозяева поля. Но, эксперты нашего ресурса с этим не согласны, мы думаем, что у гостей, как минимум, есть неплохие шансы побороться в этом матче за ничью. Команда Атлетико Тукуман в родных стенах действительно играет очень мощно. Уже не один клуб поплатился за недооценку действий команды Атлетико Тукуман. Да, у хозяев поля нет известных футболистов, но команда действует слаженно, а за счет быстрых нападающих, всегда угрожает воротам соперника. Гости в этом сезоне действуют не так, как от них ожидали. Перед началом чемпионата было много слухов о том, что команда Эль Насьональ вполне может выстрелить в этом сезоне, так как имеет отличных футболистов, которые не первый год играют вместе. Но, в самом начале чемпионата команду постигла череда травм, и только недавно все основные футболисты наконец-то смогли вернуться в состав. Благодаря этому, результаты команды Эль Насьональ стали улучшаться, и пройдет совсем немного времени, и команда сможет выйти на пик формы. Так что, наши эксперты полагают, что команда Эль Насьональ вполне в этом матче может побороться за ничью. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что в этом матче гости не проиграют. Относительно забитых мячей, то вряд ли в этой игре их будет много. Гости очень внимательно действуют в обороне, поэтому будут стараться сдерживать нападающих команды Атлетико Тукуман. Да и сами футболисты команды Эль Насьональ атакуют редко, стараясь до верного разыгрывать мяч. Поэтому, общий тотал забитых голов в этой игре мы рассматриваем на меньше.

В матче победа достанется Атлетико Тукуман — 1, в матче победа достанется Эль Насьональ — , ничья в противостоянии — .

Еще несколько сезонов назад никто и подумать не могу, что современный футбол захлестнет настоящая революция. Сегодня игра в защитный футбол является пережитком прошлого. Современные футбольные клубы стараются играть в атакующий футбол. Такая игра не требует от футболистов серьезных затрат физических сил. Всем известно, что гораздо труднее играть без мяча, просто бегая по полю все 90-то минут игры, чем с мячом, когда ты комбинируешь, отдаешь передачи и наносишь удары по воротам. Динамичная игра очень нравится болельщикам, так как благодаря этому, футболисты забивают много голов. Кроме этого, за просмотром такого матча время летит незаметно, так что, именно атакующий футбол сегодня является основной манерой игры многих футбольных клубов. Наши эксперты понимают, что сейчас все больше команд старается использовать атакующий стиль игры, поэтому мы тоже стараемся отражать это в своих прогнозах. Надеемся, что наши прогнозы на матч между командой Атлетико Тукуман и командой Эль Насьональ будут интересными, а сама игра получится динамичной и результативной.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru