Прогнозы и ставки на матч Салават Юлаев — СКА 01.02.17

Команда Салават Юлаев и команда СКА неоднократно встречались между собой в рамках чемпионата КХЛ. История противостояний этих хоккейных коллективов довольно интересная, так как в каждом сезоне они выдают наиболее интересные и непредсказуемые матчи. Сейчас обе команды ведут борьбу за то чтобы квалифицироваться в плей-офф по итогам регулярного сезона. Глядя на результаты команды, а также на их положение в турнирной таблице, можно сказать, что пока борьба идет успешно. Но в регулярном сезоне командам необходимо сыграть еще достаточно матчей, поэтому пока со стопроцентной уверенностью говорить о том, что обе команды смогут попасть в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина – нельзя. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч, и, учитывая все статистические показатели команды Салават Юлаев и команды СКА в нынешнем сезоне, а также в матчах между собой, мы сделали выводы, что сегодня на площадке будет много борьбы и грязной игры, на которую мастера хоккеисты обеих команд. Хотя, если хоккеисты со старта начнут играть в атакующий хоккей, то могут и не играть грубо, а полностью сосредоточиться на атакующих действиях. Поэтому, наши эксперты планируют сначала посмотреть начало матча, а уже потом делать выводы относительно его победителя. Однако сейчас пока точно можно утверждать одно – оба клуба покажут отличную игру, так как их хоккеисты находятся в неплохой форме.

Наши эксперты после тщательного анализа матча КХЛ, в котором команда Салават Юлаев сойдется с командой СКА, сделали вывод, что матч для обоих хоккейных клубов будет непростым, а сама игра должна получиться очень напряженной. Обе хоккейных команды, которые встретятся между собой – представители верхней части турнирной таблицы. Эти клубы всегда сражаются только за самые высокие места в чемпионате, поэтому их очные противостояние не только интригуют своей непредсказуемостью, но и позволяют болельщикам наслаждаться отличным хоккеем в исполнении лучших хоккеистов чемпионата КХЛ. Обе команды в нынешнем сезоне показывают достойную игру, которая позволяет им занимать высокие места в турнирной таблице. Сейчас обе команды входят в число основных претендентов на попадание в плей-офф. Помимо этого, букмекеры полагают, что они могут стать и основными претендентами в борьбе за Кубок Гагарина. Но, об этом рано говорить, так как до матчей плей-офф командам предстоит сыграть еще достаточно матчей в регулярном чемпионате. Для попадания в плей-офф нужно, в первую очередь, демонстрировать стабильность, с этим у команд пока все в порядке, так что, в очном противостоянии ожидается стабильный атакующий хоккей со множеством заброшенных шайб. Ниже можно ознакомиться с прогнозами на этот матч, которые предоставили наши эксперты после тщательного анализа линии и статистики.

Наши эксперты, составляя прогноз на матч КХЛ, в которой встретятся команда Салават Юлаев и команда СКА, заметили одну любопытную деталь. Многие тренеры и хоккеисты говорили о том, что на ледовой площадке хозяев очень тяжело играть. Глядя на результаты нынешнего сезона, мы тоже пришли к такому выводу, поэтому, в очном противостоянии команды Салават Юлаев и команды СКА, мы советуем делать ставки на то, что хозяева площадки не проиграют в основное время. Гости несколько превосходят своих соперников, однако из-за травм матч в составе гостей пропустят несколько ведущих хоккеистов. Это должно ослабить команду СКА, вдобавок к этому, у клуба был довольно напряженный график игр, что тоже говорит в пользу нашей ставки. Да и хозяева площадки сейчас находятся в хорошей форме. Поэтому, мы не видим причин для того чтобы давать на них такой высокий коэффициент. Еще одной симпатичной ставкой в этом матче нам видится общий тотал заброшенных шайб на больше. Обе команды показывают в нынешнем сезоне результативный хоккей, много бросают по воротам соперника и забрасывают много шайб, да и личные встречи между этими клубами частенько заканчиваются большим количеством шайб. Так что, ждем здесь результативный хоккей. А вот общий тотал штрафных минут мы советуем играть на меньше, так как команда Салават Юлаев и команда СКА не являются самыми грубыми клубами КХЛ.

В основное время матча будет ничья — , в игре выиграет Салават Юлаев — 1, в игре выиграет СКА — .

Матч, в котором между собой встретятся команда Салават Юлаев и команда СКА должен получиться очень интересным. Об этом в голос говорят эксперты нашего ресурса, так как на площадке команде Салават Юлаев будут встречаться одни из старейших хоккейных клубов Европы. Болельщики со стажем должны помнить, как в далекие времена названия этих команд вызывали трепет в сердцах истинных фанатов хоккея, а фамилии хоккеистов заставляли стадионы взрываться аплодисментами. Сегодняшнее поколение хоккеистов тоже показывает хорошие результаты, обе команды сейчас находятся в первой половине турнирной таблице. Это говорит о том, что в нынешнем сезоне они проводят хорошие матчи и добиваются побед. Противостояние команды Салават Юлаев и команды СКА должно получиться насыщенным, так как эти две хоккейные команды знают, как нужно играть в хоккей. Поэтому болельщикам сегодня гарантировано отличное зрелище. Наши эксперты постарались предложить интересные прогнозы на этот матч, мы уверены, что он получиться действительно захватывающим и интересным.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru