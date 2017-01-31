Торпедо — Сочи прогноз профессионала 01.02.17

Команда Торпедо и команда Сочи неоднократно встречались между собой в рамках чемпионата КХЛ. История противостояний этих хоккейных коллективов довольно интересная, так как в каждом сезоне они выдают наиболее интересные и непредсказуемые матчи. Сейчас обе команды ведут борьбу за то чтобы квалифицироваться в плей-офф по итогам регулярного сезона. Глядя на результаты команды, а также на их положение в турнирной таблице, можно сказать, что пока борьба идет успешно. Но в регулярном сезоне командам необходимо сыграть еще достаточно матчей, поэтому пока со стопроцентной уверенностью говорить о том, что обе команды смогут попасть в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина – нельзя. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч, и, учитывая все статистические показатели команды Торпедо и команды Сочи в нынешнем сезоне, а также в матчах между собой, мы сделали выводы, что сегодня на площадке будет много борьбы и грязной игры, на которую мастера хоккеисты обеих команд. Хотя, если хоккеисты со старта начнут играть в атакующий хоккей, то могут и не играть грубо, а полностью сосредоточиться на атакующих действиях. Поэтому, наши эксперты планируют сначала посмотреть начало матча, а уже потом делать выводы относительно его победителя. Однако сейчас пока точно можно утверждать одно – оба клуба покажут отличную игру, так как их хоккеисты находятся в неплохой форме.

Все матчи, которые эксперты нашего ресурса предлагают для ставок, они тщательно рассматривают со статистической точки зрения. Не секрет, что в различных видах спорта, особенно командных, наставник отрабатывает со своими подопечными их действия в случае возникновения той или иной игровой ситуации во время матча. Также и в хоккее, когда встречаются два клуба, которые проводят матчи между собой в каждом сезоне, то, присмотревшись к статистическим данным этих матчей, можно определить некоторые закономерности, которые можно использовать для прогнозирования следующего матча между этими командами, а также для ставок в букмекерских конторах. Вообще, появление букмекерских контор существенно облегчило жизнь любителям хоккея, так как теперь можно не только наслаждаться игрой любимых клубов, но и зарабатывать на этом деньги. Для этого достаточно регулярно читать наши прогнозы на хоккей. Наши эксперты анализируют не только матчи между клубами в прошлых сезонах, а также используют матчи, которые команды сыграли ранее в нынешнем сезоне. В общем, в своих прогнозах мы используем только качественный анализ, поэтому и прогнозы у нас получаются классными. Не верите? Убедитесь сами!

Для наших экспертов спрогнозировать матч между командой Торпедо и командой Сочи, которые сойдутся на ледовой площадке команды Торпедо в ближайшем матче чемпионате КХЛ, было не очень тяжело. Мы использовали статистические данные выступлений клубов в нынешнем сезоне, а также рассмотрели последние матчи между этими командами. Все это позволило нашим экспертам определить, что фаворитом противостояния являются хоккеисты команды Торпедо. Хозяева площадки отлично начали этот сезон и пока показывают стабильные результаты. Наши эксперты полагают, что отличное взаимодействие хоккеистов команды – результат упорной работы под руководством главного тренера, который и является главным вдохновителем клуба на победы. Гости тоже находятся в неплохой форме, однако клуб будет играть не первую игру на выезде, так что, скорее всего, у хоккеистов команды Сочи накопилась усталость. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что команда Торпедо сегодня вполне способна победить, так как весь стадион будет неистово поддерживать своих кумиров и гнать их вперед, так что, хозяева просто элементарно могут перебегать гостей. Еще неплохой ставкой нам видится ставка на общий тотал заброшенных шайб в матче на больше. Команды всегда стараются играть открыто, так что, если у хоккеистов пойдет бросок, то оба клуба могут еще во втором периоде перебить заявленный букмекерами общий тотал шайб в этом матче.

Матч закончится триумфом Торпедо — 1, нет триумфаторов в матче — , матч закончится триумфом Сочи — .

Отличный хоккей должны продемонстрировать команда Торпедо и команда Сочи. Напомним, что оба хоккейных клуба сейчас находятся в отличной форме благодаря тому, что основные хоккеисты этих команд вернулись в строй после непродолжительного отсутствия. Между собой команды встречались неоднократно, именно это и позволило нам обратить внимание на эти хоккейные клубы, точнее, на матч между ними. Соперники всегда непредсказуемо играют друг против друга, поэтому этот матч и заинтересовал наших прогнозистов. Мы думаем, что в сегодняшнем матче обе команды способны победить, однако, по правилам хоккея, победителем будет только один хоккейный клуб. Поэтому, мы полагаем, что сегодня всех любителей хоккея ждет очень интересное и непредсказуемое противостояние, участие в котором примут одни из наиболее ярких хоккейных клубов КХЛ, которые ведут борьбу за попадание в плей-офф. Советуем не пропустить этот матч, ставки на который уже предлагают наши эксперты.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru