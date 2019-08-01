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Прогноз, ставки и коэффициенты Гоёвчик — Эдмунд (02.08.19)

Прогноз редакции на матч Гоёвчик — Эдмунд

Гоевчику уже 30 лет и его достижения в спортивном мире крайне малы, но на этом турнире в Вашингтоне Петер пытается все изменить и вписаться в список лучших теннисистов мира. На этом первенстве немец уже обошел Андрея Рублева, Алекса де Минаура и Милоша Раонича. Достаточно внушительный список для такого средненького игрока как Гоевчик. В этом ряду даже Кайл Эдмунд смотрится очень блекло, так что поражение британца не будет ничем особенным.

Статистическое превью на матч Петер Гоевчик — Кайл Эдмунд:

За последние 5 матчей Эдмунд проиграл дважды. Поставить на поражение Кайла можно за 3,88

Последние 2 матча Гоевчик выиграл со счетом 2:0. Поставить на победу Петера со счетом 2:0 можно за 6,35

Статистика личных встреч Петера Гоевчика и Кайла Эдмунда:

Теннисисты уже виделись дважды и оба раза победу праздновал Петер Гоевчик. Первый матч игроки провели в 2017-ом году, а второй в 2018-ом

Прогноз на матч Гоевчик — Эдмунд:

Эдмунд уже прошел два круга в Вашингтоне, причем его соперниками были далеко не слабенькие теннисисты. Например, Жо-Вильфрид Тсонга вас устроит? Поэтому никакой Гоевчик не должен пугать Кайла. Молодой британец хоть крайне и нестабилен, но в этот раз он кажется находится на ходу и поэтому от него стоит ожидать достойного сопротивления. Гоевчик уже преодолел многое, так что терять Петеру уже нечего. Наш прогноз — тотал больше 22 за 2,01

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П.Гоевчик

Для Петера посредственно проходил текущий сезон, где он чаще проигрывал нежели одерживал победы, имея на сегодняшний момент в общей сложности отрицательную статистику. Однако, в Вашингтоне немецкий теннисист вышел на пик формы, хотя каких-то серьезный предпосылок к этому не было. Интересно еще то, что в основную сетку Гоёвчик попал лишь в качестве «лаки лузера», но как мы видим, блестяще воспользовался предоставленной возможностью. По ходу сетки в роли явного андердога Петер сломил сопротивление Рублева в решающей партии на тай-брейке, а затем и вовсе ему понадобилось по два сета в противостояние с Де Минауром и Раоничем.

К.Эдмунд

Кайл был очень хорош именно на харде на старте сезона, но тем не менее не столь удачно провел домашние травяные турнира. Однако, произошло это на фоне травмы, которую он получил во время Roland Garros. Возвращение же на профильный хард явно пошла на пользу британскому теннисисту. В стартовом раунде Эдмунд с легкостью переиграл Харриса, а в прошлом круге одержал волевую победу над Тсонга, добавив в стабильности, в первую очередь, на своей подаче после проигранной партии.

Прогноз

Обе личные встречи в 2017-18 гг. завершились в пользу Эдмунда на турнирах в Атланте и Пекине (оба хард). Однако, в каждом поединке Кайлу потребовалось сыграть по три партии. Учитывая текущую форму теннисистов, считаю, что тенденция «затяжных» матчей продолжится и в этот раз. Явный фаворит в линии британец, но удастся ли ему легко пройти Гоёвчика, который поймал кураж и демонстрирует, пожалуй, лучшую игру в этом году? Немец достаточно стабилен во всех компонентах игры, спадов по ходу матчей у него не наблюдается, да и с физической готовностью все в полном порядке. «Свежая» история очных поединков также наталкивает на то, что Петер является не очень удобным соперников для Кайла. Отталкиваясь от всего вышеперечисленного, считаю, что в каждой партии Гоёвчик окажет серьезное сопротивление британскому теннисисту и предлагаемый тотал им вполне по силам пробить даже в двух сетах.

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