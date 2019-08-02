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Прогноз Гавр — Ньор (02.08.19), ставки и коэффициенты

Гавр — Ньор. Прогноз, ставки на матч Лиги 2 (02.08.2019)

Гавр — Ньор. Прогноз, ставки на матч Лиги 2 (02.08.2019)

Матч 2 тура чемпионата Франции (Лига 2) Гавр — Ньор состоится в пятницу 2 августа в 21:00 (МСК) на стадионе Осеан. В этой игре фаворитом считается Гавр, шансы которого победить букмекеры оценили значительно выше 50%. В первом туре он сыграл вничью 2:2 в гостях у Аяччо. По ходу встречи Гавр уступал 0-1 и вел 2-1. С учетом прошлого сезона его безвыигрышная серия в Лиге 2 достигла пяти матчей — две ничьи и три поражения. Перед этим он не проигрывал в восьми поединках кряду, по четыре раза победив и сыграв вничью. Домашние результаты Гавра лучше, чем гостевые. Так, из 14 предыдущих поединков в родных стенах он проиграл только два и одержал семь побед. Отдельно стоит сказать, что за 15 последних матчей на своем поле Гавр десять раз забивал по два и более голов.

Ньор в прошлую пятницу принимал на своем поле Труа и потерпел поражение со счетом 0:2. С учетом прошлого сезона он выиграл только 2 из 22 предыдущих матчей в Лиге 2, проиграв девять раз и в половине случаев сыграв вничью. Всего в двух матчах на данном отрезке Ньор забивал по два гола, а в остальных — в лучшем случае только один. При этом он в десяти поединках не забивал вовсе. Что касается его гостевой статистики, то Ньор выиграл только один из десяти предыдущих матчей, проиграв шесть раз. В половине поединков он не забивал ни одного мяча.

В прошлом сезоне в двух матчах с Гавром Ньор набрал четыре очка, победив со счетом 1:0 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде. Кстати, шесть из девяти предыдущих матчей этого противостояния завершались вничью. В то же время только в одном из десяти последних поединков между Ньором и Гавром забивалось больше двух мячей, а в семи встречах результативность не превышала одного гола. В предстоящей игре, как считают аналитики сайта , голов тоже может оказаться немного, а побеждать должен Гавр. Выгодной будет ставка на то, что Гавр не пропустит.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Гавр — Ньор:

Победа Гавра — 1.75, ничья — 3.61, победа Ньора — 5.00.

Гавр — Ньор. Прогноз на матч (чемпионат Франции (Лига 2), 2 тур, 2 августа):

Победа Гавра; Гавр не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Гавра 1:0 (коэффициент 5.50). Чуть менее высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 6.50). Поставить на то, что Гавр не пропустит, можно с коэффициентом 2.16.

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