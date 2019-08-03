Стефанос Циципас — Бенуа Пэр. 03.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз от наших экспертов

Прогноз и ставки Циципас — Пэр (03.08.19)

С.Циципас

Стефанос продолжает прогрессировать бешеным темпом в этом году, что позволило 20-летнему греческому теннисисту подняться на наивысшую для себя шестую строчку в мировом рейтинге. Здесь в Вашингтоне Циципас пытается сходу реабилитироваться за неожиданный ранний вылет с Уимблдона. Кстати, в прошлом сезоне Стефанос дошел на местных кортах до полуфинала. В нынешнем розыгрыше грек переиграл на своем пути Пола и Томпсона. Заметно, что уже после стартового поединка Циципас существенно прибавил и постепенно стал набирать «обороты». Всего в этом году на счету Стефаноса 22 проведенных матча на этом покрытие, в которых он одержал 15 побед.

Б.Пэр

Бенуа, несмотря на свой характер, очень мощно провел грунтовую серию турниров, занеся в свой послужной список два титула в Марракеше и Лионе, а также лишь в пяти партиях уступил Нисикори в четвертом круге на Roland Garros. Однако, стоит обратить внимание, что на открытом харде французский теннисист выступает с переменным успехом в нынешнем году и по сей день имеет отрицательную статистику побед и поражений на этом покрытие. Здесь в стартовом раунде Пэр с огромным трудом сломил сопротивление Полманса в решающем сете на тай-брейке. На прошлой стадии Бенуа переиграл Изнера, воспользовавшись «осечками» Джона на тай-брейке в первой партии, а во втором уже оформил полноценный брейк.

Прогноз

Однажды уже играли между собой Стефанос и Бенуа в 2017 году на турнире в Меце (закрытый хард) и тогда при поддержке местной публики француз одержал победу. С тех пор Циципас вышел на совершенно иной уровень игры и в нынешней форме способен взять уверенный реванш. На задней линии более остро и при этом стабильно пробивает греческий теннисист, поэтому одной подачи Пэру будет недостаточно в этой встрече. Плюс к этому, сам Стефанос с внушительной скоростью вводит мяч в игру и к тому же способен заставить «нервничать» Пэра своими действиями на приеме. Предполагаю, что в определенном отрезке матча Бенуа будет стабильно держать подачу, но под постоянным давлением и прессингом со стороны грека будут спады у него по ходу встречи. Не стоит также забывать, что в целом не складываются у французского теннисиста «отношения» с выступлением на открытом харде по ходу сезона. В связи со всем вышеперечисленным, склоняюсь к итоговой победе Циципаса с разницей, как минимум, в три гейма.

Стефанос Циципас — Бенуа Пэр. 03.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Теннис. Citi Open. 1/4 финала.

Стефанос Циципас (Греция) — Бенуа Пэр (Франция).

Вашингтон, США. 03.08.2019. 02:00 МСК.

Одним из четвертьфинальных матчей турнира в Вашингтоне серии 500 ATP, будет поединок, в котором 6-я ракетка мира, Стефанос Циципас, сразится с Бенуа Пэром, французом, 30-м номером мирового рейтинга. Соперники однажды встречались между собой в туре, случилось это два года назад на кортах Метца, тогда Пэр уверенно переиграл прошедшего квалификацию молодого грека со счётом 2:0.

Но с тех пор многое изменилось, Стефанос вырос в игрока первой десятки, ведёт борьбу с Александром Зверевым за место в топ-5, и уже грек, а не француз, является большим фаворитом предстоящей встречи.

С.Циципас

Стефанос молодой и талантливый теннисист, который заслуженно находится в топ 10 рейтинга и потому справедливо здесь оценен фаворитом. Он мощнее играет в атаку, чем француз, гораздо стабильнее. С Томпсоном грек разобрался уверенно, да и здесь с таким неровным оппонентом на харде у грека проблем возникнуть не должно. Через минус он смотрится довольно достойно, учитывая еще и взбалмошный характер француза.

Б.Пэр

Бенуа , конечно здесь больше к покрытию прибился но глядя на его матчи можно сделать вывод о том что он играет отрезками. Добирался до четвертьфинала француз гораздо сложнее грека, тут и сложная битва с Полмансом была и выстоял он под напором пушек Изнера, только вот Циципас играет значительно сильнее данных персонажей и французу точно будет нелегко. Француз менее стабилен, потому мы в данном поединке играем от позиций фаворита.

Прогноз

Ранее между собой на корте теннисисты пересекались однажды в Метце полтора года назад, но тогда грек еще только начинал познавать основы тура и проиграл французу. Сейчас он должен зять реванш, показывает что в Вашингтоне в хорошей форме и играет гораздо мощнее. так что его победа через минус вполне себе просматривается. Так что играем от фаворита, который стабилен и все свои побед в Вашингтоне одержал в 2 сетах пока.

Читайте также: