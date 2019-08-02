Прогноз Орлеан — Шамбли (02.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Орлеан — Шамбли (02.08.19), ставки и коэффициенты

Орлеан — Шамбли. Прогноз, ставки на матч Лиги 2 (02.08.2019)

Орлеан — Шамбли. Прогноз, ставки на матч Лиги 2 (02.08.2019)
Матч 2 тура чемпионата Франции (Лига 2) Орлеан — Шамбли состоится в пятницу 2 августа в 21:00 (МСК) на стадионе де ла Сурс. В этом матче букмекеры ставят на победу Орлеана, оценив вероятность такого результата чуть выше 50%. В первом туре он сыграл вничью 0:0 в гостях у Нанси. С учетом прошлого сезона безвыигрышная серия Орлеана в Лиге 2 насчитывает уже семь поединков, пять из которых он проиграл. Причем за эти семь встреч ему удалось забить только три гола и в пяти поединках Орлеан не забивал вовсе. Перед этим он не проигрывал в 11 матчах подряд, выиграв семь из них. Что касается домашней статистики Орлеана, то он уступил лишь в одном из восьми последних матчей на своем поле в чемпионате Франции, три раза победив и четыре раза сыграв вничью. Ранее Орлеан проиграл четыре из пяти домашних матчей, не победив ни разу. Отдельно стоит сказать, что в шести из девяти последних домашних матчей Орлеана забивалось не более двух голов.

Шамбли — это новичок Лиги 2. Он считается одним из основных кандидатов на вылет, но в первом туре одержал победу — дома ему удалось обыграть с минимальным счетом 1:0 Валансьен. Единственный гол Шамбли забил с пенальти. С Орлеаном Шамбли не играл с сезона 2015/16. Тогда они выступали вместе в третьем дивизионе и провели три матча, включая поединок Кубка Франции. Шамбли выиграл дважды — в гостях в чемпионате 3:0 и дома в Кубке 4:3, а Орлеан победил только в одном поединке — на выезде в чемпионате со счетом 2:1. В предстоящей игре эксперты сайта ставят на ничейный результат и на победу Шамбли с положительной форой (+0.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Орлеан — Шамбли:

Победа Орлеана — 1.90, ничья — 3.32, победа Шамбли — 4.50.

Орлеан — Шамбли. Прогноз на матч (чемпионат Франции (Лига 2), 2 тур, 2 августа):

Победа Шамбли с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Орлеана 1:0 (коэффициент 5.50). Высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 6.00). Ставки на выигрыш Шамбли с форой (+0.5) принимаются с коэффициентом 1.80.

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