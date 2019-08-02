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Прогноз и ставки Пегула — Дэвис (02.08.19)

Прогноз редакции на матч Пегула — Дэвис

Две американки поспорят между собой за право играть в полуфинале престижного турнира в Вашингтоне. Выделять кого-то из них тут сложно и мы полностью солидарны с букмекерами, которые дают равные котировки на победу любой из теннисисток. Силы соперниц настолько равны, что они даже находятся рядом в рейтинге WTA: Пегула занимает 79 строчку рейтинга, а вот Дэвис расположилась на 75.

Статистическое превью на матч Джессика Пегула – Лорэн Дэвис

Дэвис выиграла четыре из пяти последних игр. Поставить на ее очередную победу можно за 1,88

Пегула выиграла семь из десяти последних матчей. Её победа в этом поединке оценивается в 2,02

Статистика личных встреч Джессики Пегулы – Лорэн Дэвис

Уже четыре раза девушки играли друг с другом. Пока лучшего определить не могут, счёт 2-2. Причем, все игры проходила на хардовом покрытии.

Прогноз на поединке Пегула – Дэвис

Вариантов на что можно поставить в этом матче много, но есть одно событие, которое заслуживает особого внимания. За четыре очных встречи, две игры проходили в два сета, а две заканчивались в три. По статистике в этом поединке девушки должны затянуть игру и играть три сета. За это говорит и равная игра соперниц и то, что обе будут играть на родной “земле”, а значит, захотят подарить публики красивый матч.

Исходя из всего вышеперечисленного делаем ставку на ТБ 21,5 за 1,91

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