Прогноз Осер — Ле Ман (02.08.19), ставки и коэффициенты

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Прогноз Осер — Ле Ман (02.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на
матч
«Осер» ‒ «Ле-Ман» 2 августа

В стартовавшей неделю назад французской Лиге 2 пришло время второго тура. На арене «Аббе-Дешам» «Осер» примет «Ле-Ман». Матч пройдёт в пятницу 2 августа и начнётся в 21:00 мск.

«Осер»

«Осер» по итогам прошлого сезона с трудом сохранил прописку в Лиге 2, а нынешний начал с выездного поражения от «Родеза». Новички лиги отправили в сетку ворот бургундцев два безответных мяча в первые 20 минут матча, а затем отдали инициативу и успешно оборонялись, пресекая все попытки белых создать по настоящему голевой момент у своих ворот.

До начала чемпионата «Осер» провёл пять товарищеских встреч, в которых одержал четыре победы при одном поражении. Бургундцы забивали в каждом из сыгранных матчей, но на ноль отыграли лишь последнюю победную встречу с бельгийским «Серкль Брюгге» (1:0).

«Ле-Ман»

«Ле-Ман» поднялся в Лигу 2 через стыковые матчи с «Газелек Аяччо». Новый сезон «манцы» начали с домашнего поражения от «Ланса» 1:2. При этом кроваво-золотые выиграли первый тайм, но дважды пропустили после перерыва и в целом стремились играть вторым номером, предпочитая действовать на контратаках.

В ходе подготовки к сезону «Ле-Ман» провёл четыре товарищеских встречи, в которых сначала одержал две победы, а затем проиграл и скатал вничью. В этих матчах кроваво-золотые забивали только в победных встречах, а на ноль отыграли лишь в последней игре с «Каном», завершившейся со счётом 0:0.

Надёжный прогноз на матч «Осер» ‒ «Ле-Ман»

Оба клуба в нынешнем сезоне будут бороться за сохранение прописки. У них общие проблемы: слабая игра в обороне и неумение эффективно выстраивать атакующие действия, играя первым номером. В такой ситуации в очной встрече есть высокие шансы увидеть обилие ошибок с обеих сторон. Команды будут грешить тактически, допуская позиционные промахи, которые создадут дополнительное пространство для маневров нападающих. В таких условиях есть высокая вероятность увидеть обмен голами, а заиграть ставку «Обе забьют» в БК «Лига ставок» можно с коэффициентом 2,14.

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Осер — Ле Ман. Прогноз, ставки на матч Лиги 2 (02.08.2019)

Осер — Ле Ман. Прогноз, ставки на матч Лиги 2 (02.08.2019)
Матч 2 тура чемпионата Франции (Лига 2) Осер — Ле Ман состоится в пятницу 2 августа в 21:00 (МСК) на стадионе Аббе Дешам. В этой игре букмекеры считают фаворитом Осер, оценив вероятность его победы примерно в 50%. В первом туре он проиграл на выезде одному из новичков Лиги 2 Родезу со счетом 0:2, пропустив оба мяча в первые 20 минут игры. С учетом прошлого сезона Осер не побеждает теперь в шести поединках кряду, по три раза проиграв и сыграв вничью. А из 14 предыдущих матчей в Лиге 2 он выиграл только один, уступив в восьми матчах и пять раз сыграв вничью. В девяти поединках на данном отрезке Осер не забивал ни одного гола. На своем поле он выиграл только один из шести предыдущих матчей в чемпионате второго дивизиона Франции, дважды сыграв вничью и три раза проиграв. Отдельно стоит сказать, что за восемь последних матчей в родных стенах Осер забил только четыре гола и ни разу больше одного за игру, а в половине встреч он не забивал вовсе. В то же время в 8 из 12 последних домашних матчей Осер не пропускал ни одного гола.

Ле Ман играет в Лиге 2 впервые с сезона 2012/13. В первом после шестилетней паузы матче он принимал на своем поле Ланс и уступил со счетом 1:2, хотя забил первым. Кстати, это был самый посещаемый поединок первого игрового дня — он собрал аудиторию свыше 17 тысяч человек, тогда как на других матчах не набиралось даже 11 тысяч болельщиков. Интересно, что и последний матч Ле Мана в Лиге 2 перед его вылетом в 2013 году тоже был против Ланса и тогда он победил со счетом 2:1. С Осером Ле Ман не играл с того же сезона. Тогда в двух матчах с этим соперником он набрал четыре очка, победив 3:1 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде. Вообще, за шесть последних матчей противостояния Ле Ман одержал только одну победу и потерпел четыре поражения. В предстоящей игре, как считают специалисты сайта , он снова проиграет Осеру и при этом не забьет ни одного мяча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Осер — Ле Ман:

Победа Осера — 1.96, ничья — 3.28, победа Ле Мана — 4.29.

Осер — Ле Ман. Прогноз на матч (чемпионат Франции (Лига 2), 2 тур, 2 августа):

Победа Осера; Осер не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Осера 1:0 (коэффициент 5.50). Высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 6.00). Ставки на то, что Осер не пропустит, принимаются с котировкой 2.16.

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