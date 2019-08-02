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Прогноз, ставки и коэффициенты Шатору — Родез (02.08.19)

Шатору — Родез. Прогноз, ставки на матч Лиги 2 (02.08.2019)

Шатору — Родез. Прогноз, ставки на матч Лиги 2 (02.08.2019)

Матч 2 тура чемпионата Франции (Лига 2) Шатору — Родез состоится в пятницу 2 августа в 21:00 (МСК) на стадионе Гастон Пети. В этом матче букмекеры считают фаворитом Шатору, оценив вероятность его победы чуть ниже 50%. В первом туре он потерпел крупное поражение в гостях у Клермона, пропустив три безответных мяча. Это был его первый проигрыш в Лиге 2 с середины апреля, прервавший шестиматчевую серию без поражений, в ходе которой Шатору одержал четыре победы и дважды сыграл вничью. Кроме того, впервые с 5 октября прошлого года он пропустил больше двух голов за игру — тогда Шатору был разгромлен в родных стенах Труа со счетом 0:3, после чего провел 28 кряду матчей, в которых пропускал не более двух мячей. У себя дома он не проиграл ни одного из четырех предыдущих поединков, по два раза победив и сыграв вничью. В то же время из 15 последних матчей в родных стенах Шатору выиграл всего три, еще семь раз поделив с соперниками очки и пять раз проиграв.

Родез — это дебютант Лиги 2. Команда считается одним из главных кандидатов на вылет. К тому же домашние матчи она проводит не на привычной для себя арене, а в Тулузе. В первом туре огромный 33-тысячный стадион собрал лишь 2,7 тысячи болельщиков на матче Родеза и Осера — только домашняя игра Клермона собрала еще меньше. Тем не менее, это не помешало новичку добиться победы со счетом 2:0 — оба гола он забил в первые 20 минут. Возможно, букмекеры, равно как и соперники, недооценивают Родез, и в матче с Шатору он снова может набрать очки, сыграв, как минимум, вничью. Специалисты сайта считают, что выгодной будет ставка на выигрыш Родеза с форой (+0.5).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Шатору — Родез:

Победа Шатору — 2.22, ничья — 3.10, победа Родеза — 3.69.

Шатору — Родез. Прогноз на матч (чемпионат Франции (Лига 2), 2 тур, 2 августа):

Победа Родеза с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка считают, что матч завершится со счетом 1:1 или победой Шатору 1:0 (коэффициент 6.00). Ставки на выигрыш Родеза с форой (+0.5) принимаются с коэффициентом 1.66

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