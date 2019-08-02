Прогноз от наших экспертов

Прогноз, ставки и коэффициенты Труа — Клермон (02.08.19)

Труа — Клермон. Прогноз, ставки на матч Лиги 2 (02.08.2019)

Труа — Клермон. Прогноз, ставки на матч Лиги 2 (02.08.2019)

Матч 2 тура чемпионата Франции (Лига 2) Труа — Клермон состоится в пятницу 2 августа в 21:00 (МСК) на стадионе л»Об. Фаворитом этого матча считается Труа, хотя букмекеры и оценили его шансы на победу ниже 50%. То есть он скорее потеряет очки, чем обыграет Клермон. В первом туре Труа одержал гостевую победу над Ньором со счетом 2:0, забив оба мяча в интервале с 43-й по 54-ю минуты. С учетом прошлого сезона он не проигрывает в основное время в Лиге 2 уже 16 матчей подряд, выиграв 12 из них и в четырех остальных сыграв вничью. Причем за эти 16 матчей Труа пропустил всего семь голов и десять раз не пропускал вовсе. На своем поле он не проигрывает в основное время в восьми последних встречах Лиги 2, включая плей-офф, выиграв шесть из них и пропустив лишь четыре гола. Также надо сказать, что ни в одном из 11 последних матчей в родных стенах Труа не пропускал больше одного мяча.

Клермон в прошлую пятницу принимал на своем поле Шатору и одержал крупную победу, отправив в ворота соперника три безответных мяча. Прошлый сезон он завершил с серией из девяти матчей без побед — пять ничьих и четыре поражения, так что это была его первая выигранная встреча с середины марта. На выезде Клермон не побеждал в пяти последних матчах, трижды сыграв вничью и два раза проиграв. В прошлом розыгрыше чемпионата Лиги 2 Труа и Клермон обменялись гостевыми победами. В целом в этом противостоянии в последние годы преимущество было у Труа, который проиграл лишь 2 из 13 предыдущих матчей против Клермона во всех турнирах, одержав шесть побед и пять раз сыграв вничью. В предстоящей игре, как считают аналитики сайта , Труа снова победит и при этом он должен оставить свои ворота на замке.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Труа — Клермон:

Победа Труа — 2.21, ничья — 3.17, победа Клермона — 3.53.

Труа — Клермон. Прогноз на матч (чемпионат Франции (Лига 2), 2 тур, 2 августа):

Победа Труа; Труа не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Труа 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на то, что Труа не пропустит, принимаются с коэффициентом 2.36.

Читайте также: