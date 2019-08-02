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Валансьен — Нанси. Прогноз, ставки на матч Лиги 2 (02.08.2019)
Матч 2 тура чемпионата Франции (Лига 2) Валансьен — Нанси состоится в пятницу 2 августа в 21:00 (МСК) на стадионе дю Эно. В этой игре букмекеры чуть более высоко оценивают шансы хозяев поля. Валансьен в первом туре проиграл на выезде новичку Лиги 2 Шамбли с минимальным счетом 0:1, пропустив единственный мяч с пенальти. С учетом прошлого сезона он выиграл только один из девяти предыдущих поединков в чемпионате Франции, трижды сыграв вничью и пять раз проиграв. В пяти поединках на данном отрезке Валансьен не забивал ни одного гола. На своем поле в конце прошлого чемпионата Валансьен проиграл четыре из пяти последних матчей, победив лишь раз. До этого он выиграл три из четырех поединков в родных стенах. Кстати, ни один из десяти последних домашних матчей Валансьена в чемпионате Франции не завершился вничью — четыре победы и шесть поражений.
Нанси в прошлую пятницу принимал у себя дома Орлеан и сыграл вничью 0:0. С учетом прошлого сезона он выиграл только 4 из 11 предыдущих матчей в чемпионате Лиги 2, проиграв пять раз и дважды сыграв вничью. В то же время на выезде из восьми предыдущих матчей Нанси выиграл три при таком же количестве поражений и паре ничейных результатов. В прошлом сезоне в двух матчах против Нанси Валансьен набрал четыре очка, но если на выезде он победил со счетом 2:0, то дома сыграл вничью 1:1. В целом в последние годы в этом противостоянии было равенство. Так, из 15 предыдущих матчей между Валансьеном и Нанси по четыре выиграла каждая из команд и еще в семи случаях фиксировалась ничья. В предстоящей игре, как считают специалисты сайта , победу одержат гости, чьи шансы выглядят недооцененными. При этом выгодной будет ставка на победу Нанси с форой (0).
Победа Валансьена — 2.29, ничья — 3.21, победа Нанси — 3.30.
Победа Нанси с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Валансьена 1:0 (коэффициент 6.50). Поставить на выигрыш Нанси с форой (0) предлагается с котировкой 2.31.
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