Прогноз редакции на матч Санкт-Паули — Гройтер Фюрт

Два достаточно именитых соперника закрывают своей встречей внезапно насыщенный пятничный вечер второго тура. “Санкт-Паули” и “Гройтер Фюрт”, вероятно, по уровню находятся приблизительно в одинаковом положении относительно друг друга, однако хозяева в этой встрече будут четким фаворитом, и не только по причине родных трибун. Как показали поединки прошлого уик-энда, “Санкт-Паули” банально лучше готов к старту сезона. Команда из Гамбурга хорошо выступила в Билефельде — ей чуть-чуть не повезло увезти оттуда победу. А вот “Фюрт” стартовал с домашней “баранки”.

“Санкт-Паули” (4-2-3-1): Химмельманн — Пак И Ён, Хорншух, Авевор, Бубалла — Кнолль, Беккер — Мияити, Конте, Дели — Диамантакос

Не сыграют: Остигард, Цандер, Флум, Бенателли, Тащи, Феерман

“Гройтер Фюрт” (4-2-3-1): Бурхерт — Майерхофер, Маврай, М. Калиджури, Макс. Виттек — Редондо, Сегин — Штефаняк, Грин, Мор — Кейта-Рюль

Не сыграют: —

В принципе, ситуация вполне привычна для бесшабашных “пиратов”: атака в этой команде выглядит предпочительнее обороны. Вот и не сумели дотерпеть в игре с “Арминией” до победного конца — ибо надо забивать больше. “Гройтер Фюрт” в домашнем поединке с “Эрцгебирге” атаковал вволю — но все впустую. Достаточно сказать, что при двойном преимуществе по ударам в створ хозяева пробили столько же раз, сколько и гости. А на убийственную эффективность (два точных выстрела) команде Штефана Ляйтля оказалось нечем ответить. В очных встречах последних двух сезонов неизменно выигрывала принимающая сторона. “Париматч” на эту игру дает коэффициент 2.03 в пользу хозяев. Наш прогноз: П1 за 2.03.

Во второй немецкой Бундеслиге в ближайший уикенд пройдёт второй тур. В Гамбурге на арене «Миллернтор-Штадион» «Санкт-Паули» примет «Гройтер Фюрт». Встреча состоится 2 августа и начнётся в 21:30 мск.

В первом туре стартовавшего сезона «Санкт-Паули» в гостях сыграл вничью с «Арминией», при этом вел в счёте на протяжении большей части матча, а ответный гол пропустил на 90-й минуте. Также стоит отметить, что «пираты» играли вторым номером, отдав «Арминии» владение мячом и действуя строго на контратаках. Как результат, коричневые нанесли всего три удара в створ ворот и не подали ни одного углового.

Перед стартом чемпионата «Санкт-Паули» провёл семь товарищеских встреч, в которых одержал три победы при двух ничьих и двух поражениях. «Пираты» забивали минимум гол в каждом из этих матчей, но при этом трижды отыграли на ноль.

It ends 1-1. So near and yet so far. #dscfcsp pic.twitter.com/EAODTUstsP

— FC St. Pauli English (@fcstpauli_EN) July 29, 2019