«Санкт-Паули» — «Гройтер Фюрт». 02.08.19. Прогноз и ставки на матч

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

«Санкт-Паули» — «Гройтер Фюрт». 02.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Санкт-Паули — Гройтер Фюрт

Два достаточно именитых соперника закрывают своей встречей внезапно насыщенный пятничный вечер второго тура. “Санкт-Паули” и “Гройтер Фюрт”, вероятно, по уровню находятся приблизительно в одинаковом положении относительно друг друга, однако хозяева в этой встрече будут четким фаворитом, и не только по причине родных трибун. Как показали поединки прошлого уик-энда, “Санкт-Паули” банально лучше готов к старту сезона. Команда из Гамбурга хорошо выступила в Билефельде — ей чуть-чуть не повезло увезти оттуда победу. А вот “Фюрт” стартовал с домашней “баранки”.

Ориентировочные составы на матч Санкт-Паули — Гройтер Фюрт

“Санкт-Паули” (4-2-3-1): Химмельманн — Пак И Ён, Хорншух, Авевор, Бубалла — Кнолль, Беккер — Мияити, Конте, Дели — Диамантакос

Не сыграют: Остигард, Цандер, Флум, Бенателли, Тащи, Феерман

“Гройтер Фюрт” (4-2-3-1): Бурхерт — Майерхофер, Маврай, М. Калиджури, Макс. Виттек — Редондо, Сегин — Штефаняк, Грин, Мор — Кейта-Рюль

Не сыграют:

Прогноз на матч Санкт-Паули — Гройтер Фюрт

В принципе, ситуация вполне привычна для бесшабашных “пиратов”: атака в этой команде выглядит предпочительнее обороны. Вот и не сумели дотерпеть в игре с “Арминией” до победного конца — ибо надо забивать больше. “Гройтер Фюрт” в домашнем поединке с “Эрцгебирге” атаковал вволю — но все впустую. Достаточно сказать, что при двойном преимуществе по ударам в створ хозяева пробили столько же раз, сколько и гости. А на убийственную эффективность (два точных выстрела) команде Штефана Ляйтля оказалось нечем ответить. В очных встречах последних двух сезонов неизменно выигрывала принимающая сторона. “Париматч” на эту игру дает коэффициент 2.03 в пользу хозяев. Наш прогноз: П1 за 2.03.

Сделать ставку без риска
Повторить

Прогноз на
матч
«Санкт-Паули» ‒ «Гройтер Фюрт» 2 августа

Во второй немецкой Бундеслиге в ближайший уикенд пройдёт второй тур. В Гамбурге на арене «Миллернтор-Штадион» «Санкт-Паули» примет «Гройтер Фюрт». Встреча состоится 2 августа и начнётся в 21:30 мск.

«Санкт-Паули»

В первом туре стартовавшего сезона «Санкт-Паули» в гостях сыграл вничью с «Арминией», при этом вел в счёте на протяжении большей части матча, а ответный гол пропустил на 90-й минуте. Также стоит отметить, что «пираты» играли вторым номером, отдав «Арминии» владение мячом и действуя строго на контратаках. Как результат, коричневые нанесли всего три удара в створ ворот и не подали ни одного углового.

Перед стартом чемпионата «Санкт-Паули» провёл семь товарищеских встреч, в которых одержал три победы при двух ничьих и двух поражениях. «Пираты» забивали минимум гол в каждом из этих матчей, но при этом трижды отыграли на ноль.

«Гройтер Фюрт»

В прошлом сезоне «Гройтер Фюрт» сражался за выживание и в нынешнем продолжит выполнять ту же самую задачу. В первом туре «трилистники» уступили на своём поле «Эрцгебирге», пропустив по голу в каждом тайме. При этом в целом бело-зелёные владели игровым преимуществом, но создав в два раза больше опасных моментов, так и не смогли реализовать хотя бы один. Гости же умело использовали свои контратаки и выжали максимум из имевшихся возможностей.

До начала чемпионата во второй Бундеслиге «Гройтер Фюрт» отыграл четыре товарищеских матча, в которых одержал одну победу при одной ничьей и двух поражениях. В этих матчах «трилистники» ни разу не сыграли на ноль, а сами не забили в проигранных встречах.

Надёжный прогноз на матч «Санкт-Паули» ‒ «Гройтер Фюрт»

«Санкт-Паули» ‒ крепкий середняк, сильно проводящий домашние матчи, в которых набирает большую часть очков. К тому же, в первом туре «пираты» проявили себя хорошо организованной командой и теперь на своём поле получат отличную возможность развить успех. Что касается «Гройтер Фюрт», то бело-зелёные не справились с равным себе по силам «Эрцгебирге» и допускали слишком много ошибок при переходе из обороны в атаку. В предстоящем матчей «трилистников» ждёт более сильный и лучше организованный клуб, умеющий использовать проблемные зоны соперника. В таких условиях гостям будет сложно рассчитывать на положительный результат. Рекомендуем ставить на победу хозяев с коэффициентом 1,93 в БК «Леон».

Ещё прогнозы на сегодня:

  • Прогноз на матч Фабио Фоньини — Тэйлор Фритц
  • Прогноз на матч Арка — Корона
  • Прогноз на матч Бохум — Арминия
  • Прогноз на матч Осер — Ле Ман
  • Прогноз на матч Валансьен — Нанси
  • Прогноз на матч Элина Свитолина — Мария Саккари
  • Прогноз на матч Заглембе Любин — Ягеллония
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Мидлсбро

Санкт-Паули — Гройтер Фюрт. Прогноз, ставки на матч Бундеслиги 2 (02.08.2019)

Санкт-Паули — Гройтер Фюрт. Прогноз, ставки на матч Бундеслиги 2 (02.08.2019)
Матч 2 тура чемпионата Германии (2-я Бундеслига) Санкт-Паули — Гройтер Фюрт состоится в пятницу 2 августа в 21:30 (МСК) на стадионе Миллернтор. В этой игре букмекеры считают фаворитом Санкт-Паули, оценив вероятность его победы чуть ниже 50%. В первом туре клуб из Гамбурга сыграл вничью 1:1 в гостях у Арминии. Причем он вел 1-0 и пропустил ответный мяч только на 90-й минуте встречи. С учетом прошлого сезона Санкт-Паули не побеждает в четырех матчах подряд, по два раза проиграв и сыграв вничью. А из 11 предыдущих матчей во второй Бундеслиге он выиграл только один и потерпел шесть поражений. В пяти поединках на данном отрезке Санкт-Паули не забивал ни одного мяча. На своем поле он не проигрывает в четырех последних матчах чемпионата, но при этом выиграл лишь раз за пять предыдущих встреч в родных стенах при трех ничейных исходах и одной ничьей. В трех из пяти этих матчей Санкт-Паули не забивал ни одного гола.

Гройтер в прошлое воскресенье проиграл на своем поле Эрцгебирге со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов. С учетом прошлого сезона это был его четвертый проигрыш за семь последних матчей при всего одной победе и паре ничейных результатов. В гостях Гройтер выиграл лишь раз за 12 предыдущих встреч, трижды сыграв вничью и восемь раз проиграв. В семи поединках на данном отрезке он не забивал ни одного гола, тогда как в восьми встречах пропускал минимум дважды.

В прошлом сезоне Санкт-Паули и Гройтер обменялись домашними победами. В частности, в Гамбурге хозяева выиграли со счетом 2:0. В целом четыре предыдущих матча этого противостояния завершились победой команды, игравшей дома. Гройтер выиграл только два из восьми предыдущих поединков против Санкт-Паули, проиграв пять раз, и, как считают эксперты сайта , проиграет предстоящую встречу, причем с разницей более, чем в один мяч. В данном случае можно поставить на победу Санкт-Паули с форой (-1).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Санкт-Паули — Гройтер Фюрт:

Победа Санкт-Паули — 2.05, ничья — 3.51, победа Гройтера — 3.61.

Санкт-Паули — Гройтер Фюрт. Прогноз на матч (чемпионат Германии (2-я Бундеслига), 2 тур, 2 августа):

Победа Санкт-Паули с форой (-1). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.50). Высоко котируется победа Санкт-Паули со счетом 1:0 или 2:1 (коэффициент 8.00). Поставить на выигрыш Санкт-Паули с форой (-1) можно с котировкой 3.22.

Санкт-Паули

Санкт-Паули в первом матче чемпионата смогли добыть лишь одно очко в гостевом поединке с Арминией, причем отыграться Арминия смогла лишь на 90-ой минуте, так что Санкт-Паули даже несколько не повезло. Думаю, что в этом поединке хозяева попытаются добыть первую победу в новом сезоне. В прошлом сезоне второй Бундеслиги Санкт-Паули дома играл не лучшим образом — в семнадцати поединках домашнего формата коллектив смог победить всего лишь восемь раз, однако домашние поединки с Гройтер Фюрт Паули удаются — три из четырех последних личных встреч на «Миллернтор» остались за хозяевами. Да и в первом матче Санкт-Паули смотрелся весьма неплохо, уверен, сегодня хозяева имеют реальные шансы на победу…

Гройтер Фюрт

Гройтер Фюрт начали нынешнее первенство далеко не лучшим образом — в домашнем матче «зеленые» проиграли Эрцгебирге Ауэ со счетом 0-2, причем по воротам своего соперника Фюрт нанесли 24 удара, 7 — в створ, но забитого гола не было, и даже близко к нему «счастливчики» не подобрались. Стоит сказать о том, что в прошлом первенстве Гройтер Фюрт являлся одной из самых худших команд по игре на выезде — в 17-ти поединках на чужих полях команда проиграла 9 раз. И если сложить все факторы: не очень удачная статистика личных гостевых матчей, плохой первый матч и неудобность соперника, то можно сделать вывод о том, что шансов на успех у гостей не так уж и много…

Прогноз

Как мне кажется, в этом матче стоит присмотреться к победе хозяев поля. Гройтер Фюрт очень неудачно провел первый матч, чего не скажешь о Санкт-Паули, которому чуть-чуть не хватило для победы над Арминией. Поставлю в этом поединке на победу домашнего коллектива!

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз Циципас — Пэр (03.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Кобе — Гамба Осака (02.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Шеньчжэнь — Пекин Реньхэ (02.08.19)
Прогноз и ставки Спартак Трнава — Локомотив Пловдив (01.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Осер — Ле Ман (02.08.19)
Прогноз Циципас — Пэр (03.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз и ставки Вииторул — Гент (01.08.19)
Прогноз Яблонец — Пюник (01.08.19), ставки и коэффициенты
«Суарес Наварро» — «Соболенко». 02.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Зандхаузен — Оснабрюк (02.08.19)
Прогноз Калинская — Младенович (02.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Лутон Таун — Мидлсбро (02.08.19), ставки и коэффициенты
«Гоёвчик» — «Эдмунд». 02.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Шеньчжэнь — Пекин Реньхэ (02.08.19), ставки и коэффициенты
Прогноз Пегула — Дэвис (02.08.19), ставки и коэффициенты


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name