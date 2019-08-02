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«Санкт-Паули» — «Гройтер Фюрт». 02.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Санкт-Паули — Гройтер Фюрт

Два достаточно именитых соперника закрывают своей встречей внезапно насыщенный пятничный вечер второго тура. “Санкт-Паули” и “Гройтер Фюрт”, вероятно, по уровню находятся приблизительно в одинаковом положении относительно друг друга, однако хозяева в этой встрече будут четким фаворитом, и не только по причине родных трибун. Как показали поединки прошлого уик-энда, “Санкт-Паули” банально лучше готов к старту сезона. Команда из Гамбурга хорошо выступила в Билефельде — ей чуть-чуть не повезло увезти оттуда победу. А вот “Фюрт” стартовал с домашней “баранки”.

Ориентировочные составы на матч Санкт-Паули — Гройтер Фюрт

“Санкт-Паули” (4-2-3-1): Химмельманн — Пак И Ён, Хорншух, Авевор, Бубалла — Кнолль, Беккер — Мияити, Конте, Дели — Диамантакос

Не сыграют: Остигард, Цандер, Флум, Бенателли, Тащи, Феерман

“Гройтер Фюрт” (4-2-3-1): Бурхерт — Майерхофер, Маврай, М. Калиджури, Макс. Виттек — Редондо, Сегин — Штефаняк, Грин, Мор — Кейта-Рюль

Не сыграют: —

Прогноз на матч Санкт-Паули — Гройтер Фюрт

В принципе, ситуация вполне привычна для бесшабашных “пиратов”: атака в этой команде выглядит предпочительнее обороны. Вот и не сумели дотерпеть в игре с “Арминией” до победного конца — ибо надо забивать больше. “Гройтер Фюрт” в домашнем поединке с “Эрцгебирге” атаковал вволю — но все впустую. Достаточно сказать, что при двойном преимуществе по ударам в створ хозяева пробили столько же раз, сколько и гости. А на убийственную эффективность (два точных выстрела) команде Штефана Ляйтля оказалось нечем ответить. В очных встречах последних двух сезонов неизменно выигрывала принимающая сторона. “Париматч” на эту игру дает коэффициент 2.03 в пользу хозяев. Наш прогноз: П1 за 2.03.

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Прогноз на

матч

«Санкт-Паули» ‒ «Гройтер Фюрт» 2 августа

Во второй немецкой Бундеслиге в ближайший уикенд пройдёт второй тур. В Гамбурге на арене «Миллернтор-Штадион» «Санкт-Паули» примет «Гройтер Фюрт». Встреча состоится 2 августа и начнётся в 21:30 мск.

«Санкт-Паули»

В первом туре стартовавшего сезона «Санкт-Паули» в гостях сыграл вничью с «Арминией», при этом вел в счёте на протяжении большей части матча, а ответный гол пропустил на 90-й минуте. Также стоит отметить, что «пираты» играли вторым номером, отдав «Арминии» владение мячом и действуя строго на контратаках. Как результат, коричневые нанесли всего три удара в створ ворот и не подали ни одного углового.

Перед стартом чемпионата «Санкт-Паули» провёл семь товарищеских встреч, в которых одержал три победы при двух ничьих и двух поражениях. «Пираты» забивали минимум гол в каждом из этих матчей, но при этом трижды отыграли на ноль.

It ends 1-1. So near and yet so far. #dscfcsp pic.twitter.com/EAODTUstsP — FC St. Pauli English (@fcstpauli_EN) July 29, 2019

«Гройтер Фюрт»

В прошлом сезоне «Гройтер Фюрт» сражался за выживание и в нынешнем продолжит выполнять ту же самую задачу. В первом туре «трилистники» уступили на своём поле «Эрцгебирге», пропустив по голу в каждом тайме. При этом в целом бело-зелёные владели игровым преимуществом, но создав в два раза больше опасных моментов, так и не смогли реализовать хотя бы один. Гости же умело использовали свои контратаки и выжали максимум из имевшихся возможностей.

До начала чемпионата во второй Бундеслиге «Гройтер Фюрт» отыграл четыре товарищеских матча, в которых одержал одну победу при одной ничьей и двух поражениях. В этих матчах «трилистники» ни разу не сыграли на ноль, а сами не забили в проигранных встречах.

Надёжный прогноз на матч «Санкт-Паули» ‒ «Гройтер Фюрт»

«Санкт-Паули» ‒ крепкий середняк, сильно проводящий домашние матчи, в которых набирает большую часть очков. К тому же, в первом туре «пираты» проявили себя хорошо организованной командой и теперь на своём поле получат отличную возможность развить успех. Что касается «Гройтер Фюрт», то бело-зелёные не справились с равным себе по силам «Эрцгебирге» и допускали слишком много ошибок при переходе из обороны в атаку. В предстоящем матчей «трилистников» ждёт более сильный и лучше организованный клуб, умеющий использовать проблемные зоны соперника. В таких условиях гостям будет сложно рассчитывать на положительный результат. Рекомендуем ставить на победу хозяев с коэффициентом 1,93 в БК «Леон».

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Санкт-Паули — Гройтер Фюрт. Прогноз, ставки на матч Бундеслиги 2 (02.08.2019)

Санкт-Паули — Гройтер Фюрт. Прогноз, ставки на матч Бундеслиги 2 (02.08.2019)

Матч 2 тура чемпионата Германии (2-я Бундеслига) Санкт-Паули — Гройтер Фюрт состоится в пятницу 2 августа в 21:30 (МСК) на стадионе Миллернтор. В этой игре букмекеры считают фаворитом Санкт-Паули, оценив вероятность его победы чуть ниже 50%. В первом туре клуб из Гамбурга сыграл вничью 1:1 в гостях у Арминии. Причем он вел 1-0 и пропустил ответный мяч только на 90-й минуте встречи. С учетом прошлого сезона Санкт-Паули не побеждает в четырех матчах подряд, по два раза проиграв и сыграв вничью. А из 11 предыдущих матчей во второй Бундеслиге он выиграл только один и потерпел шесть поражений. В пяти поединках на данном отрезке Санкт-Паули не забивал ни одного мяча. На своем поле он не проигрывает в четырех последних матчах чемпионата, но при этом выиграл лишь раз за пять предыдущих встреч в родных стенах при трех ничейных исходах и одной ничьей. В трех из пяти этих матчей Санкт-Паули не забивал ни одного гола.

Гройтер в прошлое воскресенье проиграл на своем поле Эрцгебирге со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов. С учетом прошлого сезона это был его четвертый проигрыш за семь последних матчей при всего одной победе и паре ничейных результатов. В гостях Гройтер выиграл лишь раз за 12 предыдущих встреч, трижды сыграв вничью и восемь раз проиграв. В семи поединках на данном отрезке он не забивал ни одного гола, тогда как в восьми встречах пропускал минимум дважды.

В прошлом сезоне Санкт-Паули и Гройтер обменялись домашними победами. В частности, в Гамбурге хозяева выиграли со счетом 2:0. В целом четыре предыдущих матча этого противостояния завершились победой команды, игравшей дома. Гройтер выиграл только два из восьми предыдущих поединков против Санкт-Паули, проиграв пять раз, и, как считают эксперты сайта , проиграет предстоящую встречу, причем с разницей более, чем в один мяч. В данном случае можно поставить на победу Санкт-Паули с форой (-1).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Санкт-Паули — Гройтер Фюрт:

Победа Санкт-Паули — 2.05, ничья — 3.51, победа Гройтера — 3.61.

Санкт-Паули — Гройтер Фюрт. Прогноз на матч (чемпионат Германии (2-я Бундеслига), 2 тур, 2 августа):

Победа Санкт-Паули с форой (-1). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.50). Высоко котируется победа Санкт-Паули со счетом 1:0 или 2:1 (коэффициент 8.00). Поставить на выигрыш Санкт-Паули с форой (-1) можно с котировкой 3.22.

Санкт-Паули

Санкт-Паули в первом матче чемпионата смогли добыть лишь одно очко в гостевом поединке с Арминией, причем отыграться Арминия смогла лишь на 90-ой минуте, так что Санкт-Паули даже несколько не повезло. Думаю, что в этом поединке хозяева попытаются добыть первую победу в новом сезоне. В прошлом сезоне второй Бундеслиги Санкт-Паули дома играл не лучшим образом — в семнадцати поединках домашнего формата коллектив смог победить всего лишь восемь раз, однако домашние поединки с Гройтер Фюрт Паули удаются — три из четырех последних личных встреч на «Миллернтор» остались за хозяевами. Да и в первом матче Санкт-Паули смотрелся весьма неплохо, уверен, сегодня хозяева имеют реальные шансы на победу…

Гройтер Фюрт

Гройтер Фюрт начали нынешнее первенство далеко не лучшим образом — в домашнем матче «зеленые» проиграли Эрцгебирге Ауэ со счетом 0-2, причем по воротам своего соперника Фюрт нанесли 24 удара, 7 — в створ, но забитого гола не было, и даже близко к нему «счастливчики» не подобрались. Стоит сказать о том, что в прошлом первенстве Гройтер Фюрт являлся одной из самых худших команд по игре на выезде — в 17-ти поединках на чужих полях команда проиграла 9 раз. И если сложить все факторы: не очень удачная статистика личных гостевых матчей, плохой первый матч и неудобность соперника, то можно сделать вывод о том, что шансов на успех у гостей не так уж и много…

Прогноз

Как мне кажется, в этом матче стоит присмотреться к победе хозяев поля. Гройтер Фюрт очень неудачно провел первый матч, чего не скажешь о Санкт-Паули, которому чуть-чуть не хватило для победы над Арминией. Поставлю в этом поединке на победу домашнего коллектива!

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