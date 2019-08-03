Прогноз на матч «Урал» – «Ростов» (03.08.2019)

Прогноз от наших экспертов

«Урал» — «Ростов». 03.08.19. Прогноз и ставки на матч

Урал — Ростов 03.08.2019

Урал — Ростов 03.08.2019

02.08.2019 24 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 4-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Екатеринбургский Урал и Ростов. Встреча состоится в эту субботу в Екатеринбурге на стадионе «Центральный». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 14:00 по московскому времени. Ждать ли большого количества забитых мячей? Потерпит ли Ростов первое поражение в новом сезоне? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (2.86) Х (3.18) П2 (2.61) Урал Ростов Российская Премьер-лига. 4-ый тур «Центральный». Екатеринбург 03.08.2019 14:00



Ориентировочные составы на матч Урал — Ростов

Урал : Урал: Годзюр; Меркулов, Емельянов, Ароян, Кулаков; Августиняк, Бумаль, Ель Кабир, Биквалфи, Фидлер; Ильин. Ростов : Ростов: Песьяков; Чернов, Сигурдссон, Чистяков, Козлов; Попов, Ионов, Ерёменко, Норманн; Зуев, Шомуродов.

В составе Урала нет абсолютно никаких проблем. Все действующие футболисты команды, находящиеся в заявке на этот сезон, полностью готовы помогать своему клубу в предстоящих встречах, в том числе, и в игре против Ростова.

Ростов к предстоящему поединку также подходит в полной боевой готовности. В команде Валерия Карпина абсолютно все футболисты находятся в полном здравии.

История личных встреч

В Российской истории Екатеринбургский Урал и Ростов 14 раз встречались друг с другом. Однако, для Уральцев данный соперник является чрезвычайно сложным. Екатеринбургской команде удалось лишь раз обыграть Ростовчан в 2016 году. Зато, южане оформили аж 8 побед над своим оппонентом. Последняя встреча между этими клубами, состоявшаяся в марте 2019 года, также закончилась победой Ростова со счетом 2:1.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Урал очень здорово начал сезон, оформив две домашние победы над Уфой 3:2 и Ахматом 3:0. Однако, как только дело дошло до гостевых матчей, команда Парфенова посыпалась. В прошлом туре Урал проиграл со счетом 0:2 Московскому Динамо, не показав ничего, что демонстрировал в домашних матчах. Однако, предстоящий поединок снова пройдет в Екатеринбурге, где местная команда всегда готова укусить самого опасного соперника. Главной проблемой является то, сможет ли Урал быстро отойти от обидного поражения, полученного на прошлой неделе, или нет.

Вот только, нынешний Ростов демонстрирует очень интересную игру. Сейчас на счету желто-синих 7 набранных очков и столько же забитых мячей. К слову, на данный момент именно Ростов является самой результативной командой нынешнего первенства. Да и атакующий стиль игры, привитый Карпиным, очень радует Ростовских болельщиков и нейтральных зрителей. Урал, в свою очередь, с шестью забитыми мячами делит вторую строчку с Зенитом, Краснодаром, Уфой и Тульским Арсеналом. Тем не менее, оба предстоящих соперника пока выдают высокую результативность. В их очной встрече мы снова ждём обилия забитых мячей.

Прогноз: Предстоящий поединок станет весьма результативным. Оба клуба обязаны отличиться.

Интересные факты перед матчем

Урал проиграл только в 1 из 7 последних домашних поединков. Последний раз Ростов побеждал в Екатеринбурге еще в 2015 году.

Рекомендованные ставки на матч

По итогу прогноза можно сказать, что надежными ставками на матч Урал — Ростов будут:

Получи 100$ для ставки Получить Урал — Ростов Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 1.98 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Урал — Ростов Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.74 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

Прогноз на матч «Урал» – «Ростов» (03.08.2019)

Футбол. Чемпионат России. 4-й тур.

«Урал» – «Ростов».

Екатеринбург, 03.08.2019, «Центральный», 14:00 (МСК).

Судья: Станислав Васильев (Ижевск).

Четвёртый тур чемпионата России по футболу стартует матчем в Екатеринбурге, где местный «Урал» примет на своём поле команду лучшего тренера месяца в РПЛ Валерия Карпина «Ростов». Дадим прогноз и рассмотрим варианты ставок на предстоящую встречу.

«Урал»: команда здорово стартовала в турнире

Подопечные Дмитрия Парфёнова в последнем туре проиграла московскому «Динамо» на выезде 0:2. До этого, однако, в активе коллектива две домашних победы – над «Уфой» 3:2 и «Ахматом» 3:0. Даёт ли столь резвый старт основания для прогноза на то, что этот сезон сложиться для екатеринбуржцев лучше предыдущего, когда «Урал» остался 10-м? Прошло ещё слишком мало времени, но, так или иначе, первые туры позволяют уральскому клубу смотреть в будущее с оптимизмом…

«Ростов»: команда прогрессирует

Ростовский клуб, как бы продолжая прошлый чемпионат, продолжает удивлять. После трёх туров в турнирной таблице РПЛ ростовчан опережает только «Зенит». Пора делать ставки на медали «Ростова» по итогам первенства? Опять же, говорить об этом очень рано. Хотя «Ростов» представляется сбалансированным коллективом с хорошим составом и одним из самых перспективных тренеров страны…

В 1-м туре «Ростов» переиграл дома «Оренбург» 2:1, затем сыграл, также дома, вничью с московским «Спартаком» 2:2, вырвав положительный результат буквально на последних секундах игры, усилиями Александра Зуева, а в третьем туре не оставил шансов в Туле местному «Арсеналу» 3:2.

«Урал» – «Ростов»: история личных встреч

В прошлом сезоне «Урал» не сумел переиграть «Ростов». Матч в Екатеринбурге завершился в ничью 1:1, а у себя дома «Ростов» взял верх 2:1.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Ростовский клуб умеет сыграть строго в защите, а в выездных матчах эта тактика работает практически всегда. В связи с этим в прогнозе на предстоящий матч нужно, конечно же, отталкиваться от команды гостей, которая к тому же пребывает в отличной форме. Ставка на то, что гости не проиграют, взятая через «низ», выглядит отличным решением.





Урал — Ростов. Прогноз на матч чемпионата России (03.08.2019)

Урал — Ростов. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (03.08.2019)

Урал — Ростов. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (03.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 4 тура чемпионата России Урал — Ростов, который состоится на стадионе Екатеринбург Арена в субботу 3 августа, начало в 14:00 (МСК).

Урал — Ростов. Кто фаворит матча?

В первом матче четвертого тура чемпионата российской Премьер-лиги Урал примет на своем поле Ростов. Букмекеры в этой игре отдают предпочтение гостям, а самым популярным прогнозом в среде экспертов остается ничья. Ростов за три стартовых тура набрал семь очков и сейчас делит второе место с казанским Рубином. Это одна из трех команд, которые пока не проигрывали. В прошлое воскресенье подопечные Валерия Карпина обыграли на выезде тульский Арсенал со счетом 3:2. По голу в составе Ростова в этой игре забили Роман Еременко, Ионов и Шомуродов. В третий раз подряд ростовчане забили больше одного мяча. В целом у них уже семь голов в этом розыгрыше чемпионата России — больше всех. Для сравнения, за девять последних туров в прошлом сезоне Ростов забил только шесть голов. Также надо сказать, что в Туле команда Карпина прервала гостевую безвыигрышную серию, составлявшую к тому моменту пять матчей — две ничьи и три поражения. Сама победа над Арсеналом стала для Ростова лишь второй за 12 последних матчей в чемпионате Премьер-лиги при четырех ничейных исходах и шести поражениях.

Урал был лидером всего неделю назад, но проиграл в прошлую пятницу на выезде Динамо со счетом 0:2. Перед этим он одержал две подряд победы с общим счетом 6:2. Поражение от Динамо стало для екатеринбургского клуба первым с 4 мая и прервало пятиматчевую беспроигрышную серию, в ходе которой он одержал три победы и дважды играл вничью. На своем поле с учетом прошлого сезона Урал проиграл только один матч из шести последних и одержал четыре победы. В пяти встречах на данном отрезке он забивал не менее двух голов.

Урал — Ростов. Ставки на матч:

Урал — Ростов. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в двух матчах с Уралом Ростов набрал четыре очка, сыграв вничью 1:1 на выезде и победив со счетом 2:1 дома. Вообще, в этом противостоянии ни один из семи предыдущих матчей не завершился победой команды, игравшей на чужом поле — четыре победы хозяев и три ничьи. В целом преимущество в последние годы было у Ростова, который проиграл только 1 из 14 предыдущих матчей против Урала, одержав восемь побед и еще четыре раза сыграв вничью. Отдельно стоит сказать, что в 8 из 14 этих встреч забивали обе команды.

>Забивает за игру

2.33

Урал — Ростов. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют ничью в этом матче. В данном случае можно сделать ставку на то, что забивать будут обе команды. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Ростова 1:0 (коэффициент 7.50). Ставки на то, что забивать будут обе команды, принимаются с котировкой 1.95.

«Урал» — «Ростов». Прогноз на матч 3 августа. Чемпионат России

Мой прогноз

В очередном туре РПЛ 3 августа «Ростов» сыграет в гостях с «Уралом», мы предлагаем свой прогноз. Пока команда Валерия Карпина не проигрывала, получится ли продлить удачную серию и в негостеприимном Екатеринбурге?

Урал

«Урал» очень бодро начал новый сезон и сходу набрал шесть очков. Удачными для команды Дмитрия Парфенова стали домашние матчи с «Уфой» (3:2) и «Ахматом» (3:0). Но первый же выезд стал для «шмелей» провальным – московское «Динамо» оказалось им не по зубам. Итог – 0:2, впервые с начала сезона екатеринбуржцы не смогли распечатать ворота соперника, причем оба мяча пропустили уже в первые полчаса матча.

Урал — Ростов 3 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Урал» подходит к игре после поражения от «Динамо» (0:2), однако на своём поле клуб из Свердловской области набрал 6 очков из 6 возможных. «Ростов» ещё не проигрывал в текущем чемпионате (2 победы, 1 ничья). В этой паре небольшим фаворитом букмекеры считают гостей, предлагая на их победу коэффициент в районе 2,5. Победу «Урала» букмекеры оценивают коэффициентом порядка 3.

Результаты при подобных коэффициентах

В этой встрече победа ростовчан оценена коэффициентом около 2,5. В двух матчах текущего сезона на «Ростов» уже были схожие коэффициенты и в них команда Валерия Карпина ни разу не проиграла (победа 3:2 над «Арсеналом» и ничья 2:2 со «Спартаком»).

Статистика для ставок

В 7 последних личных встречах в РПЛ в 1-м тайме ни разу не забивалось больше 1 гола. Поставить на то, что и в этой встрече за первые 45 минут будет забито не более 1 мяча можно за коэффициент порядка 1,3.

Из 7 последних очных противостояний в рамках чемпионата в 6 первый гол забивался позже 30-й минуты. Поставить на то, что и в этом матче до 30-й минуты не будет голов можно за коэффициент в районе 1,8.

Интересно выглядит ставка на то, что в данной встрече не будет пенальти за коэффициент около 1,4. В 3 последних личных встречах в лиге ни разу не назначалось пенальти.

Ставки на игроков

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви за 2 матча этого сезона забил 2 гола, что позволяет нам рассмотреть ставку на его результативность и в этой встрече. Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов забивает в трёх играх против «Урала» подряд. Можно рассмотреть ставку на то, что Ионов продолжит свою результативную серию в матчах против клуба из Свердловской области.

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