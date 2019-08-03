Прогноз редакции на матч Спартак — Динамо

Прогноз от наших экспертов

«Спартак Москва» — «Динамо Москва». 03.08.19. Прогноз и ставки на матч

Спартак Москва

Спартак я люблю ещё с времён Романцева.Все эти стеночки,комбинации.И сейчас от его жду того же-но играют они ни пойми во что.С Сочи выиграли случайно-шальная пуля от Жиго,Ростовым ничью сгоняли,а Тамбов их разорвал на стандартах.Спартак там ничего не показал-четыре штанги,но после дальних ударов.Ни одной нормальной комбинации.Ещё вроде бы Фернандо уезжает в Китай

Динамо Москва

У Динамо очень неплохой состав.Должен Клинтон Нжи дебютировать.Поляк Шиманьски хорош.Бело-голубые по моему мнению прибавляет,а Спартак,продавая игроков,становится бледнее.Бело-голубые проиграли два последних очных поединка,но из тех составов мало кто остался

Прогноз

Мой прогноз-победа Динамо.За какие заслуги был приглашён Кононов и почему он до сих пор работает?Спартаковцы(может быть)будут пытаться спасти тренера и рвать жилы,чтобы победить.Повторюсь-с Тамбовым все свои полумоменты Спартак имел после дальних ударов,но вряд ли опытная бригада динамовсих опорников во главе с Каборе позволит очень много.Спартак будет биться как бараны о стену,пытаясь взломать Динамо,но так и не поймут,как это сделать.А Динамо забивать на контратаках.Спартак на нервах-от него ждут и результата,и игры-а нет ничего.И Динамо должно этим воспользоваться

Спартак Москва

Конечное многие будут спорить, но как по мне, Спартак сейчас однозначно входить в тройку самых безобразно-играющих команд старта сезона. И пожалуй эту тройку они возглавляют… Ну может только Ахмат совершенно никчемно тоже выглядит… Сочи к примеру, в первых двух турах показывал хорошею игру, но команде не везло, Спартаку же на оборот, игра просто отвратительная, но фортуна сколько могла, столько помогла…. Смена тренера неизбежна ! Возможно сейчас вообще происходит просто слив Кононова, игроками… В прошлом туре, уже игроки Спартака начали во-время позорного матча с Тамбовом, бодаться между собой, эта уже край, что дальше ? Просто не выйдут на матч, или что… Безусловно , четыре очка в копилки Спартака после трех туров, эта совершенно не справедливый расклад дел ! НОЛЬ, круглый НОЛЬ должен быть сейчас у Спартака ! И вот первое дерби сезона , пожалуй эта последняя возможность для Кононова, что-то изменить , и хоть еще не на долго продлить свое прибывание в этом коллективе, который однозначно его выпихивает …..

Динамо Москва

Динамо мне напоминает команду каких-то дурачков… Ну в том смысле , что, вроде и смотрятся по игре лучше, атакуют, а результаты никакие… из 9 возможных очков, 5 они потеряли, потеряли из-за своей глупости, Все три матча стартовых они играли лучше соперников, но большую часть очков потеряли… Сказать что тренер виноват, ну пожалуй что нет, он же не будет реализовывать выходи один на один за игроков, и то что они порят пачками такие моменты пожалуй что вены его нет. Хотя в целом, можно сказать что, предстоящее дерби, эта дерби тренеров которые однозначно вот-вот покинут команды. Хотя по сравнению с Спартаком, Динамо эта сейчас просто какие-то боги футбола…. Фаворит ли Динамо предстоящего матча ? Пожалуй да ! Оправдают ли этот статус » сини-белые » Ну если отталкиваться от стартового отрезка сезона, пожалуй что , скорей всего опять какие-то очки Динамо потеряет….

Прогноз

Кто хуже ? Такой заголовок может быть у многих статей, этого матча… У Спартак нет результатов нормальных, и нет вообще игры. У Динамо, нет нормальных результатов, но есть в каждом матче кучи моментов. которые они не реализовывают…. Пожалуй что, чаша весов перевешивает в сторону Динамо ! Но, брать чистую победу «бело-синих» однозначно полнейшая глупость ! Поэтому я беру победу Динамо, но с иксом !

Спартак — Динамо. Прогноз на матч чемпионата России (03.08.2019)

Спартак — Динамо. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (03.08.2019)

Спартак — Динамо. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (03.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 4 тура чемпионата России Спартак — Динамо, который состоится на стадионе Открытие Арена в субботу 3 августа, начало в 19:00 (МСК).

Спартак — Динамо. Кто фаворит матча?

В прошлом сезоне Спартак и Динамо были в разных частях турнирной таблицы, но сейчас они, по оценкам букмекеров, на одном уровне. Спартак слабо начал новый чемпионат и хотя в предстоящем дерби считается номинальным фаворитом, в целом его шансы на победу немногим выше, чем шансы соперника. В первом туре подопечные Олега Кононова с трудом обыграли дома Сочи — 1:0 и единственный гол в компенсированное время. Затем была ничья 2:2 в гостях у Ростова с поздним пропущенным голом. А в прошлом туре Спартак проиграл на выезде новичку Премьер-лиги Тамбову со счетом 0:2. Над главным тренером команды нависла угроза увольнения и если Спартак не сможет обыграть одного из своих самых принципиальных соперников, то уже в следующем туре может оказаться с новым наставником. Дома Спартак играет в целом лучше, чем на выезде, так что шансы на положительный результат у него хорошие. Красно-белые не проиграли ни одного из четырех последних поединков в родных стенах, одержав три победы и во всех трех выигранных встречах оставляя собственные ворота в неприкосновенности. За девять последних матчей на своем поле Спартак проиграл лишь раз при пяти победах и трех ничейных результатах.

Динамо в прошлом туре одержало свою первую в сезоне победу — дома был обыгран Урал со счетом 2:0. По голу в составе Бело-голубых забили Юсупов и Панченко. Перед поединком с екатеринбургским клубом ходили слухи, что в случае неудачи в отставку могут отправить Дмитрия Хохлова. С одной стороны, речь шла лишь о третьем туре чемпионата, но с другой, Динамо к тому моменту не побеждало в Премьер-лиге уже восемь матчей подряд. Сама победа над Уралом стала для него лишь второй за 15 последних матчей. А на выезде подопечные Хохлова не выигрывают с 3 марта или шесть встреч подряд. Из 16 предыдущих матчей на чужом поле они выиграли только один. При такой статистике избежать поражения в дерби будет очень непросто.

Спартак — Динамо. Ставки на матч:

Спартак — Динамо. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Спартак выиграл у Динамо оба матча в чемпионате России — 2:1 дома и 1:0 в гостях. За десять последних поединков противостояния Красно-белые потерпели только одно поражение и одержали восемь побед. Интересно, что в девяти из десяти этих матчей забивалось нечетное количество голов. А семь поединков из десяти завершились победой одной из команд с минимальным преимуществом в счете. Также надо сказать, что в 9 из 12 последних матчей между Спартаком и Динамо забивалось больше двух голов, а в 7 из 11 последних встреч забивали обе команды.

>Забивает за игру

1

Спартак — Динамо. Ставки на матч:

Аналитики сайта прогнозируют победу Спартака и ставят на его выигрыш с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). Высоко котируется победа одной из команд со счетом 1:0 (коэффициент 7.50). Сделать ставку на выигрыш Спартака с форой (0) можно с коэффициентом 1.915.



Прогноз редакции на матч Спартак — Динамо

Уровень истерии и давления на тренера в «Спартаке» достиг уже максимальных масштабов. Осечку в дерби фанаты Олегу Кононову абсолютно точно не простят. Но что примечательно и наставник «бело-голубых» Дмитрий Хохлов держится за ту же самую травинку на краю пропасти. Вполне вероятно, что после этой игры один из тренеров полетит вниз (будет уволен).

Ориентировочные составы на матч «Спартак» — «Динамо»:

«Спартак» (4-3-3): Максименко – Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон – Гулиев, Игнатов, Зобнин – Бакаев, Понсе, Мелкадзе

Не сыграют: —

«Динамо» (4-5-1): Шунин – Морозов, Евгеньев, Шуньич, Рауш – Каборе, Юсупов, Панченко, Шиманьский, Жоаозиньо – Н’жи

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо»

Любое дерби – это накал, борьба, подкаты и стычки. Но когда на кону такие ставки, то все это приобретает увеличенные масштабы. У судьи в этом матче будет очень много работы. Обе команды находятся под невероятным давлением, поэтому ждать высококлассной игры не стоит. Это будет битва.

«Спартак» на неделе продал двух бразильцев из чемпионского состава. Без Фернандо заметно потеряет центр поля, а Луиз Адриано, каким бы противоречивым не был, все равно умел забить. На их место придут новички, но потребуется время, чтобы интегрировать их в состав, а его нет. Придется играть с листа. У «Динамо» состав уже более-менее сыгран. Здорово смотрится новичок Шиманский, а Н’жи уже должен восстановиться после пьянки и оргии. Победителя в такой мясорубке предсказать невозможно, поэтому наша ставка на этот матч – обе забьют за 1,7.

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Спартак Москва — Динамо Москва 03.08.2019

Спартак Москва — Динамо Москва 03.08.2019

02.08.2019 37 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 4-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Московские Спартак и Динамо. Встреча состоится в эту субботу в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 19:00 по московскому времени. Кто победит в принципиальном дерби? Как пари составить на эту встречу? Прогноз «Онлайн-Букмекеров».

П1 (2.57) Х (3.28) П2 (2.93) Спартак Москва Динамо Москва Российская Премьер-лига. 4-ый тур «Открытие Арена». Москва 03.08.2019 19:00



Ориентировочные составы на матч Спартак Москва — Динамо Москва

Спартак Москва : Спартак Москва: Максименко; Аиртон, Джикия, Жиго, Рассказов; Гулиев, Бакаев, Ташаев, Зобнин, Ананидзе; Понсе. Динамо Москва : Динамо Москва: Шунин; Рауш, Шуньич, Рыков, Паршивлюк; Каборе, Тетте, Кардосо, Жоазиньо, Шиманский; Шейдаев.

Крылья Советов практически не имеют никаких проблем с составом. Единственным травмированным футболистом на данный момент числится молодой полузащитник Геннадий Киселёв, сыгравший за Самарцев только один матч на взрослом уровне. Этому футболисту недавно удалили аппендицит, но скоро он вернется в основную обойму. Такую потерю точно нельзя назвать существенной.

В Московском Динамо на данный момент в списке травмированных значатся только один игрока. Это полузащитник Антон Соснин, пропустивший всю весеннюю часть прошлого сезона из-за травмы. Тем не менее, эта потери не должны особенно сказаться на игре Динамовцев.

История личных встреч

В Российской истории Московские Спартак и Динамо провели аж 57 очных встречи. Большая часть из них осталась за красно-белыми, а именно 29 поединков. Спартак выиграл со счетом 1:0 и последний матч между этими клубами, состоявшийся в марте этого года. Московскому Динамо, в свою очередь, удалось победить всего 11 раз. Остальные 17 матчей между данными соперниками закончились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Московский Спартак сейчас небоеспособен. Откровенно отскочив в матче первого тура против Сочи и заработав победу со счетом 1:0, красно-белые сыграли вничью 2:2 с Ростовом и по всем статьям проиграли Тамбову 0:2 в прошлом туре. Всему виной глобальная перестройка внутри команды, начатая уже после старта Премьер-лиги. Конечно, по её итогам Спартак может быть и вернётся в число топ-клубов России, но пока команда Олега Кононова выглядит далеко не лучшим образом.

В Динамо этим летом тоже пришло и продолжает приходить большое число новых футболистов. Но это уже даёт свои плоды. В прошлом туре Динамовцы добились первой победы в сезоне, обыграв на своем поле Урал со счетом 2:0. Перед этим у команды Хохлова было обидное поражение от Рубина 0:1 и боевая ничья 1:1 с Тульским Арсеналом. Сейчас Динамо выглядит куда симпатичнее Спартака и это нужно признать. В дерби фаворитами будут являться именно гости.

Прогноз: Эта встреча станет равной. Но большого количества забитых мячей ждать точно не стоит.

Интересные факты перед матчем

Спартак Москва пропустил только один мяч за четыре последних домашних встречи. Три предыдущих гостевых встречи Динамо завершило вничью.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Спартак Москва — Динамо Москва, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Спартак Москва — Динамо Москва Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.66 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Спартак Москва — Динамо Москва Ставка: Непроигрыш Динамо Москва (Х2) Коэфф: 1.55 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

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