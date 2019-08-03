«Карлсруэ» — «Динамо Дрезден». 03.08.19. Прогноз и ставки на матч

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«Карлсруэ» — «Динамо Дрезден». 03.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Карлсруэ — Динамо Дрезден

Самый ранний матч субботы в рамках второго тура 2-1 Бундеслиги состоится на юго-западе Германии: противостоять друг другу будут “Карлсруэ” и дрезденское “Динамо”. Несмотря на то, что хозяева — клуб, только-только вернувшийся на этот уровень из низшего дивизиона, а гости — одни из главных старожилов 2.БЛ, именно “Карлсруэ” по праву начинает матч в ранге фаворита. Есть смысл закрыть на глаза на прошлое и отталкиваться от реалий первого тура: “KFC” удалось добыть выездную победу, тогда как “SGD” всухую уступило дома “Нюрнбергу”.

Ориентировочные составы на матч Карлсруэ — Динамо Д

“Карлсруэ” (4-4-2): Упхофф — Тиде, Гордон, Писот, Россбах — Штифлер, Фрёде, Ванитцек, Лоренц — Пурье, Ф. Хоффманн

Не сыграют: С. Мюллер, Рёзер

“Динамо Д” (5-2-2-1): Бролль — Кройцер, Вальквист, Элерс, Я. Мюллер, Лёве — Бурниц, Николау — Хорват, Атык — Коне

Не сыграют: Хартманн

Прогноз на матч Карлсруэ — Динамо Дрезден

Конечно, соперников этих команд по прошлому туру тяжело сравнивать: скромный “Вехен Висбаден” и по-прежнему мощный, сошедший с элитной ступеньки “Нюрнберг”. Более того: “динамовцы” в поединке с более статусным соперником имели серьезный перевес, особенно до перерыва. Но потом гости проснулись и на классе сделали результат. Подопечные Алоиза Шварца тем временем здорово выступили в Висбадене.

В последнее десятилетие команды пересекались нерегулярно, однако, как правило, результаты очных встреч были запоминающимися: например, победы “Динамо” 3:2, 5:1, 4:3. Была на этом отрезке и крупная победа “Карлсруэ”. А также ничья 2:2. Как видим, соперники предпочитают рубиться друг с другом в зрелищный футбол. Прогнозируем вариант тотал больше (2.5) за 1.85 — ставка с таким коэффициентом доступна на сайте “Париматч”.

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Карлсруэ — Динамо Дрезден. Прогноз, ставки на матч Бундеслиги 2 (03.08.2019)

Карлсруэ — Динамо Дрезден. Прогноз, ставки на матч Бундеслиги 2 (03.08.2019)
Матч 2 тура чемпионата Германии (2-я Бундеслига) Карлсруэ — Динамо Дрезден состоится в субботу 3 августа в 14:00 (МСК) на стадионе Вильдпаркштадион. Фаворитом в этом матче является Карлсруэ, шансы которого победить букмекеры оценивают примерно в 50%. В прошлом сезоне он играл в третьей Бундеслиге, но смог вернуться в дивизион классом выше спустя два года после вылета. В первом туре Карлсруэ обыграл на выезде еще одного новичка второго дивизиона Германии Веен со счетом 2:1. Единственный мяч Карлсруэ пропустил на 90-й минуте встречи. Конечно, по одной игре делать выводы нельзя, но, кажется, в этом сезоне за выживание Карлсруэ бороться не будет и обоснуется где-то в середине турнирной таблицы.

А вот Динамо вполне может оказаться в кандидатах на понижение. В первом туре дрезденский клуб уступил дома Нюрнбергу с минимальным счетом 0:1, пропустив единственный мяч в начале второго тайма. С учетом прошлого сезона Динамо уже семь поединков кряду чередует победы и поражения. Сейчас впервые с середины февраля оно может проиграть в двух встречах кряду. Учитывая, что на выезде Динамо играет заметно слабее, чем дома, подобный сценарий вполне вероятен. Три последних гостевых матчах дрезденцы проиграли с общим счетом 1:7 и не выиграли ни одного из четырех предыдущих поединков на чужом поле. За восемь последних матчей вдали от дома им удалось выиграть всего один раз при шести поражениях. При этом в шести из восьми поединков Динамо не забивало ни одного гола. В последний раз Карлсруэ и Динамо играли друг с другом в сезоне 2016/17. Тогда в Дрездене их матч завершился нулевой ничьей, а во втором круге в Карлсруэ победили гости — 4:3. В целом в последние годы в этом противостоянии было равенство — из девяти предыдущих матчей между Карлсруэ и Динамо по три выиграла каждая из команд и еще трижды фиксировалась ничья. В предстоящей же игре, как считают специалисты сайта , победит Карлсруэ, который не пропустит от Динамо ни одного мяча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Карлсруэ — Динамо Дрезден:

Победа Карлсруэ — 2.04, ничья — 3.56, победа Динамо — 3.58.

Карлсруэ — Динамо Дрезден. Прогноз на матч (чемпионат Германии (2-я Бундеслига), 2 тур, 3 августа):

Победа Карлсруэ; Карлсруэ не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.50). На втором месте по популярности победа Карлсруэ со счетом 1:0 (коэффициент 7.50). Ставки на то, что Карлсруэ не пропустит, принимаются с коэффициентом 2.80.

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