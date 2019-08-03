Прогноз редакции на матч Сарпсборг — Русенборг

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Прогноз и ставки Сарпсборг 08 — Русенборг (03.08.19)

Сарпсборг 08 — Русенборг. Прогноз, ставки на матч чемпионата Норвегии (03.08.2019)

Сарпсборг 08 — Русенборг. Прогноз, ставки на матч чемпионата Норвегии (03.08.2019)

Матч 16 тура чемпионата Норвегии Сарпсборг 08 — Русенборг состоится в субботу 3 августа в 19:00 (МСК) на стадионе Сарпсборг. В одном из первых матчей 16 тура чемпионата Норвегии Сарпсборг примет на своем поле Русенборг. Букмекеры чуть более высоко оценили шансы гостей. Русенборг сейчас делит пятое место с Волеренгой, набрав 24 очка. В своем последнем матче он разгромил у себя дома Викинг со счетом 5:1. Это была его третья подряд победа. А проиграл Русенборг лишь раз за семь последних матчей в чемпионате Норвегии, выиграв шесть других встреч. На выезде он играет не так ярко, как дома, и проиграл четыре из семи предыдущих поединков, победив всего два раза. При этом в четырех матчах Русенборг пропускал не менее двух голов.

Сарпсборг перед этим матчем занимает предпоследнее 15-е место, набрав всего 13 очков. В прошлом туре он проиграл на выезде Молде со счетом 1:2 и продлил собственную безвыигрышную серию до пяти матчей, принесших ему всего три очка. Из 12 последних поединков в чемпионате Сарпсборг выиграл только один. В то же время на своем поле он проиграл только два из девяти предыдущих матчей, по четыре раза победив и сыграв вничью. Кстати, в шести из девяти этих матчей Сарпсборг и забивал, и пропускал.

В первом круге Русенборг выиграл у Сарпсборг со счетом 1:0. Это была его вторая подряд победа над ним. Правда, оба раза он выигрывал дома. А вот последний гостевой матч с Сарпсборгом Русенборг проиграл — в марте прошлого года со счетом 0:1. В целом в этом противостоянии преимущество, конечно, у клуба из Тронхейма — он выиграл 12 из 16 официальных поединков против Сарпсборг, проиграв лишь раз. Тем не менее, в предстоящей встрече, как считают эксперты сайта , набрать три очка Русенборгу вряд ли удастся и домой он может увезти только ничью. При этом выгодной будет ставка на то, что забьют обе команды.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Сарпсборг 08 — Русенборг:

Победа Сарпсборга — 2.98, ничья — 3.32, победа Русенборга — 2.39.

Сарпсборг 08 — Русенборг. Прогноз на матч (чемпионат Норвегии, 16 тур, 3 августа):

Ничья в матче; обе команды забьют. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Русенборга 1:0 (коэффициент 8.00). Ставки на то, что забивать будут обе команды, принимаются с коэффициентом 1.80.

Прогноз редакции на матч Сарпсборг — Русенборг

После тяжелой выездной серии матчей “Сарпсбор 08”, наконец, сыграет дома. Но в соперниках у хозяев не самый слабый клуб Элитсерии — “Русенборг”.

Команда из Сарпсборга по-прежнему находится в зоне вылета и два выездных поражения никак не поспособствовали улучшению турнирного положения. Быть может в матче с “Русенборгом”, который потратил немало сил на еврокубковые баталии, хозяевам удастся заработать очки?

Ориентировочные составы на матч Сарпсборг 08 — Русенборг:

“Сарпсборг” (4-2-2): Васютин — Линдсет, Бато, Нэсс, Томассен — Хальворсен, Нильсен, Закариассен, К. Ларсен — Кулибали, Й. Ларсен

Не сыграют: Хорн.

“Русенборг” (4-3-3): Хансен — Хеденстад, Ховланд, Региниуссен, Мелинг — Йенсен, Лундемо, Конрадсен — Де Ланлэй, Сёдерлунд, Адегбенро

Не сыграют: —

Прогноз на матч Сарпсборг 08 — Русенборг:

В текущем сезоне “Сарпсборг” совсем неуверенно проводит домашние матчи: в семи поединках команда одержала лишь две победы, забив и пропустив при этом по восемь голов. Хозяевам победа необходима как воздух, ведь чем раньше они покинут зону вылета, тем комфортнее им будет играть с психологической точки зрения.

Но “Русенборг” не лучше проводит гостевые игры. Тронхеймцы также одержали две победы на выезде, но пропустили 12 голов за семь матчей, при этом реализовав шесть голевых моментов.

На наш взгляд, в этом матче обе команды имеют шансы забить. К тому же, за последние пять личных встреч “Сарпсборг” и “Русенборг” трижды обменивались голами. Наш прогноз: обе забьют за 1,83.

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