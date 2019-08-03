Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Милан» (03.08.2019)

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Прогноз Манчестер Юнайтед — Милан (03.08.19), ставки и коэффициенты

Манчестер Юнайтед

«Манчестер» после двух игр занимает третью строчку. В активе шесть набранных баллов. Две победы. 100 процентный результат. Три мяча забито и всего один пропущен.

Милан

«Милан» аутсайдер данного турнира. В двух сыгранных играх два поражения. Последнее двенадцатое место в турнирной таблице. Ноль очков, как и следует ожидать. И разница мячей 0:2.

Прогноз

Конечно, здесь фаворит «Манчестер Юнайтед». После завершения сезона неплохо весьма вкатились в цикл товарищеских поединков англичане. В пяти играх все пять побед в активе. Победы в начале сбора над «Лидсом» и «Глори». Затем уже на международном кубке чемпионов виктории над «Интером» и «Тоттенхэмом». Ну и в крайнем матче еще одна победа над «Кристиансунном», уже не в рамках кубка чемпионов. «Милан» же не нащупал пока свою игру после завершения чемпионата Италии. Поражения от «Баварии» и от «Бенфики». Все это в рамках международного кубка чемпионов. Здесь возьму победу первых. Во-первых, англичане будут принимать «Милан» на родном поле в Англии. Во-вторых, «Милан», пока, не в своей тарелке находится. Мало того, что проиграли все межсезонные игры, так еще и не могут поразить, пока что, ворота соперника. «МЮ» же перед стартом сезона набрал ход. Все игры в предсезонный период «манкунианцы» отыграли только на победу. А в соперниках были и громкие оппоненты. Ну и статистика личных встреч за англичанами. В общем, предположу здесь викторию «Манчестера», сейчас они более стабильны на фоне соперника, да и поддержка родных трибун им здесь пойдет тлоько в положительную сторону.

Манчестер Юнайтед — Милан 3 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Международный кубок чемпионов – ежегодный футбольный товарищеский турнир, в котором участвуют преимущественно европейские команды. В этом году матчи турнира пройдут в Северной Америке, Азии и Европе. Участие в соревновании примут 12 команд из двух конфедераций. Каждый клуб сыграет по три матча, а чемпионом станет команда, набравшая наибольшее количество очков в общем зачете.

О матче

«Манчестер Юнайтед» — единственная команда, которая способна побороться с «Бенфикой» за Кубок чемпионов. Для этого англичанам необходимо побеждать с разницей минимум в 3 мяча. В таком случае подопечные Уле Гуннар Сульшера станут чемпионами данного турнира. «Милан» в двух встречах потерпел два поражения. Итальянская команда находится на последнем месте, в связи с чем является закономерным аутсайдером предстоящего поединка. Победа «Милана» в этой встрече оценена котировками в районе 4,1. Успех «Манчестер Юнайтед» в матче куда более вероятен: взять их победу можно с примерным коэффициентом 1,8.

Статистика для ставок

В обеих играх и «Манчестер Юнайтед», и «Милана» в текущем розыгрыше Кубка чемпионов было забито не более 3 голов за игру. Коэффициент на данное событие в предстоящем матче расположился в районе 1,45.

В 5 последних личных встречах во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» не проиграл «Милану» в основное время 4 раза (3 победы, 1 ничья). Вероятно, в предстоящей игре англичане как минимум не проиграют. Поставить в таком случае можно на нулевую фору номинальных хозяев с примерным коэффициентом 1,4.

Манчестер Юнайтед — Милан 03.08.2019

Манчестер Юнайтед — Милан 03.08.2019

02.08.2019 9 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч Международного кубка чемпионов, в котором между собой сыграют Манчестер Юнайтед и Милан. Эта встреча пройдет в Кардиффе на стадионе «Принципалити» в предстоящую субботу. Начало матча назначено на 19:30 по московскому времени.

П1 (1.83) Х (3.90) П2 (4.10) Манчестер Юнайтед Милан Международный кубок чемпионов «Принципалити». Кардифф 03.08.2019 19:30



Ориентировочные составы на матч Манчестер Юнайтед — Милан

Манчестер Юнайтед : Манчестер Юнайтед: Ромеро; Рохо, Линделоф, Байи, Ван-Биссака; Погба, Мактоминай, Лингард, Мата, Марсьяль; Рэшфорд. Милан : Милан: Доннарумма; Габбия, Стринич, Эрнандес, Калабриа; Билья, Кесси, Пакета; Чалханоглу, Сусо, Пьятек.



История личных встреч

История личных встреч между Манчестер Юнайтед и Миланом насчитывает 7 противостояний. 6 из них состоялись в рамках Лиги Чемпионов и в них команды разделили по три победы. А последняя встреча этих оппонентов состоялась в прошлом году на Международном Кубке чемпионов и закончилась в основное время вничью 1:1. Зато в серии пенальти Английская команда была чуть более удачливой.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Манчестер Юнайтед проводит очень мощную предсезонку. Помимо двух матчей на Международном Кубке чемпионов, «красные дьяволы» провели ещё и три контрольных игры. Причём, все свои поединки команда Сульшера выиграла, пропустив за это время всего один мяч. На данном турнире соперниками Манчестер Юнайтед являлись Тоттенхэм и Интер. Теперь на очереди Милан, который вряд ли сильнее в классе.

Тем более, что у самого Милана дела сейчас обстоят далеко не лучшим образом. Команда перестраивается и не может пока демонстрировать стабильные результаты. На Международном Кубке чемпионов Милан провел две игры, но в обоих проиграл — Баварии 0:1 и Бенфике с таким же счётом. Вряд ли нынешний Милан способен навязать равную борьбу набравшему форму Манчестер Юнайтед.

Прогноз: Манчестер Юнайтед выиграет эту встречу. Но слишком результативной она вряд ли станет.

Интересные факты перед матчем

Манчестер Юнайтед победил в пяти последних поединках кряду. Последний раз Милан выигрывал у Манчестер Юнайтед еще в 2007 году.

Рекомендованные ставки на матч

По итогу прогноза можно сказать, что надежными ставками на матч Манчестер Юнайтед — Милан будут:

Получи 100$ для ставки Получить Манчестер Юнайтед — Милан Ставка: Победа Манчестер Юнайтед (П1) Коэфф: 1.83 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Манчестер Юнайтед — Милан Ставка: Тотал меньше 3 голов (ТМ 3) Коэфф: 1.72 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Международный Кубок Чемпионов. Прогноз и ставки эксперта на матч Манчестер Юнайтед – Милан

Международный Кубок Чемпионов. Прогноз и ставки эксперта на матч Манчестер Юнайтед – Милан

В субботу, 3 августа, в 19:35 (МСК) в рамках Международного кубка Чемпионов начнется матч между футбольными клубами Манчестер Юнайтед (Англия) и Милан (Италия). Игра пройдет в Кардиффе на поле стадиона «Принсипалити».

В данном столкновении букмекеров интересует один вопрос – сможет ли Манчестер продлить свою победную серию и выйти на уровень, которого от него все ждали на протяжении восьми лет? По всем предпосылкам этому суждено сбыться, ведь в предсезонной подготовке Красные Дьяволы провели уже пять встреч к ряду и во всех одержали победу. Да, Юнайтед на пороге глобальных перемен, которые учинил вернувшийся в стан манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер. Ранее, будучи еще атакующим полузащитником, скандинав внес свою лепту в победу Юнайтед в Лиге Чемпионов 1999 года, а также был полезен для бывшего тренера сэра Алекса Фергюсона на протяжении трех сезонов. Специалист пришел в команду в непростое время и на тренерском поприще сменил Жозе Моуриньо и команда (при всем уважении к португальскому специалисту) пошла резко вверх. Несмотря на удачный старт под руководством норвежца, красные дьяволы всё же не смогли пробиться в Лигу Чемпионов, поэтому больших приобретений под главный европейский турнир совершено не было. Выходит, что текущими силами Юнайтед пойдет на штурм пьедестала АПЛ, хотя в этом сомневаются многие спортивные обозреватели. Конкуренция с Ливерпулем, Манчестер Сити, Тоттенхэмам и с тем же Челси практически исключается. Поэтому многие профессионалы футбольных ставок рассматривают только вход манкунианцев в топовую пятерку по итогам грядущего сезона. Очевидно, что в предсезонной подготовке все игроки набрали оптимальную форму, поскольку десять мячей в ворота Интера, Перт Глори, Лидса, Тоттеннхэма и Кристиансунна подарили Юнайтед лишние рейтинговые очки.

Милан так и не смог выйти в Лигу Чемпионов, да и вообще минувший сезон для Россонени получился немного рваным и противоречивым. Ранее клубом управлял Винченцо Монтелла, который после Милана успел поработать с Севильей и прописался в Фиорентине, ну а на его смену пришел бывший защитник клуба Дженнаро Гаттузо. Этот специалист без малого управлял командой полтора года, но так и не сумел достичь с Миланом былых высот. Команда вела ожесточенную борьбу за место в Лиге Чемпионов, но в итоге осталась даже без второго по значимости Еврокубка, вследствие чего специалист покинул свой пот. Пришедший на смену Марко Джампаоло пообещал исправить ситуацию, хотя по предсезонной подготовке этого совсем не видно. Два поражения от немецкой Баварии и португальской Бенфики с одинаковым счетом 0:1 загнали Милан на дно турнирной таблицы Международного Кубка Чемпионов, так что для нормального взаимопонимания между футболистами команде нудно много и упорно работать.

Эксперт биржи ставок Unibet Джонатан Уилсон считает, что в данном столкновении мы в очередной раз не увидим эмоционального взрыва со стороны итальянского клуба, поскольку текущее состояние Манчестера на раз превосходит по всем параметрам. Манкунианцы взяли новый курс, и будут добиваться тотального влияния в Евросезоне, поэтому их очевидная победа оценивается букмекером со ставкой по котировке 1.75. Ничья в этом действе заходит с коэффициентом 3.70, ну а если выиграет Милан (что маловероятно), то сыграет ставка с кэфом 4.00. По результативности аналитик предполагает неплохую динамику с массовой реализацией, так что на фоне ставки на общий тотал больше 2.5 голов с котировкой 1.70, букмекер советует поставить на точные удары от обеих команд с кэфом 1.65.

Манчестер Юнайтед – Милан. Прогноз эксперта Unibet Джонатана Уилсона на матч Международного Кубка Чемпионов:

Победа Манчестера с любым счетом, общий тотал больше 2.5 голов, обе команды забьют

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Милан» (03.08.2019)

Футбол. Товарищеский матч.

«Манчестер Юнайтед» – «Милан»

Стадион: «Миллениум» (Кардифф, Уэльс)

03.08.2019. 19:36 МСК.

В предсезонных встречах подопечные Уле-Гуннара Сульшера до сих пор не знают горечи поражений: пять матчей – пять побед. Смогут ли футболисты «Милана» прервать успешную серию «красных дьяволов»? Мы считаем, что нет!

«Манчестер Юнайтед»: команда готова к сезону

«Манчестер Юнайтед» пережил тяжелейший для себя сезон, по ходу которого в клуб вернулся Уле-Гуннар Сульшер, но уже в качестве главного тренера. Несмотря на удачный старт под руководством норвежца, «красные дьяволы» всё же не смогли пробиться в Лигу Чемпионов, поэтому больших приобретений под главный европейский турнир совершено не было. Команду пополнили лишь защитник Аарон Уан-Биссака и полузащитник Дэниэл Джеймс. В предсезонных встречах новички уже успели проявить себя, как и весь «Манчестер Юнайтед», который поочерёдно обыграл «Перт Глори», «Лидс», «Интер», «Тоттенхэм» и «Кристиансунн» с общим счётом – 10:1. Очевидно, что игроки уже сейчас находятся в отличной форме и готовы к старту официальных матчей.

«Милан»: первые шаги Джампаоло у руля гранда

Для «Милана» минувший сезон получился весьма противоречивым: до последнего тура команда сражалась за попадание в Лигу Чемпионов, в итоге осталась даже без Лиги Европы, а Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера. Его место занял Марко Джампаоло, для которого это будет первый опыт управления таким серьёзным коллективом. В межсезонье «красно-чёрные» совершили точечные усиления, подписав Раде Крунича, Тео Эрнандеса, а также выкупив контракт Франка Кессье. Первые игры с новым наставником у «Милана» получились не самыми лучшими: сначала случилось поражение от «Баварии» – 0:1, а затем и от «Бенфики» – 0:1. Впереди команде предстоит ещё много работы, чтобы добиться высоких результатов.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

К предстоящему поединку «Манчестер Юнайтед» и «Милан» подходят в совершенно противоположном состоянии: английский клуб одержал в предсезонных играх все пять побед, а итальянцы, напротив, оба поединка проиграли. Найти этому объяснение весьма легко: Уле-Гуннар Сульшер по ходу прошлого сезона уже познакомился с командой, определил костяк и с ним продолжает работу, а Марко Джампаоло ещё только предстоит сработаться с новыми подопечными. Именно этот фактор и делает «красных дьяволов» фаворитами этого поединка, а сделать ставку на

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