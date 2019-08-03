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Прогноз Львов — Динамо Киев (03.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Львов — Динамо Киев

Первый тур чемпионата Украины для киевского “Динамо” прошел достаточно скучно. Хоть “столичные” и выиграли у “Карпат”, но таким способом, что это было просто невозможно смотреть. Свои два мяча “динамики” закинули еще в первом тайме, а на вторую 45-минутку вышли просто доигрывать и даже не старались увеличить гандикап. Хозяева также не рвались вперед, так как боялись получить мощную контратаку. Есть ощущение, что и в матче против “Львов” будет абсолютно такая же картина. Не хотелось бы снова смотреть на этот антифутбол.

Ориентировочные составы на матч Львов — Динамо Киев:

“Львов” (4-4-2): Бандура — Квасный, Братков, Борзенко, Адамюк — Мартан, Примяк, Хосе Витор, Ренанн — Дуарте, Таварес

Не сыграют: —

“Динамо” (4-5-1): Бойко — Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзера — Буяльский, Гармаш, Шепелев, Вербич, Караваев — Беседин

Не сыграют: —

Прогноз на матч Львов — Динамо Киев:

Руководство “Динамо” поступили очень грамотно, решив остаться во Львове после игры с “Карпатами”. Команда не стала тратить время на переезд обратно в столицу и приступила к тренировкам прямо на месте событий. Это оправдано, ведь им уже на следующей недели играть в квалификации Лиги чемпионов, так что силы нужно экономить. Именно поэтому нет сомнений, что в игре со “Львовом” никто не будет лезть из кожи вон. С другой стороны, киевлянам вряд ли это будет необходимо, ведь они и так сильней соперника на голову. Ставим на П2 с форой (-1,5) за 1,74

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Киевляне вновь удачно сыграют во Львове?

В субботу, 3 августа, в поединке второго тура УПЛ ФК «Львов» дома примет киевское «Динамо». Начало игры — в 19:30 мск. Прогноз на



В летнее трансферное окно «горожане» продолжили свою трансферную политику, подписав еще рад бразильских футболистов. Теперь в составе ФК «Львов» числится 16-ть игроков из этой латиноамериканской страны.





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Стартовый поединок нового сезона УПЛ принес «золотым львам» волевую выездную викторию над черниговской «Десной» со счетом 2:1.







«Динамо» Киев



«Динамовцы» финишировали вторыми в минувшем чемпионате Украины, оказавшись на расстоянии 11 очков от первого «Шахтера».









Летом киевская команда купила у луганской «Зари» хавбека Александра Караваева и у венской «Аустрии» ганца Мохаммеда Кадири.





«Бело-голубые» в этом сезоне уже провели два поединка, где добились двух викторий. Начали с волевой победы над «Шахтером» в Суперкубке Украины — 2:1. А также одолели «Карпаты» в первом туре УПЛ — 2:0 в гостях.









В минувшем сезоне киевляне трижды обыграли ФК «Львов» (два раза по 1:0 и раз 2:1) при одном поражении в чемпионате страны. Уступили столичные футболисты львовянам дома — 0:1.







Прогноз на «Львов» — «Динамо» Киев



В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Динамо» — 1.29, победа «Львова» — 3.25, ничья — 3.30.









Киевляне после этого поединка отправятся в Бельгию на игру Лиги чемпионов с «Брюгге». Поэтому, «Динамо» будет стараться добыть приемлемый результат малой кровью. Предлагаем поставить с форой на хозяев.





ФК Львов

Не смотря на то, что ФК Львов одержал в 1 туре чемпионата волевую победу в Чернигове над Десной, лучше эта команда не стала. И это не Львов выиграл тот матч, а Десна из-за собственной расхлябанности, вёвшая в счёте после 1 тайма 1-0 проиграла игру. В команде куча бразильцев сомнительной квалификации в целом и в непонятной форме на данный момент. Тренер вообще отдельная статья. Новоиспечённый коуч, его в апреле в аккурат под окончание прошлого чемпионата на место Бабича назначили, это видимо традиция такая у львовских команд, что у Карпат, что теперь у ФК Львов тренеров менять каждые 3-5 месяца, работал в полтора десятках команд, практически все из низших лиг. Энергетик (Бурштын), Подолье (Хмельницкий) Нива (Винница), Красилов… Редким исключением есть Прикарпатье и Волынь, да ещё в польских Моторе (Любли), Стали (Жешув) и Висле (Пулавы) тренировал. Почти нигде больше чем на сезон не задерживался, а то и вовсе через 2-3 месяца где сам уходил где выгоняли. Вряд ли кто удивится, если к концу лета его в команде уже не будет.

Динамо Киев

Динамо хоть и выиграл суперкубок Украины неделю назад, пока игрой не впечатляет. На трансферном рынке практически замечен не был, только разве, что приобретение Караваева в Заре можно вспомнить, да ещё ганийца Кадири. Перед игрой против Шахтёра вообще видимо «маскируясь» перед суперкубком Колосу, дебютанту премьер-лиги, 1-3 проиграло. И тем не менее даже того, что у киевлян есть сейчас с головой хватит для борьбы с Шахтёром на протяжении чемпионата за золото и уж конечно для победы в стартовом туре во Львове.

Прогноз

Причём победы убедительной, больше чем в 1 гол. Да нет у киевлян острого форварда, Беседин хорош в силовой борьбе, но нет скорости да и техники особой тоже. Вербич был не заметен в игре против Шахтёра, запорол голевой момент и был заменён. Но есть молодое дарование успевшее уже обзавестись прозвищем грузинский Месси Татишвили. Действительно очень техничный и талантливый 18-летний тинейджер уже успел полюбиться киевской публике. Кстати чемпион мира в составе сборной Украины ю-19. И есть главное, намёк на хорошую командую игру. В игре против нынешнего Львова этого будет достаточно.

Соперники встречались между собой 6 раз. 5 из них выиграло Динамо. И, что примечательно в 4 из 5 матчей счёт был по 1-0, а последний 2-1. То есть скромно как то. Наверняка в этот раз победа киевлян будет более убедительной. Разница между командами во всём от комплектации состава, манеры игры, тактической выучки до финансов и инфраструктуры просто не соизмерима. И в этот раз она скажется на преимуществе Динамо более ощутимо чем победа в 1 мяч.

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