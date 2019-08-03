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Прогноз и ставки Шаньдун Лунэн — Гуанчжоу Эвергранд (03.08.19)

«Шаньдун Лунэн» — «Гуанчжоу». Прогноз на матч 3 августа. Чемпионат Китая

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«Шаньдун Лунэн» принимает «Гуанчжоу Эвергранд» 3 августа, мы предлагаем прогноз. Команды встречались в плей-офф Лиги Чемпионов, как они сыграют на этот раз?

Шаньдун Лунэн

«Шаньдун Лунэн» вылетел из Лиги Чемпионов и сосредоточился на внутреннем первенстве, где идет на четвертой строчке, упустив прямых конкурентов за тройку сильнейших. В заключительном туре цзинаньцы потерпели поражение от «Далянь Ифана» (0:1), пропустив уже в первом тайме.

Пелле отличился 14 раз за 16 встреч.

Прогноз на матч «Шаньдун» – «Гуанчжоу Эвергранд» (03.08.2019)

Футбол. Чемпионат Китай. 21-й тур.

«Шаньдун Лунэн» – «Гуанчжоу Эвергранд».

Цзинань, 03.08.2019, «Цзинаньский центр олимпийских видов спорта», 14:35 (МСК).

Лидер китайского первенства «Гуанчжоу Эвергранд» очередной свой матч проведёт на выезде. Соперник – «Шаньдун Лунэн». Сделаем прогноз и рассмотрим варианты ставок на эту игру. Удастся ли «Эвергранд» закрепить лидерство.

«Шаньдун»: отставание от лидеров уже слишком велико

Не осталось уже никаких сомнений в прогнозе на то, что четырёхкратный чемпион Китая «Шаньдун Лунэн» в этом сезоне не выиграет трофей. К настоящему моменту команда занимает четвёртую строчку с 34-я очками после 20-и матчей (10-4-6), при разнице забитых-пропущенных мячей 35:21. Достойные показатели, однако, их хватает лишь на то, чтобы отставать за 10 туров до конца чемпионата от тройки лидеров на 14 баллов. Соперники, действительно, очень сильны, и «Шаньдун» просто не выдерживает этой конкуренции по дистанции сезона. Задача на оставшийся отрезок, соответственно, заключается в том, чтобы сохранить за собой 4-ю строчку.

«Гуанчжоу Эвергранд»: цель – вернуть титул!

Футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд», без всяких преувеличений может быть назван флагманом китайского футбола последних лет. «Эвергранд» выигрывал Суперлигу 7 лет подряд – с 2011-го по 2017-й годы. В прошлом сезоне «тигров», однако, остановил «Шанхай СИПГ» с Халком и Оскаром в составе. Естественно, что задача для «Гуанчжоу Эвергранд» на текущее первенство одна – вернуть звание чемпиона страны. Пока, учитывая первое место коллектива на данный момент, прогноз и ставки на итоговое лидерство команды оптимистичны.

После 20-и туров «Эвергранд» набрали уже 52 очка (17-1-2), при разнице мячей 47:13. В качестве лидеров команды в этом сезоне выступают бразильцы Талиска и Паулиньо. Добавит команде мощи также перешедший по ходу сезона из «Шанхай СИПГ» Кардосо Элексон, отличившийся уже 5 раз в 4-х матчах за «Гуанчжоу».

«Шаньдун» – «Гуанчжоу Эвергранд»: история личных встреч

Игра первого круга завершилась домашней победой «Гуанчжоу Эвегранд» со счётом 2:1.

Кроме того, команды пересекались в этом году в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК. Обе игры завершилсиь победами на своём поле с одинаковым счётом 2:1, а исход противостояния лишила серия послематчевых пенальти, где «Шаньдун Лунэн» оказался сильнее.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Понятно, что после вылета из ЛЧ у «Гуанчжоу» зуб на «Шаньдун». Это означает, что гости выйдут на игру сверхмотивированными. Добавит жару также борьба за чемпионский титул. Соответственно, прогноз на победу «Эвергранд» выглядит весьма неплохо. Ставка –

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