Прогноз, ставки и коэффициенты Одд — Лиллестрём (03.08.19)

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Прогноз, ставки и коэффициенты Одд — Лиллестрём (03.08.19)

Прогноз редакции на матч Одд — Лиллестрем

В одном из первых матчей шестнадцатого тура норвежской Элитсерии шиенский “Одд” примет на своем поле команду из Лиллестрёма с одноименным названием. Хозяева занимают высокую третью строчку в турнирной таблице Высшей лиги, в то время как “Лиллестрём” входит в длинный список команд, борющихся за право остаться в Элитсерии по итогам текущего сезона.

Ориентировочные составы на матч Одд — Лиллестрём:

“Одд” (4-3-3): Россбах — Рууд, Берге, Хаген, Риса — Кааса, Хофф, Нордквелле — Рашани, Борвен, Свендсен

Не сыграют: Хелмерсен, Нджие.

“Лиллестрём” (4-2-2): Марич — Хокенстад, Слордаль, Киппе, Рафн — Мелгалвис, Крогстад, Д. Педерсен, Одемарксбаккен — Дайер, Эбийе

Не сыграют: Сальквист, Олсен.

Прогноз на матч Одд — Лиллестрём:

“Одд” всерьез включился в борьбу за чемпионство Элитсерии. Всего четыре очка отделяет команду из Шиена от лидеров чемпионата — “Мольде”. А на домашней арене “Одд” вполне может составить достойную конкуренцию самому известному клубу из Норвегии. Хозяева не проигрывали на своем поле в рамках Элитсерии на протяжении последних восьми матчей.

“Лиллестрём” замыкает десятку сильнейших команд Высшей лиги, но в низах таблицы такая плотная борьба, что даже эта позиция не гарантирует команде место в Элитсерии в следующем сезоне. Благо, впереди еще достаточно игр, чтобы попытаться исправить ситуацию.

В матче, где обе команды мотивированы на успех, вполне ожидаемым исходом будет обоюдное взятие ворот. К тому же, в последних пяти очных встречах команды трижды обменялись голами. Наш прогноз: обе забьют за 1,84.

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Одд — Лиллестрем. Прогноз, ставки на матч чемпионата Норвегии (03.08.2019)

Одд — Лиллестрем. Прогноз, ставки на матч чемпионата Норвегии (03.08.2019)
Матч 16 тура чемпионата Норвегии Одд — Лиллестрем состоится в субботу 3 августа в 19:00 (МСК) на стадионе Скагерак Арена. Явным фаворитом в этой игре является Одд, которому букмекеры прогнозируют победу с разницей более, чем в один мяч. В настоящий момент он делит второе место в турнирной таблице чемпионата Норвегии с Буде-Глимтом, набрав 29 очков и на четыре балла отставая от лидирующего Молде. В своем последнем матче Одд проиграл на выезде Мьендалену со счетом 0:2, пропустив оба мяча после перерыва. Это было его третье поражение за шесть последних поединков в чемпионате при двух победах и одной ничьей. Перед этим Одд выиграл четыре кряду матча с общим счетом 8:2. На своем поле в этом сезоне он провел восемь матчей и не только не потерпел ни одного поражения, но и потерял лишь два очка, одержав семь побед. В этих восьми встречах Одд забил 16 голов или в среднем по два мяча за игру. С учетом прошлого сезона он проиграл всего 1 из 15 последних матчей в родных стенах, одержав 11 побед и трижды сыграв вничью.

Лиллестрем перед этим туром занимает десятое место в таблице чемпионата, набрав 18 очков. Последний свой матч он выиграл дома у Стремсгодсета со счетом 2:1. Это была его вторая победа за три последних поединка, но оба раза Лиллестрем выигрывал дома. А вот на выезде он одержал только одну победу за 11 предыдущих встреч, четыре раза сыграв вничью и шесть раз проиграв. Отдельно стоит сказать, что за 34 последних матча на чужом поле Лиллестрем лишь раз сыграл на ноль. В первом круге Одд разгромил Лиллестрем со счетом 3:0. Он не проигрывает этому сопернику уже шесть матчей подряд, выиграв пять из них. Специалисты сайта считают, что в предстоящей игре Одд также может оказаться сильнее и добиться положительного результата, забив в ворота соперника больше одного мяча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Одд — Лиллестрем:

Победа Одда — 1.58, ничья — 4.17, победа Лиллестрема — 5.56.

Одд — Лиллестрем. Прогноз на матч (чемпионат Норвегии, 16 тур, 3 августа):

Победа Одда; индивидуальный тотал Одда больше 1,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 7.00). Высоко котируется победа Одда со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициент 7.50). Ставки на индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 голов принимаются с котировкой 1.64.

Прогноз на матч Одд Гренланд – Лиллестрём

Всем доброго времени суток! Просто глаза разбегаются от такого субботнего изобилия! Футбол просто на любой вкус и цвет. На очереди Норвегия — высший дивизион, там, в отличие от многих Европейских стран, чемпионата в самом разгаре — сыграно уже 15 туров и можно делать уже промежуточные выводы. А выводы следующие: хозяева идут на третьем месте и реально борются за 1 первое место, гости же не так успешны — идут чуть ниже середины в таблице. Думаю с таким соперником Одд просто обязан уверенно разделываться и продолжать гонку за чемпионство. 

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