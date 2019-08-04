Прогноз редакции на матч Сан-Хосе — Коламбус

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На данном этапе в оптимально форме пребывает Сан-Хосе Эртквейкс, одержал 4 победы кряду. Сейчас располагается на 4 месте, но большое отставание от 1 позиции 12 очков. В родных стенах за пять крайних матчей ни одного поражения Сан-Хосе Эртквейкс не потерпел и набрал 12 очков. Таким образом, велика вероятность того, что данный коллектив в этой игре как минимум не уступит.
Хотя в крайнем матче удалось Коламбус Крю одержать победу, но при этом сыграв 11 матчей на выезде данный клуб потерпел 8 поражений. В гостях с реализацией голов есть проблемы, к примеру из 10 крайних гостевых матчей Коламбус Крю в 6 не забивал. Сейчас Коламбус на 10 месте в Восточной конференции, отстает на 9 очков от зоны плей-офф. В общем, Коламбус Крю даже ничью добыть будет кране сложно.
Здесь фаворит очевиден, Сан-Хосе Эртквейкс, есть хорошая возможность заработать три очка. Замечу, что ни один из 5 крайних домашних матчей с участием Сан-Хосе Эртквейкс не превысил четыре гола. Восемь с участием Коламбус Крю не превысили 4 голов. Между собой эти клубы играют не результативно, в 7 из 10 крайних очных встреч было забито не более 2 голов. Предполагаю, что Сан-Хосе Эртквейкс не уступит, а матч не превысит 4 гола.
“Сан-Хосе” находится в дикой форме, ведь выигрывает уже четыре матча подряд. Кажется, команд хозяев всерьез настроена на борьбу за первую тройку в Западной конференции. Их главным конкурентом является “Лос-Анджелес Гэлакси” во главе с Ибрагимовичем, но сейчас они переживают небольшой кризис, так что можно добавить скорости и обогнать их. Тем более, “Коламбус” отличный коллектив для того, чтобы обыграть его и взять три очка. Гости идут на десятом месте из 12 и вряд ли на что-то претендует в оставшейся части сезона.
“Сан-Хосе” (4-5-1): Вега — Лима, Юнгвирт, Каммингс, Томпсн — Жадсон, Вако, Юиль, Эрикссон. Эспиноза — Вондоловски
Не сыграют: Годой
“Коламбус” (4-5-1): Рум — Хименес, Кейта, Крогналь, Аффул — Артур, Трапп, Аргудо, Аккам, Сантуш — Зардес
Не сыграют: Валензуела, Кларк, Игуаин, Уильямс, Менса, Сауро, Фрэнсис
Хотя, как сказать, ведь последние два матча “Коламбус” выиграл. Причем их оппонентами были команды из зоны плей-офф с довольно солидными составами для МЛС — “Монреаль” и “Нью-Йорк Ред Буллс”. И все-таки мы не верим в их победу, так как в спорте многое зависит от мотивации. Какая может быть мотивация у гостей, если им до зоны плей-офф почти 10 очков и в такой плотной турнирной таблице набрать столько баллов практически нереально? Мы рекомендуем поставить на П1 с коэффициентом 1,57
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