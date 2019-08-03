Прогноз редакции на матч Чайка — Нижний Новгород

Прогноз и ставки Чайка — Нижний Новгород (03.08.19)

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Прогноз и ставки Чайка — Нижний Новгород (03.08.19)

Чайка — Нижний Новгород. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (03.08.2019)

Чайка — Нижний Новгород. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (03.08.2019)
Матч 6 тура чемпионата России (ФНЛ) Чайка — Нижний Новгород состоится в субботу 3 августа в 19:00 (МСК) на стадионе Ростов-Арена. Фаворитом этого матча считается Нижний Новгород, шансы которого победить букмекеры оценивают выше 50%. Волжане изначально считались фаворитами чемпионата, но старт турнира получился неудачным. Только в прошлое воскресенье они одержали первую победу, обыграв дома Торпедо со счетом 2:1. Причем Нижний Новгород уступал 0-1, но смог перевернуть ход поединка — по голу в его составе забили Палиенко и Портнягин. В первых четырех турах Нижний Новгород потерпел три поражения — столько же, сколько за 11 последних матчей в прошлом чемпионате ФНЛ. Что касается его гостевой статистики, то он не выигрывает в четырех последних встречах на чужом поле, проиграв три из них. А за 11 предыдущих матчей на чужом поле Нижний Новгород одержал только три победы и потерпел шесть поражений.

Чайка — это дебютант ФНЛ. За первые пять туров она набрала пять очков, одержав одну победу и по два раза проиграв и сыграв вничью. В прошлое воскресенье Чайка сыграла вничью 0:0 в гостях у Мордовии. В четвертый раз за пять туров она не смогла забить ни одного мяча. В целом за весь чемпионат Чайка забила лишь один гол и только Факел забил так же мало. Оба домашних матча в этом розыгрыше турнира она проиграла, не забив ни одного мяча. Это будет первый матч между Чайкой и Нижним Новгородом. Аналитики сайта считают, что победу одержат гости, которые вполне могут сыграть на ноль. В данном случае выгодной будет ставка на то, что минимум одна команда не забьет.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Чайка — Нижний Новгород:

Победа Чайки — 4.38, ничья — 3.31, победа Нижнего Новгорода — 1.88.

Чайка — Нижний Новгород. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 6 тур, 3 августа):

Победа Нижнего Новгорода; минимум одна команда не забьет. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Нижнего Новгорода со счетом 1:0 (коэффициент 5.00). На втором месте по популярности ничья 1:1 (коэффициент 6.00). Ставки на то, что минимум одна команда не забьет, принимаются с коэффициентом 1.82.

Чайка — Нижний Новгород 3 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Чайка» является новичком ФНЛ, в прошлом сезоне клуб из Песчанокопского стал чемпионом южной зоны ПФЛ. «Нижний Новгород» в прошлом сезоне чуть не заработал повышение в классе, уступив в стыковых матчах «Крыльям Советов». Букмекеры считают гостей фаворитами оценивая их победу коэффициентом в районе 2, в то время как на хозяев он составляет примерно 4,2.

 

Результаты при подобных коэффициентах

В прошлом туре на «Чайку» был коэффициент схожий с нынешним, тот матч команда из Песчанокопского сыграла вничью 0:0. На команду из Нижнего Новгорода котировки схожие с нынешними были в трёх стартовых турах чемпионата, в них команда ни разу не выиграла (1 ничья и 2 поражения).

 

Статистика для ставок

Из 10 последних домашних матчах в ФНЛ и ПФЛ «Чайка» выиграла 8 раз. Из 4 последних матчей в ФНЛ на выезде «Нижний Новгород» проиграл 3. В этой ситуации интересно смотрится пари на победу хозяев за коэффициент порядка 4,2, а любители подстраховаться могут заиграть ставку, что «Чайка» не проиграет с коэффициентом около 1,9.

В 8 из 10 последних домашних матчей «Чайки» в ФНЛ и ПФЛ хозяевам удавалось забивать минимум 1 мяч. «Нижний Новгород» пропускает в 5 выездных матчах в ФНЛ подряд. При таких раскладах можно рассмотреть ставку на то, что «Чайка» снова забьёт за коэффициент примерно 1,7.

 

Ставки на игроков

Нападающий гостей Игорь Портнягин забил уже 3 гола в текущем первенстве, почему бы не поставить на то, что бывший футболист «Локомотива» продлит свою голевую серию?!

Прогноз редакции на матч Чайка — Нижний Новгород

В прошлом сезоне “Нижнему Новгороду” не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выйти в РПЛ, но команда Дмитрия Черышева не прекратила сливать матчи. Уже в новом году за первые пять туров нижегородцы уступили трижды и находятся рядом с зоной вылета. Между прочим, это был важный и серьезный отрезок первенства. Как теперь подбираться к топ-клубам, когда календарь становится все сложней и сложней? Но в последнем матче “горожане” выиграли у московского “Торпедо”, так что еще не все потеряно. 

Ориентировочные составы на матч Чайка — Нижний Новгород:

“Чайка” (4-4-2): Арапов — Дубовой, Вяткин, Бычков, Коржунов — Карташов, Глушков, Безденежных, Павленко — Белоус, Подбельцев

Не сыграют:

“Нижний Новгород” (4-4-2): Сысуев — Федорив, Темников, Морозов, Хозин — Игнатович, Чудин, Сапета, Абрамов — Портнягин, Палиенко

Не сыграют:

Прогноз на матч Чайка — Нижний Новгород:

“Чайка” проводит свой первый сезон в Футбольной Национальной лиге довольно неплохо и вполне может закрепиться по итогу первенства во втором дивизионе страны. Скандал со стадионом вроде ушел, поэтому нижегородцы могут спокойно отправиться в Ростов, чтобы провести очную встречу. Хозяева будут считаться фаворитами этой игры, так как находятся в турнирной таблице выше. Однако, мы думаем, что гости наконец-то выходят из кризиса и еще покажут свой истинный уровень. Ставим на П2 с коэффициентом 1.95.

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Чайка Песчанокопское

Так ли плохо все для новичка в ФНЛ? Однозначно нет. Да, предстоит суровая борьба за выживание. Однако ничейные результаты с Факелом и Мордовией, гостевая победа над Балтикой. Играть с завсегдатаями лиги, как видим, можно. Договорные матчи? После долгих разбирательств по поводу прошлого сезона однозначно нет. Да, играть теперь предстоит в Ростове, но что это меняет? Первый сельский клуб играющий в ФНЛ. Играющий не так плохо.

ФК Нижний Новгород

Нижний Новгород, чуть было не попавший в РФПЛ в прошлом сезоне, плохо начал чемпионат. Чуть ли не по два гола за тур пропускают гости. В прошлом наконец была одержана первая победа — на своем поле было обыграно Торпедо. Увы, пока забивает только Портнягин. Нижний плохо смотрится на выезде. Будет ли прибавлять еще большой вопрос. Пока если и стоит ставить на победу, то только в домашних турах. Не совсем понятны коэффициенты букмекеров. Навряд ли при такой статистике можно считать коллектив фаворитом поединка.

Прогноз

Если бы результаты Чайки были случайными. Нет, хозяева смотрятся достойно. Причем, не с новичками ФНЛ, а с опытными бойцами. Да, пока два поражения на номинально своем поле. И все же, предлагать на победу песчанокопцев, с учетом невнятной игры соперника, коэффициент под пять не совсем логично. Считаю что Чайка обязательно постарается набрать хотя бы один балл и не проиграет в противостоянии с Нижним Новгородом. Амбиции которого пока не совсем понятны.

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