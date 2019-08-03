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Прогноз Фалькенберг — Хельсингборг (03.08.19), ставки и коэффициенты

Фалькенберг — Хельсингборг 3 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

В предстоящей игре встречаются соседи по турнирной таблице. Обе команды находятся близко к зоне вылета, поэтому в данной встрече победа важна для каждого из этих коллективов. Котировки на триумф «Фалькенберга» и «Хельсингборга» в данном матче почти равны: они расположились в районе 2,6.

Результаты при подобных коэффициентах

В трёх домашних матчах «Фалькенберга» в этом сезоне было примерное равенство коэффициентов на победу каждой из команд. Отметим, что в этих матчах «Фалькенберг» ни разу не проиграл: победы над «Эльфсборгом» (2:1), «Эребру» (1:0) и ничья с «Сириусом» (0:0). У «Хельсингборга» была только одна подобная выездная игра в текущем сезоне, которая завершилась победой над «Эребру» (1:0).

Статистика для ставок

«Хельсингборг» ни разу не проиграл своему оппоненту в 5 последних личных встречах в чемпионате Швеции. Котировки на не проигрыш гостей около 1,5.

«Фалькенберг» забил 44% голов после 75-й минуты, это почти половина всех мячей команды. Возможно, в предстоящем матче нам придётся ожидать гол одной из команд в этот игровой отрезок. Поставить на данное событие можно с примерным коэффициентом 2,1.

В 4 последних личных встречах командам удавалось обмениваться забитыми голами. Вероятно, это случится и в данной встрече, а коэффициент на эту ставку почти 1,7.

Прогноз редакции на матч Фалькенберг — Хельсингборг

“Фалькенберг” и “Хельсингборг” сыграют 3 августа в матче 18-го тура чемпионата Швеции по футболу на стадионе “Фалькон Алкоголь Арена”. Хозяева поля в прошедшем туре без особых проблем на классе переиграли со счетом 2:0 “Сундсвалль”. Гости наоборот провели очень плохой поединок, проиграв “Эребру” 1:4. Две победы, два поражения и одна ничья — таков послужной список “Фалькенберга” за последние пять игр. Команда сейчас занимает 13-ю строчку, самый край перед зоной вылета. У “Хельсингборга” за идентичный промежуток аналогично две победы, два поражения и ничья. И место всего на одну позицию выше — 12-е.

Ориентировочные составы на матч Фалькенберг — Хельсингборг:

“Фалькенберг” (4-4-2): Браттберг — П. Карлссон, Жоза, Т. Карлссон, Эрикссон — Сёдерстрём, Матисен, К. Карлссон, Энглунд — Петер, Силисуфай

Не сыграют: Чатто

“Хельсингборг” (4-4-2): Линдегор — Хольгерссон, Ливерстам, Веберг, Эрикссон — Перссон, Абубакари, Йонссон, Свенссон — Вандерсон, Бьярнасон

Не сыграют: Ханссон

Прогноз на матч Фалькенберг — Хельсингборг:

Жребий преподнес нам в грядущем туре команды-близнецы. И состав у них равный, и соседство по турнирке, да и результаты одинаковые. Логично было бы поставить на ничейный результат, но мы порой не ищем легких путей. Есть ведь пусть и небольшие, но различия. У “Хельсингберга” сейчас небольшой спад, тогда как “Фалькенберг” наоборот чуть поднабрал, да и играть будет в родных стенах. “Париматч” дает на П1 коэффициент 2,7. Сюда и рекомендуем закинуть свои кровные

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Фалькенберг

Прервал свою безвыигрышную серию Фалькенберг, в крайнем матче одолел Сундсвалль. Над зоной понижения расположился Фалькенберг, а до зоны вылета 3 очка, кране важно этому коллективу набрать очки в этом матче. На данном этапе в домашних матчах Фалькенберг играет хорошо не проигрывает дома на протяжении 4 матчей кряду, и за эти матчи набрал 8 очков.

Хельсингборг

Хельсингборг потерпел два поражения подряд и на данный момент занимает 14 строчку, учитывая, что до зоны понижения 4 очка. Хельсингборг на выезде плохо играет в атакующей трети, с большим трудом даются голы, в среднем за матч в гостях Хельсингборг забивает лишь 0.6 гола. В 8 матчах на выезде только одна победа, так что на три очка здесь вряд ли стоит рассчитывать, максимум ничья.

Прогноз

Обе команды в обороне играют плохо, пропускают немало голов, но ныне в родных стенах Фалькенберг проявляет себя неплохо, в 4 из 5 крайних домашних матчей добывал очки. Фалькенберг за 9 домашних матчей пропустил меньше, чем Хельсингборг за 8 матчей в гостях. Замечу, что Хельсингборг на выезде уступил Кальмару а с АФК Эскильстуна сыграл вничью. Предполагаю, что Фалькенбергу по силам здесь добыть одно очко.

Фалькенберг — Хельсингборг. Прогноз, ставки на матч чемпионата Швеции (03.08.2019)

Фалькенберг — Хельсингборг. Прогноз, ставки на матч чемпионата Швеции (03.08.2019)

Матч 18 тура чемпионата Швеции Фалькенберг — Хельсингборг состоится в субботу 3 августа в 19:00 (МСК) на стадионе Фалькон Алкохолфри Арена. В этом матче букмекеры оценивают шансы соперников как примерно равные, а ничья — наиболее вероятный исход. В настоящий момент Фалькенберг занимает 13-е место в чемпионате Швеции, набрав 14 очков. В прошлую субботу он обыграл на своем поле Сундсвалль со счетом 2:0, забив оба мяча до перерыва. Перед этим Фалькенберг не выигрывал в трех встречах кряду, набрав в них всего одно очко. Сама победа стала для него лишь второй за 16 последних туров. У себя дома он играет лучше и не проигрывает в четырех последних встречах — две победы и две ничьи. В этих четырех матчах Фалькенберг пропустил только два гола. Ранее он не мог победить в родных стенах в четырех поединках кряду, проиграв три из них и забив всего один гол. В целом в этом сезоне 12 из 14 своих очков Фалькенберг набрал именно в домашних поединках.

Хельсинборг сейчас занимает соседнее с Фалькенбергом 12-е место, набрав 17 очков. В понедельник он проиграл с крупным счетом 1:4 Эребру. Это было его второе подряд поражение в чемпионате. Перед этим Хельсинборг не проигрывал в трех встречах кряду. Победить ему удалось всего два раза за 14 последних туров. А на выезде Хельсинборг с начала чемпионата выиграл лишь один матч из восьми и потерпел пять поражений. Причем он забил в этих восьми матчах только пять голов и ни разу больше одного за игру. В первом круге Фалькенберг и Хельсинборг сыграли вничью 1:1. Такой результат позволил Хельсинборгу продлить беспроигрышную серию в противостоянии с Фалькенбергом до девяти матчей — пять побед и четыре ничьи. Однако, в предстоящей игре, как считают специалисты сайта , он может остаться без набранных очков и проиграть. В данном случае выгодной будет ставка на выигрыша Фалькенберга с форой (0).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Фалькенберг — Хельсингборг:

Победа Фалькенберга — 2.53, ничья — 3.35, победа Хельсингборга — 2.77.

Фалькенберг — Хельсингборг. Прогноз на матч (чемпионат Швеции, 18 тура, 3 августа):

Победа Фалькенберга с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). Чуть менее высоко котируется победа Фалькенберга 1:0 (коэффициент 8.50). Ставки на выигрыш хозяев поля с форой (0) принимаются с коэффициентом 1.864.

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