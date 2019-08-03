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Прогноз, ставки и коэффициенты Ноттингем Форест — Вест Бромвич (03.08.19)

Прогноз редакции на матч Ноттингем Форест — Вест Бромвич

Еще пару лет назад “Вест Бромвич” считался “крепким середнячком” Премьер-лиги, но начиная с сезона 2018/2019 “дрозды” выступают в Чемпионшипе и вернуться в АПЛ их главная задача, поставленная на этот год. В первом туре “Вест Бромвич” ждет выездная игра с командой из Ноттингема, носящей одноименное название. “Ноттингем Форест” завершил предыдущий сезон на девятой строчке рейтинга лучших команд Чемпионшипа, немного не добравшись до зоны плей-офф.

Ориентировочные составы на матч Ноттингем — Вест Бромвич:

“Ноттингем” (3-4-3): Стили — Робинсон, Милошевич, Ваге — Осборн, Кэш, Йейтс, Бирам — Карвалью, Грэббан, Лолли

Не сыграют: —

“Вест Бромвич” (5-4-1): Джонстоун — Гиббс, Хегази, Бартли, Доусон, Холгейт — Мерфи, Брант, Йохансен, Филлипс — Родригес

Не сыграют: —

Прогноз на матч Ноттингем Форест — Вест Бромвич Альбион:

В отличие от “Ноттингема”, “Вест Бромвичу” удалось пробиться в плей-офф по итогам прошлого сезона Чемпионшипа. Но там команда проиграла еще в полуфинале, пропустив дальше по серии пенальти “Астон Виллу”, которая в итоге и вернулась в АПЛ.

“Ноттингем Форест” — достойная команда, которую по праву можно считать одной из лучших в Чемпионшипе, но чаще всего с высоких позиций их вытесняют бывшие команды АПЛ, которые, всё же, имеют другой уровень игры.

В последних двух очных встречах “Ноттингема” и “Вест Бромвича”, прошедших совсем недавно, команды не смогли выявить победителя, оба раза сыграв в результативную ничью. В “предсезонке” оба клуба также показали примерно равные результаты.

Выбирать в этом поединке фаворита не имеет смысла, на наш взгляд, оба клуба имеют равные шансы на победу в этой встрече. Рекомендуем поставить на то, что обе команды вновь смогут забить друг другу за 1,78.

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Ноттингем Форест — Вест Бромвич. Прогноз, ставки на матч Чемпионшипа (03.08.2019)

Ноттингем Форест — Вест Бромвич. Прогноз, ставки на матч Чемпионшипа (03.08.2019)

Матч 1 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) Ноттингем Форест — Вест Бромвич состоится в субботу 3 августа в 19:30 (МСК) на стадионе Сити Граунд. В этой игре букмекеры чуть более высоко оценили шансы Ноттингема. В прошлом сезоне он занял девятое место в итоговой турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 66 очков и оказавшись в восьми баллах от зоны плей-офф. В этом футбольном году Ноттингем, по мнению букмекеров, будет бороться за место в середине турнирной таблицы. В конце прошлого чемпионата он одержал три подряд победы с общим счетом 5:0. Столько же раз ему удалось победить за 12 встреч перед этим. На своем поле Ноттингем выиграл три из четырех предыдущих встреч. Кстати, сейчас продолжается его домашняя безничейная серия, насчитывающая 14 матчей — девять побед и пять поражений. Также стоит отметить, что Ноттингем забивал в каждом из девяти последних матчей на своем поле, в том числе в пяти случаях не менее двух голов.

Вест Бромвич в прошлом розыгрыше чемпионата второго дивизиона Англии занял четвертое место и играл в плей-офф, но не смог добиться повышения в классе. В этом сезоне он один из основных кандидатов на выход в Премьер-лигу — только шансы Лестера и Фулхэма оценены выше. В концовке прошлого чемпионата в его регулярной части Вест Бром потерпел только одно поражение за шесть последних матчей, одержав три победы и дважды сыграв вничью. Но вот в гостях он проиграл четыре из пяти последних поединков, включая проигрыш от Астон Виллы в плей-офф, не победив при этом ни разу. В каждом из четырех проигранных матчей Вест Бромвич пропускал минимум два гола. Перед этим он, для сравнения, выиграл 9 из 11 гостевых поединков. В прошлом сезоне оба матча между Ноттингемом и Вест Бромвичем завершились вничью. Перед этим пять кряду их поединков завершались победой команды, игравшей на выезде. В предстоящей же встрече эксперты сайта ставят на победу Ноттингема, полагая, что он может оправдать статус номинального фаворита. При этом выгодной будет ставка на его выигрыш с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Ноттингем Форест — Вест Бромвич:

Победа Ноттингема — 2.42, ничья — 3.42, победа Вест Бромвича — 3.02.

Ноттингем Форест — Вест Бромвич. Прогноз на матч (чемпионат Англии (Чемпионшип), 1 тур, 3 августа):

Победа Ноттингема с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Ноттингема 1:0 (коэффициент 8.50). Ставки на выигрыш хозяев поля с форой (0) принимаются с коэффициентом 1.74.

Ноттингем Форест

«Лесники» в прошлом розыгрыше вошли в первую десятку клубов Чемпионшип. Для клуба это хороший результат, от которого команда будет отталкиваться в настоящем первенстве. Положительный по всем статьям Ноттингем обрел уверенность в своих силах и понял, что обязан бороться за высокие места в каждом последующем чемпионате. 17 побед, 15 ничейных встреч против 14 поражений, а так же хорошая статистика – 61/54 показали клубу вектор движения. На подготовительной стадии играл много, семь матчей. Проиграл только раз, остальные шесть поделил на три виктории и три ничьи. «Лесники» искали баланс между атакой и надежной обороной. Мне кажется, нашли.

Вест Бромвич Альбион

«Дрозды» провели прошлый сезон отлично, заняв 4-е место в регулярке, но совершенно оказались не готовы к матчам плей-офф. Клуб вылетел в полуфинале от Астон Виллы, проиграв по сумме двух матчей – 2:3. Естественно предположить, что на меньшее в наступающем сезоне Вест Бромвич согласится едва ли. У клуба надежный и хорошо сыгранный состав, который потенциально готов к борьбе за прямую путевку в элиту. Подтянуть игру в обороне, задача номер один. Сезоном ранее именно большое количество проигранных встреч стало причиной неудачи. На стадии подготовки сыграл четыре матча, в которых, на мой взгляд, ничего не продемонстрировал. Проиграл крупно Вильярреалу – 0:3, крупно выиграл Сканторп – 4:0. Два крайних поединка зафиксировали ничью.

Прогноз

Ноттингем имеет небольшое преимущество из-за большего количество сыгранных матчей. Тонус «Лесников» выше, а так как соперники были достойные, а не сплошь представители подвальных лиг, думаю, клуб готов ко встрече с серьезным оппонентом. В прошлом первенстве клуб разошлись миром, сыграв 1:1 и 2:2. Серия ничейных результатов может продолжиться. Жду обоюдную реализацию. Команды готовы к активным действиям в атаке.

Ставка: обе забьют — Да

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