Прогноз редакции на матч Десна — Ворскла

Прогноз от наших экспертов

Прогноз Десна — Ворскла (03.08.19), ставки и коэффициенты

Десна

За, что Десна так ненавидит своих болельщиков не понятно. В прошлом чемпионате из 16 домашних матчей проиграла 9 и только 6 выиграла. Для сравнения в гостях было 5 проигрышей. И вот пожалуйста, открытие чемпионата Десна играла в Чернигове, против одной из самых слабейших и самых разобранных сейчас команды в лиге фк Львов, выиграли 1й тайм и отдали игру 1-2. Кстати Десна уже мелькала в скандалах с договорными матчами и была на карандаше у власть имущих украинского футбола не далее как 2 года назад… Ни на что не намекаю, констатирую факты.

Ворскла Полтава

Ворскла тоже проиграла стартовый тур. Тоже у себя дома. Но там всё по делу. Заря один из лидеров украинского футбола,( Динамо и Шазтёр тут в расчёт не берутся это небожители, отдельная каста, которая живёт отдельной от остальных клубов чемпионата жизнью). В принципе полтавчане играли не хуже Луганска, но быстрый гол, Заря забила уже на 3й минуте, сделал своё дело так и оставшись единственным.

Прогноз

В прошлом чемпионате команды сыграли 4 матча между собой. Сыграли интересно. Оба раза в Чернигове побеждала Ворскла. Оба матча в Полтаве завершились вничью. Причём последняя из них тоже была мягко говоря запоминающаяся. Десна выиграла 1й тайм 3-0 плюс ещё и пенальти не забила. А итог 3-3… 4 раза за всю историю команды играли в Чернигове и Десна все 4 матча проиграла. Один из них правда после серии пенальти в кубке, но хрен редьки не слаще.

Десна сейчас ни в чём Полтаве не уступает. В межсезонье не плохо усилилась, вернули из аренды Дентярёва, Калитвенцев пришел, новоиспечённый чемпион мира в составе сборной Украине -u19 Конопля тоже в Десне. Опять таки форварды Хлёбас и Фаворов остались на месте. Как и не плохой и опытный голкипер Паст. Наверняка «северяне» отыграют 2й домашний матч с куда большей концентрацией, и наконец то прервут свою проигрышную домашнюю серию полтавчанам. Но иксом их возможную победу страховать необходимо.

Прогноз редакции на матч Десна — Ворскла

“Десна” удачно провела предыдущий сезон в Украинской Премьер-лиге, ведь они поднялись в элиту с первого дивизиона. Черниговская команда окончила первенство на восьмом месте, так что теперь они середняки чемпионата, а не новички. Но что от них ожидать в грядущем году? Учитывая, как клуб летом поработал на трансферном рынке, у коллектива есть все шансы плотно закрепиться в элите футбола страны на долгие годы. До еврокубков, конечно, еще далеко, но снова остаться в середине турнирной таблице вполне по силам.

Ориентировочные составы на матч Десна — Ворскла:

“Десна” (4-4-2): Паст — Мостовый, Имереков, Гитченко, Фаворов — Фаворов, Богданов, Огиря, Картушов — Филлипов, Хлебас

Не сыграют: Немчанинов

“Ворскла” (4-4-2): Ткаченко — Капе, Мартиненко, Чеснаков, Пердута — Артур, Петрович, Скляр, Васин — Хабелок, Коломоец

Не сыграют: —

Прогноз на матч Десна — Ворскла:

Хотя, в первом туре “Десна” проиграла “Львову” со счетом 1:2, что не особо внушает надежд на будущее. Остается верить, что это разовая оплошность, а не начало системных проблем. На прошлом уикенде “Ворскла” также проиграла “Заре”, поэтому битва неудачников будет интересной, ведь обе команды захотят проявить себя и реабилитироваться перед болельщиками. Мы предлагаем поставить на победу хозяев, так как гости не очень уверенно выглядят на выезде. Ставим на П1 с коэффициентом 2,96

Сделать ставку без риска

Повторить



Читайте также: