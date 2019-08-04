Прогноз редакции на матч Реал Солт-Лейк — Нью-Йорк Сити

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Прогноз Реал Солт-Лейк — Нью-Йорк Сити (04.08.19), ставки и коэффициенты

Реал Солт-Лейк

Реал Солт-Лейк забил всего 1 мяч в 2-ух последних матчах в рамках МЛС, но команде дико не везло. Моменты были, подводила реализации. Не думаю, что при такой активной игре в атаке «РСЛ» проведет 3-ий не результативный матч кряду. Тем более, что на своем поле Реал забивает на регулярной основе. В нынешнем сезоне, например, команде удалось отличиться во всех домашних поединках.

Нью-Йорк Сити

Уход Вильи совсем не сказался на результативности Нью-Йорк Сити. И без испанца «горожане» клепают голы на регулярной основе. Собственно, в нынешнем сезоне у команды наибольшие шансы на мой взгляд выиграть МЛС. По крайней мере стабильность Сити впечатляет. Да, без осечек не обходится, но у «горожан» всего 3 поражения в 22 матчах.

Прогноз

В прошлом сезоне команды результативно провели личные встречи, полагаю, что и сейчас не поскупятся на голы. Статистика в пользу нашей ставки. Реал пробил тотал в 6 из 10 игр на своем поле, у Нью-Йорка ТБ2.5 прошло в 6 выездных поединках. При этом Сити в гостях забивает и пропускает 3.2 гола за игру, в среднем. У Солт-Лейка данные показатели составляют 2.8 мячей в домашних матчах. Вдобавок, «РСЛ» на своем поле наколотил 19 голов, отличившись во всех 10 матчах. «Горожане» в гостях забили 17 мячей, не сумев вскрыть лишь оборону Торонто. Что касается игры в защите, то Нью-Йорку удалось сыграть на ноль только в 6 из 7 последних матчей. Теперь обороне Сити предстоит сдерживать натиск Реала, разгромившего 2 недели назад Филадельфию. «РСЛ» в свою очередь куда успешнее охраняет ворота, однако периодически проваливается в защите. В матче с Миннесотой, например, Реал позволил создать лишь пару опасных моментов сопернику, но это стоило команде 2-ух очков. Поединке с Сити, наколотившему 5 голов в последних своих матчах, оборона Солт-Лейка вряд ли справится со своими функциями.

Прогноз редакции на матч Реал Солт-Лейк — Нью-Йорк Сити

Помните примету о черной кошке? Мол, перебежит дорогу и день можно считать испорченным. Кажется, для “Реал Солт-Лейка” черный кот сработал в противоположную сторону. Неделю назад хозяева играли в Кубке Лиги против “Тигреса” и выбежавший четырехлапый товарищ не дал Жиньяку пробить по воротам. Матч был остановлен. Кто знает, чем мог закончиться тот удар француза. Хотя, американцы все равно проиграли в четвертьфинале мексиканцам.

Ориентировочные составы на матч Реал Солт-Лейк — Нью-Йорк Сити:

“Реал Солт-Лейк” (4-5-1): Римандо — Тойа, Глад, Сильва, Эррера — Бекерман, Луис, Кинтеро, Крейлач, Сауседо — Бард

Не сыграют: Аллен, Белтран, Джонсон, Онуоха

“Нью-Йорк Сити” (3-4-3): Джонсон — Кайенс, Сандс, Чанот — Матаррита, Паркс, Ринг, Тиннерхольм — Эбер, Моралес, Митрита

Не сыграют: Скалли, Тажури

Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Нью-Йорк Сити:

И во внутреннем первенстве им тоже не будет пощады, ведь ближайшим соперником после Кубка Лиги станет “Нью-Йорк Сити”. Гости все еще пытаются догнать “Филадельфию”, которая идет на первом месте. До лидера не хватает всего лишь четырех очков, три из которых должны быть взяты уже сейчас, так как подопечные Доменека Торрена выигрывают уже два матча подряд. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы сейчас они упустили свою возможность заработать баллы. Ставим на П2 с коэффициентом 2,82

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