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Прогноз, ставки и коэффициенты Флуминенсе — Интернасьонал (04.08.19)

«Флуминенсе» — «Интернасьонал». 04.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Бразилейрао, 13-й тур.

«Флуминенсе» — «Интернасьонал».

Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана». 04.08.2019. 01:00 МСК.

В рамках 13-го тура чемпионата Бразилии по футболу команда из Рио-де-Жанейро, «Флуминенсе», на «Маракане» примет «Интернасьонал» из Порту-Алегре. Противостояние двух очень мотивированных коллективов, «триколор» нуждаются в очках, «Флу» крайне важно наконец-то выбраться из зоны вылета. Тогда как «колорадос» сделают всё возможное, чтобы сохранить позицию в топ-6.

«Флуминенсе»: стартовый провал в Серии А

После 12-ти туров, сыгранных в Бразилейрао-2019, «Флуминенсе» находится в зоне вылета, точнее, на 17-й позиции с 9-ю очками в активе и одним баллом отставания от «Крузейро». Такая ситуация абсолютно не устраивает руководителей клуба, тренерский штаб и болельщиков. Нет сомнений, что будущие хозяева поля сделают всё возможное, чтобы добиться победы в предстоящей игре.

С результатами у «Флуминенсе» в первенстве пока проблемы, однако, по статистике «Флу» потрясает. Начнём с того, что «триколор» больше всех в лиге контролируют мяч, в среднем 57,8%. У «Флуминенсе» лучшая в Бразилейрао точность передач – 87,8%!!!, но при этом, команда из Рио-де-Жанейро является самой грубой в лиге. Удивительная статистика. Также отметим тот факт, что в составе «Флуминенсе» имеется самый бьющий футболист лиги – Лусиано, и самый грубый игрок чемпионата Бразилии – Аллан Соуза. На счету этого опорника уже пять жёлтых карточек и одна красная.

В чемпионате Бразилии у «Флуминенсе» с результатами всё плохо, зато в Южноамериканском кубке, «триколор» пробились в четвертьфинал, где сыграют с кем-то из пары «Коринтианс»/«Монтевидео Уондерерс». В 1/8 финала ЮК «Флуминенсе» дважды обыграл уругвайский «Пеньяроль», сперва на выезде 2:1, а после, 3:1 дома.

«Интернасьонал»: «красные» отыграют вторым составом

У «Интера» в конце июля – начале августа слишком плотный график. «Красные» продолжают борьбу за место в топ-4 чемпионата Бразилии, пробились в полуфинал Кубка Бразилии и четвертьфинал Кубка Либертадорес. С 18 июля «колорадос» уже провели пять официальных матчей, и в двух последних играх бразильского первенства, против «Гремио» и «Сеары», тренерский штаб «Интера» выставлял на поле практически второй состав, с небольшими «вкраплениями» игроков основы.

Через четыре дня после матча с «Флуминенсе», «Интеру» предстоит ещё один выезд, на этот раз в Белу-Оризонте, в гости к действующему обладателю Кубка Бразилии, «Крузейро» в рамках первого полуфинала второго по значимости турнира. Матч с «лисами» точно у Одаира Хеллмана в приоритете, так что на игру против «Флу» ждём второй состав. Правда, заметим, что второй состав «красных» не так уж и слаб. С «Гремио» сыграли вничью 1:1, а «Сеару» минимально обыграли 1:0.

История личных встреч

С сезона 1998 года «Флуминенсе» и «Интер» играли между собой 38 раз, 13 побед за «триколор», 12 матчей завершились вничью при 13-ти выигрышах «красных», 51:45 небольшое преимущество по забитым/пропущенным мячам на стороне команды из Рио. На «Маракане» соперники встретились 19 раз: +8=5-6+, 31:23 в пользу хозяев поля.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

«Флуминенсе» является «весёлой» командой, в 12-ти матчах Бразилейрао-2019 с участием этого коллектива было забито 37 голов, т.е. более 3-х мячей в среднем за игру. У «Флу» сейчас сложная ситуация, победа хозяевам необходима кровь из носа, а «Интер» наверняка прилетит в Рио играть вторым составом и такой ситуацией необходимо пользоваться. Мы считаем, что в предстоящем поединке стоит сделать ставку на победу «Флуминенсе». Что касается тоталов, то очень вероятно, что будет забито более двух голов.





Прогноз редакции на матч Флуминенсе — Интернасьонал

Открывается 12-й тур Бразилейрао на легендарной “Маракане”. “Флуминенсе” принимает “Интернасионал”. После возобновления чемпионата “Интер” забивает крайне мало, но все же достигает поставленных целей. В четвертьфинале национального Кубка был бит “Палмейрас”, а в Кубке Либертадорес “красные” по сумме двух матчей переиграли уругвайский “Насьональ”- 2:0. “Интер” остается одной из немногих команд, которая сохраняет хорошие шансы на победу на всех трех фронтах.

Ориентировочные составы на матч “Флуминенсе” — “Интернасионал”

"Флуминенсе" (4-3-3): Агенор — Марсильо, Жилберто, Нино, Даниэльзиньо — Гансо, Ю.Оливейра, К.Энрике — Педро, Абреу, Гонсалес

Не сыграют: —

"Интернасьонал" (4-2-3-1): Ломба — Эмерсон, Роберто, Эйтор, Саррафиоре — Густаво, Рители — Пимьента, Линдосо, Собис — Треллес

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Флуминенсе” — “Интернасионал”

“Флуминенсе” также на неделе провел игру, но не в Кубке Либертадорес, а в Южноамериканском кубке. “Флу” переиграл уругвайский “Пеньяроль” — 5:2. Но если в этом турнире дела идут хорошо, то в чемпионате команда Фернандо Диниза находится в зоне вылета, расположившись на 17-м месте. И если не начать брать очки сейчас, то по итогу сезона можно не только остаться без Копа Судамерикана, но и скатиться в дивизион рангом ниже. На своем поле “Флу” не может выиграть уже в трех матчах чемпионата кряду, а “Интер” в этом сезоне крайне прагматичен. В нашем прогнозе мы оттолкнемся именно от этого и поставим на тотал голов меньше 2,5 с коэффициентом 1,66.

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Флуминенсе

Именитый клуб Флуминенсе продолжает деградировать из года в год на полях бразильской Серии А, практически на глазах превратившись из заслуженного гранда в коллектив постоянно оглядывающийся через плечо на зону вылета…Так было в прошлом сезоне, когда Флу фактически до самого последнего тура боролся за выживание, так происходит и в нынешнем чемпионате, где «трёхцветные Рио» находятся в пропасти понижения в классе (17-я сегодняшняя строчка в турнирной таблице).

При этом Флуминенсе далеко не самым лучшим образом выглядит в пределах родного стадиона, где он смог одержать в теперешнем первенстве только одну победу за 6 проведённых поединков. Уступив из них в 3-х матчах, соответственно: Сан-Пауло 1:2, Гоясу 0:1 и Ботафого 0:1!

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