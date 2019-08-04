Прогноз редакции на матч Сеара — Форталеза

Прогноз Сеара — Форталеза (04.08.19), ставки и коэффициенты

Нравится спорт? Хочется заниматься
любимым делом? Хочешь зарабатывать
на этом? Для вас открыт
лучший в рунете сервис бесплатных прогнозов получить бесплатно
неограниченный доступ

Не делайте ставки самостоятельно!

сверьтесь с мнением профессионалов

Проект BETFAQ - это команда профессиональных аналитиков, публикующих ежедневно десятки прогнозов по футболу, хоккею и теннису. Ежедневно наши прогнозы читают тысячи зарегистрированных участников. Присоединяйтесь

присоединиться
Мы не просим указывать платежные данные

Все действительно просто!

1. Укажите E-mail
2. Получайте лучшие прогнозы

получить доступ

Прогноз от наших экспертов

Прогноз Сеара — Форталеза (04.08.19), ставки и коэффициенты

Сеара

Добро пожаловать на большое футбольное дерби Форталезы, в котором клуб Сеара сразится с одноимённой родному городу командой…Где, на мой взгляд, фаворита выделить трудно, так как, во-первых, оба участника выступают на одном и том же стадионе, то есть хозяев и гостей здесь не будет. А, во-вторых, «дедушки» и «львы» располагаются нынче на фактически симметричных местах в табеле о рангах (13-е и 14-е) с одинаковыми показателями в графе «набранные очки». То есть, являются равными по силам.

В то же время турнирная ситуация, помимо статуса дерби, должна здесь подстёгивать оба коллектива к активным действиям впереди. Ведь с одной стороны Сеару и Форталезу подпирает зона вылета (расстояние 5 баллов), а с другой они вполне претендуют на попадание в официальный международный турнир (Южноамериканский кубок, отставание 2 очка).

Далее отмечаю, что Сеара в пределах родной арены Кастелан очень неплохо выглядит в атаке в нынешнем сезоне, сумев распечатать там ворота бразильских «китов» в лице: Палмейраса (действующего чемпиона, дважды), Гремио (дважды), Атлетико Минейро + ЦСА (четырежды) и пр.!

Форталеза-СЕ

Что касается Форталезы, то она прямо-таки раздухарилась в нападении в последних турах, подойдя к данному дерби практически в идеальной наступательной форме. В частности, огорчив недавно голкиперов таких имён, как: Коринтианс, Атлетико Минейро (дважды), Аваи (дважды), Крузейро (дважды) и пр.

Прогноз

Считаю, что в этом занимательном противоборстве обоим участникам вполне по силам отличиться забитыми голами!

Прогноз редакции на матч Сеара — Форталеза

В 13-м туре чемпионата Бразилии “Сеара” принимает “Форталезу”. Обе команды полностью сосредоточены на национальном первенстве, а если быть точнее, то на сохранении прописки в высшем дивизионе. После 12 матчей “Сеара” занимает 13-е, а “Форталеза” — 14-е место в турнирной таблице. И у тех, и у других по 14 очков в копилке и призрачные шансы на попадание даже в зону Южноамериканского кубка по итогам сезона. 

Ориентировочные составы на матч “Сеара — “Форталеза”

"Сеара" (4-1-4-1): Д.Силва — Шавьер, Алвес, Валдо, Лукас — Фабиньо — Рикардиньо, Гальярдо, В.Оливейра, Рик — Кардосо

Не сыграют:

"Форталеза" (5-3-2): Алвес — Антонио Фелипе, Карлиньос, Кинтеро, де Карвальо, Диас- Жуниньо, В.Паулиста, Ромариньо — Освальдо, Луис 

Не сыграют:

Прогноз на матч “Сеара — “Форталеза”

После первых матчей ⅛ финала Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка поклонники бразильского футбола стали свидетелями скучного тура с малым количеством голов и сразу тремя нулевыми ничейными результатами. Это легко объясняется усталостью команд, играющих на несколько фронтов. В следующий игровой уикэнд нас ожидает нечто подобное, ведь на этой неделе состоятся ответные встречи. И мы рискнем предположить, что “Сеара” и “Форталеза” поддержат низовой тренд. Только вдумайтесь: за последние 5 лет команды провели друг с другом 20 матчей и только в одном из них было забито больше трех мячей, а в большинстве случаев — всего два взятия ворот. Наш прогноз на эту встречу — тотал меньше 2 голов с коэффициентом 1,96.

Сделать ставку без риска
Повторить

Читайте также:

ФутболХоккейТеннис

Прогноз и ставки Хьюстон Динамо — Чикаго Файр (04.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Флуминенсе — Интернасьонал (04.08.19)
Прогноз, ставки и коэффициенты Одд — Лиллестрём (03.08.19)
Прогноз Шанхай СИПГ — Тяньцзинь Сунцзян (03.08.19), ставки и коэффициенты
«Ланс» — «Генгам». 03.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз, ставки и коэффициенты Лутон Таун — Мидлсбро (02.08.19)
Прогноз Реал Солт-Лейк — Нью-Йорк Сити (04.08.19), ставки и коэффициенты
«Санкт-Паули» — «Гройтер Фюрт». 02.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз Рединг — Шеффилд Уэнсдей (03.08.19), ставки и коэффициенты
«Чилич» — «Медведев». 02.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз и ставки Суонси — Халл (03.08.19)
Прогноз Десна — Ворскла (03.08.19), ставки и коэффициенты
«Колорадо Рэпидс» — «Монреаль». 04.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Спартак Москва» — «Динамо Москва». 03.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Орландо Сити» — «Даллас». 04.08.19. Прогноз и ставки на матч


Тысячи положительных отзывов! Десятки тысяч довольных посетителей ежедневно! 7 лет на рынке спортивного прогнозирования

Никаких глупостей - договорных матчей и непонятных «железобетонных прогнозов». Только профессиональная первоклассная аналитика от лучших профессионалов отрасли, победителей конкурсов прогнозистов и известных капперов.

Регистрируйтесь

И ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К БОЛЕЕ ЧЕМ 50 ПРОГНОЗАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ абсолютно бесплатно
Войти через Вконтакте

Самые частые вопросы

Слоган «бесплатные прогнозы» это рекламный ход?
Нет, мы действительно публикуем десятки бесплатных прогнозов. 5000 (пять тысяч!) прогнозов УЖЕ сбылось.
Во время регистрации нужно указывать платежные данные?
Нет, нужно только придумать пароль, указать email и подтвердить его по ссылке в письме
Зачем вам это?
Что бы вы убедились в нашей порядочности и высоком качестве. При желании можно воспользоваться нашими платными услугами (дополнительные расширенные услуги на отдельные события)

Сми о нас

  • name
  • name
  • name