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Прогноз Сеара — Форталеза (04.08.19), ставки и коэффициенты

Сеара

Добро пожаловать на большое футбольное дерби Форталезы, в котором клуб Сеара сразится с одноимённой родному городу командой…Где, на мой взгляд, фаворита выделить трудно, так как, во-первых, оба участника выступают на одном и том же стадионе, то есть хозяев и гостей здесь не будет. А, во-вторых, «дедушки» и «львы» располагаются нынче на фактически симметричных местах в табеле о рангах (13-е и 14-е) с одинаковыми показателями в графе «набранные очки». То есть, являются равными по силам.

В то же время турнирная ситуация, помимо статуса дерби, должна здесь подстёгивать оба коллектива к активным действиям впереди. Ведь с одной стороны Сеару и Форталезу подпирает зона вылета (расстояние 5 баллов), а с другой они вполне претендуют на попадание в официальный международный турнир (Южноамериканский кубок, отставание 2 очка).

Далее отмечаю, что Сеара в пределах родной арены Кастелан очень неплохо выглядит в атаке в нынешнем сезоне, сумев распечатать там ворота бразильских «китов» в лице: Палмейраса (действующего чемпиона, дважды), Гремио (дважды), Атлетико Минейро + ЦСА (четырежды) и пр.!

Форталеза-СЕ

Что касается Форталезы, то она прямо-таки раздухарилась в нападении в последних турах, подойдя к данному дерби практически в идеальной наступательной форме. В частности, огорчив недавно голкиперов таких имён, как: Коринтианс, Атлетико Минейро (дважды), Аваи (дважды), Крузейро (дважды) и пр.

Прогноз

Считаю, что в этом занимательном противоборстве обоим участникам вполне по силам отличиться забитыми голами!

Прогноз редакции на матч Сеара — Форталеза

В 13-м туре чемпионата Бразилии “Сеара” принимает “Форталезу”. Обе команды полностью сосредоточены на национальном первенстве, а если быть точнее, то на сохранении прописки в высшем дивизионе. После 12 матчей “Сеара” занимает 13-е, а “Форталеза” — 14-е место в турнирной таблице. И у тех, и у других по 14 очков в копилке и призрачные шансы на попадание даже в зону Южноамериканского кубка по итогам сезона.

Ориентировочные составы на матч “Сеара — “Форталеза”

"Сеара" (4-1-4-1): Д.Силва — Шавьер, Алвес, Валдо, Лукас — Фабиньо — Рикардиньо, Гальярдо, В.Оливейра, Рик — Кардосо

Не сыграют: —

"Форталеза" (5-3-2): Алвес — Антонио Фелипе, Карлиньос, Кинтеро, де Карвальо, Диас- Жуниньо, В.Паулиста, Ромариньо — Освальдо, Луис

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Сеара — “Форталеза”

После первых матчей ⅛ финала Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка поклонники бразильского футбола стали свидетелями скучного тура с малым количеством голов и сразу тремя нулевыми ничейными результатами. Это легко объясняется усталостью команд, играющих на несколько фронтов. В следующий игровой уикэнд нас ожидает нечто подобное, ведь на этой неделе состоятся ответные встречи. И мы рискнем предположить, что “Сеара” и “Форталеза” поддержат низовой тренд. Только вдумайтесь: за последние 5 лет команды провели друг с другом 20 матчей и только в одном из них было забито больше трех мячей, а в большинстве случаев — всего два взятия ворот. Наш прогноз на эту встречу — тотал меньше 2 голов с коэффициентом 1,96.

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