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Прогноз, ставки и коэффициенты Нью-Йорк Ред Буллс — Торонто (04.08.19)

Прогноз редакции на матч Нью-Йорк Ред Буллс — Торонто

“Торонто” пытается пробиться в зону плей-офф турнирной таблицы Восточной конференции, но им будет крайне тяжело. Дело в том, что они отстают лишь на одно очко от “Нью-Ингленда”, но их прямой конкурент имеет более удобный календарь и побеждает уже три матча подряд. Канадцы не могут похвастаться такой стабильностью. Кроме того, им достаются серьезные оппоненты вроде “Нью-Йорк Ред Буллс”, которых обыграть практически нереально, ведь “быки” одни из лидеров первенства МЛС.

Ориентировочные составы на матч Нью-Йорк Ред Буллс — Торонто:

“Нью-Йорк Ред Буллс” (4-5-1): Роблес — Тарек, Лонг, Паркер, Мурильо — Дэвис, Рзатковски, Ройер, Ромеро, Этьен — Уайт

Не сыграют: Валот

“Торонто” (4-5-1): Уэстберг — Морроу, Моур, Гонсалес, Лория — Брэдли, Дельгадо, Посуэло, ДеЛеон, Шаффельбург — Алтидор

Не сыграют: Галлардо

Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллс — Торонто:

Еще совсем недавно казалось, что хозяева поля будут бороться за первую тройку в Восточной конференции, но уже на сегодня “быки” скатились вниз и теперь борьба за медали для них выглядит нереальной. Все из-за жуткой нестабильности команды Криса Армаса, которая чередует победы с поражениями. А что их ожидает в этот раз? Мы не думаем, что они потеряют очки. Гости, конечно, не самый легкий соперник из возможных, но и далеко не самый сложный. Мы рекомендуем сделать ставку на П1 с коэффициентом 1,95

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Нью-Йорк Ред Буллз

Есть над чем работать в обороне слабые стороны, способность избегать индивидуальных ошибок и защита игрока ведущего мяч. Хотя в крайнем домашнем матче забили Коламбусу 2 гола, но пропустили 3, в итоге прервана победная серия в домашних матчах. На данный момент Нью-Йорк Ред Буллз занимает 5 место в Восточной конференции, но сразу три преследователя в их числе и Торонто «наступают на пятки». Нью-Йорк Ред Буллз будет играть на победу.

ФК Торонто

Неплохо играет на данный момент ФК Торонто, в 5 крайних матчах набрал 9 очков, и сейчас занимает 8 позицию, до топ-7 отстает лишь на одно очко, так что шансы хорошие, для выхода в зону плей-офф. Ныне в 50% гостевых матчей ФК Торонто уступил, но в крайнем выездном матче одолел Монреаль, таким образом была прервана безвыигрышная серия в гостях. Замечу, что в атаке отлично играют нападающие Алтидор и Посуэло, которые забили по 9 голов.

Прогноз

Преимущество здесь у Нью-Йорк Ред Буллз, замечу, что дома в атаке этот клуб играет отлично, судите сами, не менее двух голов забивал данный клбу в каждом из 5 крайних домашних матчей, так что и здесь вполне способен забить. Однако, У ФК Торонто в атакующей трети есть кому себя проявить, из 10 крайних матчей в восьми забивал как минимум 1 гол. В общем, на гол наиграть ФК Торонто способен. Предполагаю, что в данном матче забьют обе команды.

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