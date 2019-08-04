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«Орландо Сити» — «Даллас». 04.08.19. Прогноз и ставки на матч

«Орландо» – «Даллас». 04.08.2019. Прогноз и ставки на матч

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«Орландо Сити» – «Даллас»

Орландо. Стадион «Орландо Сити». 04.08.2019. 02:30 МСК

«Орландо» ни разу в своей истории не обыгрывал «Даллас», и в предстоящем очном поединке ему крайне необходимо набрать три очка. Коэффициент на победу хозяев растет, стоит ли этим пользоваться?

Форма «Орландо»

«Орландо» в нынешнем сезоне всерьез нацелился на первое в своей истории попадание в плей-офф, однако с каждым матчем шансы команды понижаются. Сейчас «львы» идут на 9-м месте в Восточной конференции, отставая от 7-й строчки на 7 очков. Руководство в срочном порядке стало искать усиление на трансферном рынке, и несколько дней назад к клубу присоединился Маурисио Перейра, ранее выступавший за «Краснодар». Радует то, что «Орландо» обходится без серьезных потерь: против «Далласа» точно не сыграет Кристиан Игита, а участие Шейна О’Нила и Алекса Де Джона под вопросом.

В трех последних матчах подопечные Джеймса О’Коннора не одержали ни одной победы и дважды уступили. На прошлой неделе «Орландо» на выезде проиграл «Нью-Инглэнду» со счетом 1:4. Встреча получилась обоюдоострой, однако у «львов» опасные моменты начали появляться лишь после третьего пропущенного мяча. На 79-й минуте Доминик Дуайер мог сократить отставание, но на его удар среагировал вратарь.

Форма «Далласа»

«Даллас» в 4 последних матчах одержал 2 победы и поднялся на 6-е место в Западной конференции. Впереди у техасцев непростая борьба за выход в плей-офф, отрыв от конкурентов минимален. Постепенно восстанавливаются после травм Кристиан Кольман и Пабло Арангис, и вполне возможно, что они окажутся в заявке на предстоящий матч. По-прежнему в лазарете находятся Джон Нельсон и Джимми Маурер, их участие под вопросом.

В прошлом матче регулярного чемпионата подопечные Лучи Гонсалеса на своем поле сыграли вничью с «Реал Солт-Лейк» – 0:0. «Далласу» явно не хватало изобретательности в атаке, и за всю игру он не создал ни одного стопроцентного момента. Соперник же своими шансами не воспользовался, а голкипер Джессе Гонсалес был надежен в «рамке».

История личных встреч «Орландо» и «Далласа»

В регулярном чемпионате команды встречались четырежды, и на счету «Далласа» 3 победы. В минувшем сезоне «Орландо» на выезде уступил «быкам» со счетом 0:2, причем у тогдашних гостей из-за травм отсутствовала едва ли не половина состава.

Важные факты о матче «Орландо» – «Даллас»

• «Даллас» в 11 выездных матчах потерпел 7 поражений

• «Орландо» по средней результативности идет на 10-м месте в Восточной конференции (2,7 гола за игру)

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Орландо» – «Даллас»

«Даллас» в прошлом матче выглядел совсем блекло, и это при том, что он играл дома. «Орландо» значительно превосходит нынешнего соперника по уровню исполнителей, особенно солидно выглядит линия атаки. Луиш Нани не раз в одиночку помогал «львам» набрать очки, а сейчас ему будут помогать Перейра и Дуайер. Предлагаем поставить на победу хозяев с коэффициентом 2,35 в букмекерской конторе GGbet. Также отлично смотрится





Орландо Сити

Плохо играет в родных стенах Орландо Сити, на данный момент в большинстве домашних матчей этот коллектив потерпел поражение, и имеет предпоследний показатель по добытым очкам дома в Восточной конференции. Ныне Орландо Сити занимает 9 позицию, семь очков до зоны плей—офф. Победу вряд ли сможет добыть здесь Орландо Сити, скорее всего команды разойдутся миром.

ФК Даллас

ФК Даллас на выезде не так хорош, как в родных стенах, но в крайнем гостевом матче удалось одолеть Канзас Сити, таким образом была прервана безвыигрышная серия. Вплотную к ФК Далласу подобрались клубы, которые вне зоны плей-офф. На данном этапе крайне важно ФК Даллас набирать очки, ведь ФК Даллас может оказаться ниже топ-7. Этот коллектив способен в данном противостоянии заработать 1 очко.

Прогноз

Хотя отдают здесь букмекеры преимущество клубу Орландо Сити, но во-первых эта команда дома играет плохо, во-вторых пребывает в более худшей форме, чем противник и в третьих ФК Даллас для Орландо Сити является одним из самых неудобных соперников. С учетом всех соревнований 6 раз играли между собой, один раз сыграли вничью и пять побед у ФК Даллас. За 11 домашних матчей дома Орландо Сити пропустил больше, чем в 11 гостевых матчах ФК Даллас. Предполагаю, что ФК Даллас не уступит.

Прогноз редакции на матч Орландо — Даллас

Вот и до России добрались скауты из МЛС. Неделю назад полузащитник “Краснодара” Маурисио Перейра пополнил стан “Орландо Сити”. Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. Так как уругвайский футболист только что присоединился к составу, мы не ожидаем увидеть его в игре с “Далласом”. Однако, в дальнейшем будет интересно понаблюдать за бывшим игроком РПЛ, чтобы понять, насколько сильно разнится уровень в этих двух чемпионатах.

Ориентировочные составы на матч Орландо Сити — Даллас:

“Орландо” (4-3-3): Роув — Моутиньо, Жанссон, Сане, Руан — Мендес, Розелл, Пауэрс — Нани, Акинделе, Клештан

Не сыграют: Джон, Хигуита, О’Нил

“Даллас” (4-5-1): Гонсалез — Холлингсхед, Циглер, Хедгес, Каннон — Сервания, Акоста, Москера, Феррейра, Барриос — Баджи

Не сыграют: Нельсон, Маурер, Кольман, Арангуиз

Прогноз на матч Орландо Сити — Даллас:

Пока “Орландо” только метит войти в зону плей-офф, “Даллас” уже там. Однако, позиция гостей достаточно шаткая, ведь их преследуют довольно плотно. Одна ошибка и команда Луиса Гонсалеса вылетит на дно. Обе команды выйдут на поле с огромной мотивацией, так что логично ожидать жесткой борьбы. Хозяева проиграли два предыдущих матча, поэтому при своих болельщиках захотят вернуть себе доверие. Мы поставим на “обе забьют” за 1,62

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