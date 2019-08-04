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Прогноз и ставки Кавасаки — Мацумото Ямага (04.08.19)

Кавасаки Фронтале — Мацумото. Прогноз, ставки на матч чемпионата Японии (04.08.2019)

Кавасаки Фронтале — Мацумото. Прогноз, ставки на матч чемпионата Японии (04.08.2019)

Матч 21 тура чемпионата Японии Кавасаки Фронтале — Мацумото состоится в воскресенье 4 августа в 13:00 (МСК) на стадионе Кавасаки. Явным фаворитом в этой игре является Кавасаки, которому букмекеры пророчат победу с разницей более, чем в один мяч. После 20 туров в активе Фронтале 38 очков и они делят третье место с Касимой. От лидирующего Токио Кавасаки отстает всего на четыре балла. В среду Кавасаки проиграл на выезде Санфречче со счетом 2:3. По ходу игры он уступал 0-3 и только после этого забил два мяча. Это было его первое поражение с середины марта, прервавшее 15-матчевую беспроигрышную серию, в ходе которой он одержал десять побед и еще пять раз играл вничью. На своем поле Кавасаки не проигрывает в восьми последних матчах — три победы и пять ничьих. А за 21 последний матч в родных стенах он потерпел только одно поражение, одержав 12 побед и восемь раз сыграв вничью. В десяти встречах на данном отрезке Кавасаки не пропускал ни одного гола и только в одной встрече он пропустил больше одного мяча.

Мацумото — это один из аутсайдеров чемпионата. Сейчас он занимает 16-е место, набрав 18 очков и находясь в одном балле от зоны прямого вылета. В своем последнем матче он сыграл вничью 2:2 с Санфречче, дважды по ходу встречи отыгрываясь. Его безвыигрышная серия составляет теперь семь матчей — три ничьи и четыре поражения. А из 12 последних поединков в чемпионате он выиграл только один, четыре раза сыграв вничью и семь раз проиграв. На выезде Мацумото в этом сезоне провел девять поединков, выиграв только два из них и потерпев вдвое больше поражений при трех ничейных результатах. В этих девяти матчах ему удалось забить лишь пять голов и ни разу Мацумото не забивал больше одного мяча. В первом круге Кавасаки выиграл у Мацумото со счетом 2:0. Это была его третья подряд победа в противостоянии и каждый раз он выигрывал с разницей более, чем в один мяч. В предстоящей игре, как считают специалисты сайта , Кавасаки снова может оказаться сильнее и одержать еще одну победу над Мацумото без пропущенных голов.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Кавасаки Фронтале — Мацумото:

Победа Кавасаки — 1.37, ничья — 4.67, победа Мацумото — 9.11.

Кавасаки Фронтале — Мацумото. Прогноз на матч (чемпионат Японии, 21 тур, 4 августа):

Победа Кавасаки; Кавасаки не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Кавасаки со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициент 5.50). Ставки на то, что Кавасаки не пропустит, принимаются с коэффициентом 1.80.

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