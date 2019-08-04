Прогноз редакции на матч Цинциннати — Ванкувер

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Пару недель назад “Цинциннати” представил макет нового стадиона, который клуб планирует построить к 2021 году. Вместимость новой арены планируется в районе 26 тысяч кресел, а еще в комплектации будет почти что 60 люксовых боксов. Как известно, МЛС была придумана больше как развлечение, нежели как спорт. Поэтому американцы позаботились и о системе освещения стадиона. С помощью света можно будет создавать различные декорации, если уж на поле будет совсем скучно. Это все в будущем, а сейчас, главное чтобы не было скучно против “Ванкувера”.
“Цинциннати” (4-5-1): Ричи — Деплан, Вастон, Хойт, Пауэль — Станко, Бертоне, Манне, Круз, Ледесма — Далли
Не сыграют: Гарза, Алаше, Маклауглин
“Ванкувер” (4-3-3): Крепо — Аднан, Корнелиус, Генри, Нервински — Тейберт, Хванг, Фелипе — Рейна, Монтеро, Байр
Не сыграют: Бангура, Норман, Хемири, Хасал
Ожидать веселья от “Цинциннати” и “Ванкувера” крайне тяжело, ведь команды находятся внизу турнирной таблицы и вряд ли способны показать высокий уровень игры. Хозяева проигрывают уже три матча подряд, тогда как гости наконец-то добыли хотя бы одно очко, после четырех поражений кряду. Такая статистика нормальным клубам не снится даже в самых кошмарных снах, но в случае нынешних соперников все реально. Учитывая, что они могут набирать баллы только друг против друга, мы поставим на “обе забьют” с коэффициентом 1,62
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